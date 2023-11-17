Вальверде об Угарте, изобразившем минет: «Это часть южноамериканского футбола. Все осталось на поле»

Федерико Вальверде считает жест Мануэля Угарте нормальным для Южной Америки.

Полузащитник « » и сборной Уругвая изобразил минет, глядя в сторону в матче квалификации ЧМ-2026 (2:0), и сказал: «Ты подсос Месси».

«Это часть южноамериканского футбола. Мы боролись за каждый мяч так, словно он последний. Это класико, но все это осталось на поле, и это самое важное.

– отличный соперник с прекрасными игроками. Особенно это касается . Они показывали это и раньше – например, во время чемпионата мира и после него. Это одна из лучших сборных мира, если не лучшая», – сказал полузащитник « » и сборной Уругвая для TyC Sports.

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