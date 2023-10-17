Роналду забил 40+ голов за год в 12-й раз и догнал Месси

Криштиану Роналду в 12-й раз забил за календарный год как минимум 40 мячей.

Форвард сборной оформил дубль в игре с Боснией и Герцеговиной (5:0) в квалификации Евро-2024. Теперь у него 40 мячей за национальную команду и « » в 2023-м.

В течение карьеры Роналду 12 раз добирался до этой отметки. Он догнал по этому показателю.

Подробно со статистикой 38-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

Португалия при Мартинесе выиграла все 8 матчей с общим счетом 32:2. Роналду забил 9 голов

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