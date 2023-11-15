«Мне по барабану». Карпин о словах Абаскаля про совмещение постов в клубе и сборной

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Карпин сказал, что его не интересуют слова Гильермо Абаскаля.

«Спартак» в воскресенье дома обыграл  «Ростов» (2:1) Карпина в Мир РПЛ. После игры Абаскаль заявил, что прежде не видел, чтобы один тренер возглавлял и клуб, и сборную.

– Вы слышали слова Абаскаля о том, что он не сталкивался с совмещением постов в клубе и сборной?

– Не знаю, с чем все это связано. Мне как и обычно – по барабану.

Вот говорят, что не знают ни одного тренера, кто тренирует и сборную, и клуб. А они знают хоть одну забаненную сборную на неопределенный срок?

– Общаетесь с Абаскалем?

– На поле только, как и со всеми, – сказал Карпин.

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26 комментариев

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utsh44psmr
Александр Мостовой: «Всегда уважал Абаскаля»
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Beast
Мне по барабану, могу ещё и Спартак тренировать
+67
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Dmitry Orlov
Ответ Tpy6kaMerlina
Жду, когда обычным ответом Карпина на любой вопрос журналиста станет "отвали".
В данном случае, какие вопросы такие и ответы.
"Абаскаль чего-то там сказал, что он чего-то там не знает. Как прокомментируете?" - и что тут вообще отвечать и зачем?
При том, что Карпин 100 раз сказал про условия совмещения. Ради сборной он ушёл из Ростова. Сборную вернут в турниры - уйдёт из Ростова. Но журналисты всё равно за своё.
+40
-1
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Tpy6kaMerlina
Жду, когда обычным ответом Карпина на любой вопрос журналиста станет "отвали".
+22
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Three Days Grace
журналисты спросили у Абаскаля, тот ответил, что ни разу такого не видел. Теперь журналист говорит Карпину: "Вы слышали слова Абаскаля о том, что он не сталкивался с совмещением постов в клубе и сборной?"
"Великолепная" работа "журналистов"
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SVD44
Заходит как-то Валерий Карпин в бар и говорит: "Мне как и обычно – по барабану".
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grek087
Ответ Tpy6kaMerlina
Жду, когда обычным ответом Карпина на любой вопрос журналиста станет "отвали".
И при этом всех всё устраивает. Очень хорошо отношусь к Карпину, несмотря на то что он откровенное хамло. Но меня просто бесят люди, которые замечали хамство великого и могучего Стаса, и не замечают хамство не менее великого Карпина. Ну как так?! Но Стас конечно поприятнее. Жду когда ему отдадут Спартак на года два-три. Никогда не болел за красно-белых, но персонально за Стаса по топлю от души!
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+5
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Beriya
журналистика ниже плинтуса,,,,,ну тупые вопросы напроч
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LaffyTaffy
На ютубе пора выпускать новое шоу, где за одним столом сидели бы Карпин, Мостовой, Черчесов и Абаскаль.

Вы только представьте, какие рейтинги будут
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Dmitry Orlov
Ответ grek087
И при этом всех всё устраивает. Очень хорошо отношусь к Карпину, несмотря на то что он откровенное хамло. Но меня просто бесят люди, которые замечали хамство великого и могучего Стаса, и не замечают хамство не менее великого Карпина. Ну как так?! Но Стас конечно поприятнее. Жду когда ему отдадут Спартак на года два-три. Никогда не болел за красно-белых, но персонально за Стаса по топлю от души!
Ну так так, что Карпин сделал всё, чтобы быть максимально открытым с прессой - постоянно давал интервью - и на Коммент-шоу стал почти регулярным гостем выслушивая дебильные допросы по 100 раз про капитана сборной, как будто это такой принципиальный момент, Спорт-Экспрессу тоже давал интервью, остальным. В итоге - либо одни и те же вопросы по кругу, либо новые, не менее тупые и вообще непонятно зачем задаваемые. Вот как и тут - Карпину, что, каждый чих Абаскаля комментировать надо?
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Prochor Potapich
Молодец, подтвердил имидж быдлана
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Альберт Сафиуллин
Вот и поговорили😁
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jarri
следующий коммент будет: Следующий))
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Заборостроитель
Я негров не люблю...©
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ApXuMaHqPuT
Опрокину полстакана и мне всё по барабану🥃
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Shadow1882
Ответ Tpy6kaMerlina
Жду, когда обычным ответом Карпина на любой вопрос журналиста станет "отвали".
Нельзя задавать вопросы в интервью, на которые можно ответить "да" или "нет". Это азы. Валера и так сказал больше, чем мог
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Slavnov
да всем по барабану на бабаскаля
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Tpy6kaMerlina
Ответ Dmitry Orlov
В данном случае, какие вопросы такие и ответы. "Абаскаль чего-то там сказал, что он чего-то там не знает. Как прокомментируете?" - и что тут вообще отвечать и зачем? При том, что Карпин 100 раз сказал про условия совмещения. Ради сборной он ушёл из Ростова. Сборную вернут в турниры - уйдёт из Ростова. Но журналисты всё равно за своё.
Есть ли смысл давать интервью/отвечать на вопросы, если не уверен в компетенции задающего? Или это обязательное флеш-интервью после матча. Если чуть углубляться, тогда и спортс должен давать контекст, откуда черпается информация не сухим указанием источника новости (кто по ней перейдет, один процент от читающих и то хорошо), а еще и подводку в тексте.
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Veld
Ответ grek087
И при этом всех всё устраивает. Очень хорошо отношусь к Карпину, несмотря на то что он откровенное хамло. Но меня просто бесят люди, которые замечали хамство великого и могучего Стаса, и не замечают хамство не менее великого Карпина. Ну как так?! Но Стас конечно поприятнее. Жду когда ему отдадут Спартак на года два-три. Никогда не болел за красно-белых, но персонально за Стаса по топлю от души!
да блин....это разные люди, к ним ДОЛЖНО быть разное отношение. Карпин не подсиживал Федотова в 2005-м, не быдлил на камеру на болел, не убирал из Спартака Калину и Титова когда сам поплыл....это я только с самого начала вспоминаю. это разные люди, и отношение к их словам было и будет разным, к счастью
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baryn
Ответ Veld
да блин....это разные люди, к ним ДОЛЖНО быть разное отношение. Карпин не подсиживал Федотова в 2005-м, не быдлил на камеру на болел, не убирал из Спартака Калину и Титова когда сам поплыл....это я только с самого начала вспоминаю. это разные люди, и отношение к их словам было и будет разным, к счастью
Карпин подсиживал Эмери
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grek087
Ответ Veld
да блин....это разные люди, к ним ДОЛЖНО быть разное отношение. Карпин не подсиживал Федотова в 2005-м, не быдлил на камеру на болел, не убирал из Спартака Калину и Титова когда сам поплыл....это я только с самого начала вспоминаю. это разные люди, и отношение к их словам было и будет разным, к счастью
Да не должно. Момент восприятия. Я в 2005-м тоже дофига косячил и? Карпин все что делает так это быдлит, ну ничего, я принимаю такой его стиль общения. Убрал кого-то из состава? Много кто много кого убирал из состава. Вы может ещё про золотую молодёжь вспомните в эфире матча?! Бред же. Я не против Карпина, пусть тренит, тем более сейчас. Не вижу проблем с совмещением, ну и мнение этого ничтожества Абаскаля я вообще не воспринимаю
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Veld
Ответ grek087
Да не должно. Момент восприятия. Я в 2005-м тоже дофига косячил и? Карпин все что делает так это быдлит, ну ничего, я принимаю такой его стиль общения. Убрал кого-то из состава? Много кто много кого убирал из состава. Вы может ещё про золотую молодёжь вспомните в эфире матча?! Бред же. Я не против Карпина, пусть тренит, тем более сейчас. Не вижу проблем с совмещением, ну и мнение этого ничтожества Абаскаля я вообще не воспринимаю
я вам ответил, почему разное отношение. если вам не нравится этот ответ, помочь ничем не могу, но поверьте - он правдивый
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