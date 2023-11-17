Аргентина проиграла 2-й домашний матч с Месси – впервые с 2009-го

Сборная Аргентины проиграла лишь второй домашний матч с участием Лео Месси.

Аргентина уступила Уругваю (0:2) в матче квалификации ЧМ-2026. Игра прошла на стадионе «Бомбонера» в Буэнос-Айресе.

Это лишь второе домашнее поражение со сборной в карьере Месси. Лео провел 46 домашних матчей за национальную команду. В них у Аргентины 32 победы и 12 ничьих.

В прошлый раз сборная Аргентины с Месси в составе проигрывала дома в 2009 году. Тогда Бразилия победила со счетом 3:1 в Росарио.

Без Месси у было еще два поражения – от Эквадора (0:2) в 2015-м и от Парагвая (0:1) в 2016-м.

Аргентина провела более 80 домашних матчей в квалификации ЧМ. В них команда одержала 56 побед, 20 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

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