Вальверде об Угарте, изобразившем минет: «Это часть южноамериканского футбола. Все осталось на поле»

Теги ПСЖ МЛС Реал Мадрид Атлетико Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Сборная Уругвая по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Родриго Де Поль Федерико Вальверде Интер Майами Мануэль Угарте Футбол

Федерико Вальверде считает жест Мануэля Угарте нормальным для Южной Америки.

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Уругвая изобразил минет, глядя в сторону Родриго Де Поля в матче квалификации ЧМ-2026 (2:0), и сказал: «Ты подсос Месси».

«Это часть южноамериканского футбола. Мы боролись за каждый мяч так, словно он последний. Это класико, но все это осталось на поле, и это самое важное.

Аргентина – отличный соперник с прекрасными игроками. Особенно это касается Лионеля. Они показывали это и раньше – например, во время чемпионата мира и после него. Это одна из лучших сборных мира, если не лучшая», – сказал полузащитник «Реала» и сборной Уругвая для TyC Sports.

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23 комментария

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Игорь Петров
Минет стал частью южноамериканского футбола
+14
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Pushka Zotova
Подначить аргентинское быдло, которое кричало на ЧМ "отсосите мне" - святое дело
+7
-2
+5
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anmsm33
Ответ whxkzfq4d5
А что в этом такого? Вальверде в той ситуации поступил правильно. Не стал реагировать на поле, чтобы не подвести команду. Но пояснил за слова про семью вне поля. Одно дело оскорбление самого футболиста, но семья это другое. Нельзя такое оставлять без последствий
Доминик, перелогинься. Мы тебя узнали)
+4
-1
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Подкат Мальдини
Ответ Северный болельщик
Минет южноамериканского футбола, где он?
У Месси за пазухой
+6
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FNT
Ответ SaH4r.
Месси схватил за шею футболиста - "тварь, мразь, красную должен получить!" а также соперник показывающий грубые жесты, (футбол смотрят и дети) - "ну что такого, это эмоции, так бывает" Самые двуличные люди это игроки мадридского Реала и их фанаты, позорящие свой великий клуб.
А где Вальверде говорит что-то плохое про Месси и говорит, что тот должен получить красную? Он как раз и говорит, что все это (жесты, хватания) осталось на поле.

И ты еще кого-то в чем-то обвиняешь. Очень смешно. :)
+3
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Skamar
Ответ Игорь Петров
Минет стал частью южноамериканского футбола
Дани Алвес не даст соврать)
0
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SamSam
Ответ Игорь Петров
Минет стал частью южноамериканского футбола
😂😂😂
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SaH4r.
Ответ FNT
А где Вальверде говорит что-то плохое про Месси и говорит, что тот должен получить красную? Он как раз и говорит, что все это (жесты, хватания) осталось на поле. И ты еще кого-то в чем-то обвиняешь. Очень смешно. :)
Я про Вальверде и слова не сказал, прочти мой коммент ещё раз, это адресовано фанатской базе клуба и некоторым игрокам вроде Винисиуса
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FNT
Ответ SaH4r.
Я про Вальверде и слова не сказал, прочти мой коммент ещё раз, это адресовано фанатской базе клуба и некоторым игрокам вроде Винисиуса
"Самые двуличные люди это игроки мадридского Реала"

Что в твоей гениальной формулировке наводит на мысль о некоторых? Гений хренов. Это можно сто раз прочитать и понятнее не станет. Учись писать.

"Месси схватил за шею футболиста - "тварь, мразь, красную должен получить!""

Винисиус про это что-то говорил?

Совсем уже на хейте поехали любители Барсы.
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