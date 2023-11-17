Тен Хаг впечатлен отношением Магуайра к делу после лишения капитанской повязки. Для тренера Харри стал игроком, которому «можно доверять»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Харри Магуайр Эрик тен Хаг Футбол

Отношение Харри Магуайра к делу впечатлило Эрика тен Хага.

Источники, близкие к главному тренеру «Манчестер Юнайтед», сообщили ESPN, что Эрик впечатлен отношением Магуайра к работе после того, как летом он был лишен капитанской повязки. Ее передали Бруну Фернандешу, и в клубе опасались, что это решение может привести к расколу в раздевалке.

Вместо этого все заметили, как спокойно Харри принял сложившуюся ситуацию, которую расценивают как достаточно неловкую. Хоть Магуайр перестал быть капитаном, он был одним из тех, кто пытался убедить Джейдона Санчо извиниться перед тен Хагом.

Люди, близкие к Магуайру, говорят, что для Харри ничего не изменилось. Уровень его самоотдачи на тренировках и во время матчей оставался высоким даже в те моменты, когда он не выходил на поле регулярно.

Один из источников в «Юнайтед» сообщил, что Магуайр стал игроком, которому тен Хаг «может доверять» на непростом для клуба отрезке сезона. У тренера были сомнения относительно самоотдачи некоторых игроков команды, когда «МЮ» выдал серию неудачных результатов, и Эрик искал «бойцов», чтобы выйти из этой ситуации.

Во время речи в раздевалке после победы над «Фулхэмом» со счетом 1:0 тен Хаг похвалил игроков за то, что они проявили дух в игре, которую, как все знали, «Юнайтед» не имел права проигрывать. Отдельно тренер выделил Джонни Эванса, Скотта Мактоминея, Алехандро Гарначо и Харри Магуайра, который дважды мог покинуть поле из-за повреждения, но решил остаться на поле в обоих случаях.

В этом сезоне у 30-летнего центрального защитника «Манчестер Юнайтед» 11 матчей за клуб. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Полную статистику англичанина можно найти здесь.

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27 комментариев

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ОттоДракула
Ответ VERBLYUD
В сезонах 19/20 и 20/21 Магуайр был одним из лучших защитников мира.
Не был.
+23
-7
+16
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error505
Замотивировал Харри, хоть что-то может
+15
-3
+12
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red hikkikomori
Ответ Pravdorub Victorovich
Кто бы что не говорил, а Магуайр реально достойный чел. В отличии от большинства комментаторов и вбрасывателей, который почему то журналистами называются. И игрок он хороший. Лестер с ним чемпионом стал. В сборной он практически всегда хорош. да и при Оле первые полтора года был топ.
Он не был чемпионом с Лестером
+7
-1
+6
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Илья Долганов
Ответ Pravdorub Victorovich
Кто бы что не говорил, а Магуайр реально достойный чел. В отличии от большинства комментаторов и вбрасывателей, который почему то журналистами называются. И игрок он хороший. Лестер с ним чемпионом стал. В сборной он практически всегда хорош. да и при Оле первые полтора года был топ.
точно помню великую связку Морган и Хут
+4
0
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Pravdorub Victorovich
Кто бы что не говорил, а Магуайр реально достойный чел. В отличии от большинства комментаторов и вбрасывателей, который почему то журналистами называются. И игрок он хороший. Лестер с ним чемпионом стал. В сборной он практически всегда хорош. да и при Оле первые полтора года был топ.
+9
-6
+3
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YMudry
Ответ Pravdorub Victorovich
Кто бы что не говорил, а Магуайр реально достойный чел. В отличии от большинства комментаторов и вбрасывателей, который почему то журналистами называются. И игрок он хороший. Лестер с ним чемпионом стал. В сборной он практически всегда хорош. да и при Оле первые полтора года был топ.
Да не становились ни Магуайр, ни Эванс чемпионами с Лестером...
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sintenced
В результате спустя два года и сотни лямов на трансферы, Тен Хаг вернулся к составу, с которого начинал.
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Сергей Сидоров
Это не Магвайер поднялся, а Тен Хаг опустился до его уровня. Теперь критикуют обоих)
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Anttii
Без Капитанской повязки Магуайру намного легче играется.
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a2wai
Как легко впечатлить лысого шарлатана.
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Stas Zaitsev
Ответ SaH4r.
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это правда. я свой второй класс тоже не помню. нет человека в мире, кто мог бы вспомнить события проходящие во время учёбы во втором классе.
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SaH4r.
Ответ ОттоДракула
Не был.
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Сергей Сидоров
Ответ Marcus-light
Дурдом. До этого все игроки говорили, что Харри лучший по отношению к тренировкам, поэтому выбирали капитаном. После этого Эрик лишил Харри повязки и отдал Бруну. И, о чудо, он все еще лучший)
Тут как в анекдоте, если в бордель перестали ходить клиенты, нужно blyadei менять, а не кровати двигать)
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error505
Ответ VERBLYUD
А кого они не гнобят? Самые токсичные фанаты. Из-за них обладатель золотой перчатки АПЛ уже пол года без клуба.
Самые токсичные у ПСЖ
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red hikkikomori
Ответ SaH4r.
7хаг и магваер связка на века! надеюсь они будут в маню вечно, чтобы генерировать мемы и веселить нас
Достойные конкуренты Чапи с Гиви)
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Только Крылья
Ответ error505
Замотивировал Харри, хоть что-то может
бред. хотел выгнать, продать не получилось. выпускать стал, когда играть некому уже. отличное умение мотивировать
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Theodor Herzl
Не понимаю такого рода новостей. Второй год ежедневно работают вместе, и только сейчас Тен Хаг начал замечать человеческие качества Магуайра.
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Ulukbek Kiyazov
Верим в Тен Хага! При нем Магуаир становится опять топом.
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mr.birik
Смех , да и только… Как только не с кем стало играть , тут же стал доверять Магуайеру
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Максим Ларченков
Детский сад
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Marcus-light
Дурдом. До этого все игроки говорили, что Харри лучший по отношению к тренировкам, поэтому выбирали капитаном. После этого Эрик лишил Харри повязки и отдал Бруну. И, о чудо, он все еще лучший)
+3
-3
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