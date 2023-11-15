Валерий Карпин сказал, что его не интересуют слова Гильермо Абаскаля.

« » в воскресенье дома обыграл «Ростов» (2:1) в Мир . После игры заявил, что прежде не видел, чтобы один тренер возглавлял и клуб, и сборную.

– Вы слышали слова Абаскаля о том, что он не сталкивался с совмещением постов в клубе и сборной?

– Не знаю, с чем все это связано. Мне как и обычно – по барабану.

Вот говорят, что не знают ни одного тренера, кто тренирует и сборную, и клуб. А они знают хоть одну забаненную сборную на неопределенный срок?

– Общаетесь с Абаскалем?

– На поле только, как и со всеми, – сказал Карпин.

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