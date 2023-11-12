Медведев об 1:1 с «Краснодаром»: «Зенит» имел все шансы победить. Не случайно Сафонов сказал, что они отскочили»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Краснодар Джон Кордоба Вильмар Барриос Андрей Мостовой Матвей Сафонов Клаудиньо Родригао Вендел Вильзон Изидор Р-Спорт Футбол

Генеральный директор «Зенита» поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром».

Игра 15-го тура Мир РПЛ закончилась ничьей со счетом 1:1. 

«Была интересная игра, два разных тайма. Первый тайм был тягучий, с большим количеством позиционной борьбы, много фолов, особенно у «Краснодара» – их было в два раза больше. Команды играли практически без ворот.

Второй тайм получился другим – были более высокие скорости. Несмотря на то, что футболисты «Зенита» первыми пропустили мяч, они взяли игру под контроль и имели все шансы победить – это и штанга после удара Мостового, и то, что на отскок не среагировал Изидор.

Были и еще моменты – был вход в штрафную Мостового, когда он далеко отпустил мяч. Поэтому не случайно Матвей Сафонов сказал, что команда отскочила.

Самое главное, что гонка за лидером продолжается – отставание в два очка это всего лишь ничья или поражение «Краснодара», и ситуация может измениться.

Удалось закрыть Джона Кордобу, в чем огромная роль Родригао и Вильмара Барриоса. Очень хорошо работала связка Вендел - Клаудиньо. Главное, что была командная игра, и пропущенный гол ее только разозлил», – сказал Александр Медведев. 

«Отскочили, мягко говоря» – признает сам «Краснодар» после «Зенита». Да, вот так честно

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
расформировать московские кабинеты
а Медведев не хочет сказать,что зенит обделался дома? или весь матч контролировал игру и ногами вперёд выносил соперника?
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Он имел ввиду отличный удар в штангу на 90-й…
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шухрат Казыев
Откуда такая уверенность, что Зенит не потеряет очки по ходу сезона. А Краснодар потеряет ?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
ещё один лев вылез из болота.
+13
-8
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Diablosax
Как обычно, искажение фактов. Фолы в первом тайме 7 - 11
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Жердин
Ответ </c/>
это известный толстой...такие сказки рассказывает, как зенит без бана бы дошёл до полуфинала лч...
У Зенита - Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, а что у вас за 40 с лишним попыток? Какие кубки? Дырка от Бублика?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Valeriy Komarow
Ответ T622222
Он имел ввиду отличный удар в штангу на 90-й…
Что всегда и везде в футболе считается ударом мимо ворот.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Жердин
Ответ </c/>
в ближайшем туре будут стимулировать Урал и судей на потерю очков Краснодаром...
Не суди всех по своей команде .
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий