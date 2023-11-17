Вальверде об Угарте, изобразившем минет: «Это часть южноамериканского футбола. Все осталось на поле»
Федерико Вальверде считает жест Мануэля Угарте нормальным для Южной Америки.
Полузащитник «ПСЖ» и сборной Уругвая изобразил минет, глядя в сторону Родриго Де Поля в матче квалификации ЧМ-2026 (2:0), и сказал: «Ты подсос Месси».
«Это часть южноамериканского футбола. Мы боролись за каждый мяч так, словно он последний. Это класико, но все это осталось на поле, и это самое важное.
Аргентина – отличный соперник с прекрасными игроками. Особенно это касается Лионеля. Они показывали это и раньше – например, во время чемпионата мира и после него. Это одна из лучших сборных мира, если не лучшая», – сказал полузащитник «Реала» и сборной Уругвая для TyC Sports.
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И ты еще кого-то в чем-то обвиняешь. Очень смешно. :)
Что в твоей гениальной формулировке наводит на мысль о некоторых? Гений хренов. Это можно сто раз прочитать и понятнее не станет. Учись писать.
"Месси схватил за шею футболиста - "тварь, мразь, красную должен получить!""
Винисиус про это что-то говорил?
Совсем уже на хейте поехали любители Барсы.