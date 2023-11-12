Медведев об 1:1 с «Краснодаром»: «Зенит» имел все шансы победить. Не случайно Сафонов сказал, что они отскочили»

Генеральный директор «Зенита» поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром».

Игра 15-го тура Мир закончилась ничьей со счетом 1:1.

«Была интересная игра, два разных тайма. Первый тайм был тягучий, с большим количеством позиционной борьбы, много фолов, особенно у « » – их было в два раза больше. Команды играли практически без ворот.

Второй тайм получился другим – были более высокие скорости. Несмотря на то, что футболисты «Зенита» первыми пропустили мяч, они взяли игру под контроль и имели все шансы победить – это и штанга после удара Мостового, и то, что на отскок не среагировал .

Были и еще моменты – был вход в штрафную Мостового, когда он далеко отпустил мяч. Поэтому не случайно сказал, что команда отскочила.

Самое главное, что гонка за лидером продолжается – отставание в два очка это всего лишь ничья или поражение «Краснодара», и ситуация может измениться.

Удалось закрыть , в чем огромная роль Родригао и Вильмара Барриоса. Очень хорошо работала связка Вендел - Клаудиньо. Главное, что была командная игра, и пропущенный гол ее только разозлил», – сказал Александр Медведев.

«Отскочили, мягко говоря» – признает сам «Краснодар» после «Зенита». Да, вот так честно

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