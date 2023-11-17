Канчельскис о снятии 10 очков с «Эвертона»: «Это не глыба «Сити», а простая команда – двойные стандарты. У нас, в РПЛ, сейчас такого быть не может»

Теги Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия Андрей Канчельскис финансовый фэйр-плей Футбол

Андрей Канчельскис считает, что в АПЛ есть двойные стандарты, а РПЛ такого нет.

С «Эвертона» сегодня сняли 10 очков за нарушение финансовых правил Премьер-лиги, «ириски» опустились на предпоследнее место в таблице АПЛ.

– Нужно правильно следить за финансовым фэйр-плей. 

«Эвертон» – это, конечно, не «Манчестер Сити». «Сити» – это глыба, какие у них там юристы. «Эвертон» же – простая городская команда, у них нет таких возможностей. Несправедливо, конечно. Можно говорить о двойных стандартах. 

– Возможно ли, что в России также с популярной команды снимут очки за подобное?

– У нас сейчас такого быть не может, потому что не приезжает столько иностранцев. У нас все в порядке в данной ситуации, проблем не будет (смеется).

Но когда все изменится, будет по-другому, то какие-то вопросы могут появиться, и может случиться все, – сказал бывший полузащитник «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Канчельскис.

С «Эвертона» сняли 10 очков из-за убытков. Клуб протестует – и кажется, намекает на дело «Ман Сити»

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14 комментариев

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Дриблинг Рэшфорда
Андрей Каррагер, легенда Ливерпуля
+17
-1
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a.sh.s.
Андрей Каррагер, Евертон, Рпл, что вы курите спортс)
+8
0
+8
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Фан Рубина
Андрей Каррагер - глыба ливерпульской обороны, а ныне - важный футбольный инсайдер.

Ну а так-то да - неудивительно, что в английской бей-беги лиге до снятия очков дошло. Дальше - только больше.
+3
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kiraly
Ответ Дриблинг Рэшфорда
Андрей Каррагер, легенда Ливерпуля
Все думают, что у него скаузкий невыговариемый диалект, а вот оно как - на самом деле кропивницкий
+2
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Кто заголовок писал ?
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Dizzod
У Сити не только юристы, но и бухгалтеры выдающиеся.
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Алексей Ненахов
Ответ a.sh.s.
Андрей Каррагер, Евертон, Рпл, что вы курите спортс)
Пятница у них
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Алексей Ненахов
Каррагер или Канчельссих ?
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Spaten
Чушь какую-то пронёс, без переводчика не понять
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Dmitry Orlov
Что позволено льву, не позволено быку.
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Анхолик
Андрейка, а ты не думал что Сити выиграл АПЛ 3 года подряд и ЛЧ и соответственно прибыль….. ты смотри на свой МЮ обсосанный который тратит и ничего не выигрывает !!!!!
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Анхолик
Андрейка, а ты не думал что Сити выиграл АПЛ 3 года подряд и ЛЧ и соответственно прибыль….. ты смотри на свой МЮ обсосанный который тратит и ничего не выигрывает !!!!!
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BVB 09
Сказал Андрей Каррагер из Казахстана😂😁😇
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kiraly
Ответ Алексей Ненахов
Каррагер или Канчельссих ?
Главное, что Андрей
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