Аргентина проиграла 2-й домашний матч с Месси – впервые с 2009-го

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Уругвая по футболу квалификация ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Сборная Аргентины проиграла лишь второй домашний матч с участием Лео Месси.

Аргентина уступила Уругваю (0:2) в матче квалификации ЧМ-2026. Игра прошла на стадионе «Бомбонера» в Буэнос-Айресе.

Это лишь второе домашнее поражение со сборной в карьере Месси. Лео провел 46 домашних матчей за национальную команду. В них у Аргентины 32 победы и 12 ничьих.

В прошлый раз сборная Аргентины с Месси в составе проигрывала дома в 2009 году. Тогда Бразилия победила со счетом 3:1 в Росарио.

Без Месси у Аргентины было еще два поражения – от Эквадора (0:2) в 2015-м и от Парагвая (0:1) в 2016-м.

Аргентина провела более 80 домашних матчей в квалификации ЧМ. В них команда одержала 56 побед, 20 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

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17 комментариев

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Отец Абду
За последние 4 года проиграли всего 2 раза, и 2 раза на домашнем стадионе за всю карьеру Месси... Но хейтеры подняли такой шум, что у Эвертона отняли 10 очков:)
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Klinsmann32
Ответ Antivse-2
это потому что у месси закончилась платная подписка на фифашную поддержку!
он чемпион мира) как больно тебе это читать, надеюсь)
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Илья Мурашов
2 домашних поражения за 14 лет!!!!!! И то от бразильцев и уругвайцев. Что бы кто бы не говорил, но без Месси Аргентина была бы условной Боливией.
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rej1sta
Ответ corazón blanco
Во многом заслуга Бьелсы, вчера Уругвай практически ничего не позволил сделать Аргентине
Ну, моментов было поровну. Проблема лишь в том, что все моменты Аргентины были со стандартов.
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FOOTBALL Live
с 2009 года? это круто!
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Iamliam
Да такому Уругваю проиграла бы наверное любая сборная мира, они носились весь матч как угорелые, еще и использовали те немногие моменты что у них были.
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b_arfa
Ответ Отец Абду
За последние 4 года проиграли всего 2 раза, и 2 раза на домашнем стадионе за всю карьеру Месси... Но хейтеры подняли такой шум, что у Эвертона отняли 10 очков:)
так им только дай повод, сидят выжидают же любой инфоповод не в пользу Лео, чтобы желчь всю написать
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FOOTBALL Live
Ответ Antivse-2
ну ничего, федерация Аргентины быстренько организует товарняк с Кюрасао, чтобы гномо-прима отвела душу и -забыла позорный проигрыш!
чемпион мира гений Месси покоя не дает конкретно)]])])
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FOOTBALL Live
Ответ KarLik
Аргентина средняя команда, такая же как и Бразилия , объективно жутко сложилось на ЧМ, в том числе и с простейшей сеткой , а-ля Австралия Мексика Польша мертвейшая Голландия и уставшая , старая Хорватия ), а , да и идиот француз , не забивший 990000% момент на 123 минуте ))); ОДНАКО, чемпион мира это факт и никто этого не отнимет уже , так что, всем истеричкам терпеть , ну или просто болеть за свои команды, а не против кого-либо
аааааааааххххааааа Аргентина средняя команда?????))))))))))) ясно короче))))
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Akmal 11.90
В 2009 году Аргентина и Бразилия Я помню это игра. тогдашняя игра состав Бразилия man of the match был Кака. Один Кака тащил сборная Бразилии это же игра.
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corazón blanco
Ответ rej1sta
Ну, моментов было поровну. Проблема лишь в том, что все моменты Аргентины были со стандартов.
Так вот именно, с игры Аргентина ничего не смогла создать, все только со стандартов. Об этом и речь. А стандарт - понятное дело, всегда таит в себе угрозу.
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corazón blanco
Во многом заслуга Бьелсы, вчера Уругвай практически ничего не позволил сделать Аргентине
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