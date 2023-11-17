Канчельскис о снятии 10 очков с «Эвертона»: «Это не глыба «Сити», а простая команда – двойные стандарты. У нас, в РПЛ, сейчас такого быть не может»

Андрей Канчельскис считает, что в АПЛ есть двойные стандарты, а РПЛ такого нет.

С «Эвертона» сегодня сняли 10 очков за нарушение финансовых правил Премьер-лиги, «ириски» опустились на предпоследнее место в таблице .

– Нужно правильно следить за финансовым фэйр-плей.

«Эвертон» – это, конечно, не « ». «Сити» – это глыба, какие у них там юристы. «Эвертон» же – простая городская команда, у них нет таких возможностей. Несправедливо, конечно. Можно говорить о двойных стандартах.

– Возможно ли, что в России также с популярной команды снимут очки за подобное?

– У нас сейчас такого быть не может, потому что не приезжает столько иностранцев. У нас все в порядке в данной ситуации, проблем не будет (смеется).

Но когда все изменится, будет по-другому, то какие-то вопросы могут появиться, и может случиться все, – сказал бывший полузащитник «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» .

С «Эвертона» сняли 10 очков из-за убытков. Клуб протестует – и кажется, намекает на дело «Ман Сити»

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