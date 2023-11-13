Аршавин о фразе Миллера «Лев прыгнул, Бык отскочил»: «Да, «Зенит» хорошо провел игру и в концовке сделал максимум, чтобы победить. Не было такого, что «Краснодар» его 60 минут возил»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Алексей Миллер Краснодар Это футбол, брат! Футбол

Андрей Аршавин согласен с выводами Алексея Миллера по игре «Зенит» – «Краснодар».

– Вы согласны с фразой Миллера? Бык отскочил?

– По тому, как складывались последние 30 минут, – да. «Зенит» хорошо провел эту игру и в концовке сделал максимум, чтобы победить.

– Провел хорошо эту игру «Краснодар», который не дал ничего сделать «Зениту» 60 минут.

– Мне кажется, результат закономерен. «Зенит» играл хорошо, не было же такого, что 60 минут «Краснодар» их возил. «Зенит» старался справа, слева, где-то длинными передачами.

«Краснодар» на это тоже свои контраргументы приводил, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» заместитель гендиректора петербуржцев.

Алексей Миллер про 1:1 «Зенита» и «Краснодара»: «Лев прыгнул, Бык отскочил»

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14 комментариев

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Owen_the_Simple
Ответ Zlatan Ibra
Сколько газпром заплатил спортсру конкретно за бан слова, которое обозначает человека без определенного места жительства?)
Много. Ты столько в жизни не заработаешь. Можешь погрустить в углу.
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La Crosse Bobcats
Ответ Zlatan Ibra
Сколько газпром заплатил спортсру конкретно за бан слова, которое обозначает человека без определенного места жительства?)
если бы ты включил то место где у людей как правило находится мозг, ты бы заметил что забанены примерно все слова и их производные, которые могут показаться обидными болельщикам всех больших клубов России)
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Vatikan
матч напряжённый, ничья в принципе закономерна.
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Циник Петербургский
Краснодар понравился. Понятно, почему эта команда идет в лидерах уже половину чемпионата - она играет в футбол. Даже с Зенитом. Не в регби. Не в бои без правил. Не в теории заговора. Просто в футбол. И это здорово!
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Назар Игорь
Краснодар играл достойно, единственный неприятный момент когда Кордоба ударил локтем Кержакова и даже не извинился. Первая команда РПЛ которая не устроила охоту за Клаудиньо, респект.
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Owen_the_Simple
Ответ La Crosse Bobcats
если бы ты включил то место где у людей как правило находится мозг, ты бы заметил что забанены примерно все слова и их производные, которые могут показаться обидными болельщикам всех больших клубов России)
О каком мозге речь? Он зарегистрирован в 2016 и спустя семь лет понял, что здесь какое-то слово нельзя писать. Вождь Орлиный Глаз.
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Дмитрий9779
Ответ Zlatan Ibra
Сколько газпром заплатил спортсру конкретно за бан слова, которое обозначает человека без определенного места жительства?)
Кстати,я внимательнейшим образом изучил правила модерации на спортс...интересный момент,можно называть клуб и болельщиков только теми словами,которые сами болельщики своего клуба используют в отношении себя и клуба,но почему-то слова "крючкозвостый" и синонимы тоже стоп-слова,хотя у многих талисман всегда с собой на арене Спартака и люди этим гордятся
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Катя СПб
Ответ Spartakus1984
лизнул
Нам неинтересно что ты сделал.
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Катя СПб
Ответ Zlatan Ibra
Сколько газпром заплатил спортсру конкретно за бан слова, которое обозначает человека без определенного места жительства?)
Не больше, чем, например, Лукойл за слово, обозначающее домашнее животное.
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Дмитрий9779
Ответ Назар Игорь
Краснодар играл достойно, единственный неприятный момент когда Кордоба ударил локтем Кержакова и даже не извинился. Первая команда РПЛ которая не устроила охоту за Клаудиньо, респект.
А мне не понравилось как Сперцян все время за лицо хватался,хотя там не было касаний и изображал муки.
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