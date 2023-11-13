Аршавин о фразе Миллера «Лев прыгнул, Бык отскочил»: «Да, «Зенит» хорошо провел игру и в концовке сделал максимум, чтобы победить. Не было такого, что «Краснодар» его 60 минут возил»

Андрей Аршавин согласен с выводами Алексея Миллера по игре «Зенит» – «Краснодар».

– Вы согласны с фразой Миллера? Бык отскочил?

– По тому, как складывались последние 30 минут, – да. «Зенит» хорошо провел эту игру и в концовке сделал максимум, чтобы победить.

– Провел хорошо эту игру «Краснодар», который не дал ничего сделать «Зениту» 60 минут.

– Мне кажется, результат закономерен. «Зенит» играл хорошо, не было же такого, что 60 минут «Краснодар» их возил. «Зенит» старался справа, слева, где-то длинными передачами.

«Краснодар» на это тоже свои контраргументы приводил, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» заместитель гендиректора петербуржцев.

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