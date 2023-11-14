«Абаскаль не справляется в «Спартаке», ему не хватает опыта, знаний и авторитета. Нет поставленной игры, не прогрессируют футболисты, хотя Гильермо работает 2-й сезон». Гладилин о тренере

Валерий Гладилин считает, что Гильермо Абаскаль терпит неудачу в «Спартаке».

«Думаю, Абаскаля оставят, если он наберет максимальное количество очков в трех матчах.

Пока Абаскаль не справляется в «Спартаке», у него не хватает опыта, знаний и авторитета. К нему нет претензий, Абаскаль старается, может работать хоть 25 часов в сутки, но ему сложно в «Спартаке». Пока он не нашел себя.

У команды до сих пор нет поставленной игры, при нем не прогрессируют футболисты, хотя Абаскаль работает второй сезон. С такими возможностями тренер должен расти, а Абаскаль не может полностью раскрыть потенциал игроков», – сказал экс-хавбек « ».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?