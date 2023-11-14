«Абаскаль не справляется в «Спартаке», ему не хватает опыта, знаний и авторитета. Нет поставленной игры, не прогрессируют футболисты, хотя Гильермо работает 2-й сезон». Гладилин о тренере

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Валерий Гладилин Футбол

Валерий Гладилин считает, что Гильермо Абаскаль терпит неудачу в «Спартаке».

«Думаю, Абаскаля оставят, если он наберет максимальное количество очков в трех матчах.

Пока Абаскаль не справляется в «Спартаке», у него не хватает опыта, знаний и авторитета. К нему нет претензий, Абаскаль старается, может работать хоть 25 часов в сутки, но ему сложно в «Спартаке». Пока он не нашел себя.

У команды до сих пор нет поставленной игры, при нем не прогрессируют футболисты, хотя Абаскаль работает второй сезон. С такими возможностями тренер должен расти, а Абаскаль не может полностью раскрыть потенциал игроков», – сказал экс-хавбек «Спартака».

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8 комментариев

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Дядя ТУРА
выскажу непопулярное мнение
у меня складывается впечатление, что какую-то методичку скинули всяким ветеранам и околофутбольным людям, чтоб в СМИ негатив был про иностранных тренеров по типу абаскаля
+9
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+9
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Кирилл Смирнов
Валерий Павлович, мы уже неделю назад все поняли. Но нет,резюме Черчесова С.С. отдел кадров не рассматривал.
+6
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+6
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Mohnatiy
Похоже, всем этим футбольным пенсионерам кто-то денежек на хлебушек накидывает, чтобы они хором ныли одно и то же.
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+3
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deadjoker
Подставьте вместо абаскаля Тен хага, МЮ вместо Спартака и найдите 10 отличий :)
+1
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Вован Азаров
снова расчехлились маразматики
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Александр Сырчин
Ответ Дядя ТУРА
выскажу непопулярное мнение у меня складывается впечатление, что какую-то методичку скинули всяким ветеранам и околофутбольным людям, чтоб в СМИ негатив был про иностранных тренеров по типу абаскаля
Это уже популярное мнение. Два-три человека это совпадение. Но тут их уже больше десятка.
0
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Дядя ТУРА
Ответ Александр Сырчин
Это уже популярное мнение. Два-три человека это совпадение. Но тут их уже больше десятка.
понял. извини пожалуйста
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