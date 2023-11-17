Канчельскис о снятии 10 очков с «Эвертона»: «Это не глыба «Сити», а простая команда – двойные стандарты. У нас, в РПЛ, сейчас такого быть не может»
Андрей Канчельскис считает, что в АПЛ есть двойные стандарты, а РПЛ такого нет.
С «Эвертона» сегодня сняли 10 очков за нарушение финансовых правил Премьер-лиги, «ириски» опустились на предпоследнее место в таблице АПЛ.
– Нужно правильно следить за финансовым фэйр-плей.
«Эвертон» – это, конечно, не «Манчестер Сити». «Сити» – это глыба, какие у них там юристы. «Эвертон» же – простая городская команда, у них нет таких возможностей. Несправедливо, конечно. Можно говорить о двойных стандартах.
– Возможно ли, что в России также с популярной команды снимут очки за подобное?
– У нас сейчас такого быть не может, потому что не приезжает столько иностранцев. У нас все в порядке в данной ситуации, проблем не будет (смеется).
Но когда все изменится, будет по-другому, то какие-то вопросы могут появиться, и может случиться все, – сказал бывший полузащитник «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Канчельскис.
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Ну а так-то да - неудивительно, что в английской бей-беги лиге до снятия очков дошло. Дальше - только больше.