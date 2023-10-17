Роналду забил 40+ голов за год в 12-й раз и догнал Месси
Криштиану Роналду в 12-й раз забил за календарный год как минимум 40 мячей.
Форвард сборной Португалии оформил дубль в игре с Боснией и Герцеговиной (5:0) в квалификации Евро-2024. Теперь у него 40 мячей за национальную команду и «Аль-Наср» в 2023-м.
В течение карьеры Роналду 12 раз добирался до этой отметки. Он догнал Лионеля Месси по этому показателю.
Подробно со статистикой 38-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Португалия при Мартинесе выиграла все 8 матчей с общим счетом 32:2. Роналду забил 9 голов
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Что это, если не комплексы?(
В Реале первые несколько лет да, в чем проблема. За все 9 лет в Мадриде он провел 5 месяцев на позиции чистого форварда и страйкера. Остальное - фланговый полузащитник, со временем фланговый нападающий при изменении формации.
"5 раз признавался плеймейкером" - это как-то мешает играть на позиции форварда, где Лео и обитал?)
"Штрафные и угловые сам подавал" - ничего себе, он это умеет? Серьезно? То-то в мире никто больше не подает угловые)
Или это намек на то, что "как это форвард будет исполнять"?) Тут по факту. Форварды ведь с низким ростом всегда играют в штрафной при розыгрышах, ага, конечно)
У Роналду штрафных по карьере исполнено больше, чем у Лео. Тут даже речь не про эффективность, а лишь про твои слова. Выходит, что штрафные в штрафной Лео ждал прилично больше, чем Рон) Вот горе то)
Так что нет, я лишь говорю по существу, просто спустил типичного местного тролля на землю)
Набрасывай еще, тут не удалось)