«Мне по барабану». Карпин о словах Абаскаля про совмещение постов в клубе и сборной
Валерий Карпин сказал, что его не интересуют слова Гильермо Абаскаля.
«Спартак» в воскресенье дома обыграл «Ростов» (2:1) Карпина в Мир РПЛ. После игры Абаскаль заявил, что прежде не видел, чтобы один тренер возглавлял и клуб, и сборную.
– Вы слышали слова Абаскаля о том, что он не сталкивался с совмещением постов в клубе и сборной?
– Не знаю, с чем все это связано. Мне как и обычно – по барабану.
Вот говорят, что не знают ни одного тренера, кто тренирует и сборную, и клуб. А они знают хоть одну забаненную сборную на неопределенный срок?
– Общаетесь с Абаскалем?
– На поле только, как и со всеми, – сказал Карпин.
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"Абаскаль чего-то там сказал, что он чего-то там не знает. Как прокомментируете?" - и что тут вообще отвечать и зачем?
При том, что Карпин 100 раз сказал про условия совмещения. Ради сборной он ушёл из Ростова. Сборную вернут в турниры - уйдёт из Ростова. Но журналисты всё равно за своё.
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