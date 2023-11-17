Отношение Харри Магуайра к делу впечатлило Эрика тен Хага.

Источники, близкие к главному тренеру «Манчестер Юнайтед», сообщили ESPN, что Эрик впечатлен отношением Магуайра к работе после того, как летом он был лишен капитанской повязки. Ее передали Бруну Фернандешу, и в клубе опасались, что это решение может привести к расколу в раздевалке.

Вместо этого все заметили, как спокойно Харри принял сложившуюся ситуацию, которую расценивают как достаточно неловкую. Хоть Магуайр перестал быть капитаном, он был одним из тех, кто пытался убедить Джейдона Санчо извиниться перед тен .

Люди, близкие к Магуайру, говорят, что для Харри ничего не изменилось. Уровень его самоотдачи на тренировках и во время матчей оставался высоким даже в те моменты, когда он не выходил на поле регулярно.

Один из источников в «Юнайтед» сообщил, что Магуайр стал игроком, которому тен Хаг «может доверять» на непростом для клуба отрезке сезона. У тренера были сомнения относительно самоотдачи некоторых игроков команды, когда «МЮ» выдал серию неудачных результатов, и Эрик искал «бойцов», чтобы выйти из этой ситуации.

Во время речи в раздевалке после победы над «Фулхэмом» со счетом 1:0 тен Хаг похвалил игроков за то, что они проявили дух в игре, которую, как все знали, «Юнайтед» не имел права проигрывать. Отдельно тренер выделил Джонни Эванса, Скотта Мактоминея, Алехандро Гарначо и , который дважды мог покинуть поле из-за повреждения, но решил остаться на поле в обоих случаях.

В этом сезоне у 30-летнего центрального защитника « » 11 матчей за клуб. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Полную статистику англичанина можно найти здесь.

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