Роналду забил 40+ голов за год в 12-й раз и догнал Месси

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Интер Майами Футбол

Криштиану Роналду в 12-й раз забил за календарный год как минимум 40 мячей.

Форвард сборной Португалии оформил дубль в игре с Боснией и Герцеговиной (5:0) в квалификации Евро-2024. Теперь у него 40 мячей за национальную команду и «Аль-Наср» в 2023-м.

В течение карьеры Роналду 12 раз добирался до этой отметки. Он догнал Лионеля Месси по этому показателю.

Подробно со статистикой 38-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

Португалия при Мартинесе выиграла все 8 матчей с общим счетом 32:2. Роналду забил 9 голов

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54 комментария

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CIONTRO
Ответ Человек1991
Хахахаха )) догнал Месси ) Месси 40 голов в год 12 раз забивал в топ 1-2 лиге мира и в отборе Южной Америки , где все сборные топ уровня. Ни один адекватный сайт и футбольный эксперт не считает голы в пустынной медиалиге, которая даже не в топ 50 мира)) и голы в отборе Евро со слабыми командами в рейтинге ниже топ 100 , я бы тоже не считал , Лихты и Люксы это уровень как раз пустынной медиалиги.
Лига фламенго ещё слабее
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Karo Ghulyan
король
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ZA.RMA
Ответ Domian
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Вот казалось бы ваш кумир выиграл ЧМ и «всё доказал», но голы/рекорды Роналду вас всё равно задевают..

Что это, если не комплексы?(
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David Aprasidze
В чем Месси догнал Рона в этом году - плевками в свой адрес.
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Диванный эксперт
Ответ arspurs9
Не странно. Человек, который половину карьеры провел в позиции полузащитника, считает себя лучшим страйкером и догнал форварда. Набрасывай еще, тут не удалось)
Так Месси на позиции страйкера никогда и не играл.. Штрафные и угловые не ждал в штрафной, а сам их подавал. И разве Роналду в Реале и Ювентусе играл полузащитника - а ведь это большая часть карьеры. Месси 5 раз признавался лучшим плеймейкером мира и при этом забивал как страйкер, с эффективностью большей, чем Роналду. Так что набрасываешь, уважаемый, это ты. Нехорошо искажать факты.
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ARIGAMI ARIGAMI
Молодец Рончик
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VERBLYUD
Ответ Диванный эксперт
Так Месси на позиции страйкера никогда и не играл.. Штрафные и угловые не ждал в штрафной, а сам их подавал. И разве Роналду в Реале и Ювентусе играл полузащитника - а ведь это большая часть карьеры. Месси 5 раз признавался лучшим плеймейкером мира и при этом забивал как страйкер, с эффективностью большей, чем Роналду. Так что набрасываешь, уважаемый, это ты. Нехорошо искажать факты.
По фактам деклассировал Кринжофана 👍
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Green grass
Ответ Domian
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Domian
Ответ arspurs9
Не странно. Человек, который половину карьеры провел в позиции полузащитника, считает себя лучшим страйкером и догнал форварда. Набрасывай еще, тут не удалось)
О, опять этот бред про полузащитник
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arspurs9
Ответ Диванный эксперт
Так Месси на позиции страйкера никогда и не играл.. Штрафные и угловые не ждал в штрафной, а сам их подавал. И разве Роналду в Реале и Ювентусе играл полузащитника - а ведь это большая часть карьеры. Месси 5 раз признавался лучшим плеймейкером мира и при этом забивал как страйкер, с эффективностью большей, чем Роналду. Так что набрасываешь, уважаемый, это ты. Нехорошо искажать факты.
"Так Месси на позиции страйкера никогда не играл" - да, большую часть карьеры. Ровно по этому ему в Барселоне был не нужен чистый страйкер Ибра, но устраивали игроки вроде Вильи и Суареса, которые были намного гибче и играли по всей линии)

В Реале первые несколько лет да, в чем проблема. За все 9 лет в Мадриде он провел 5 месяцев на позиции чистого форварда и страйкера. Остальное - фланговый полузащитник, со временем фланговый нападающий при изменении формации.

"5 раз признавался плеймейкером" - это как-то мешает играть на позиции форварда, где Лео и обитал?)
"Штрафные и угловые сам подавал" - ничего себе, он это умеет? Серьезно? То-то в мире никто больше не подает угловые)
Или это намек на то, что "как это форвард будет исполнять"?) Тут по факту. Форварды ведь с низким ростом всегда играют в штрафной при розыгрышах, ага, конечно)
У Роналду штрафных по карьере исполнено больше, чем у Лео. Тут даже речь не про эффективность, а лишь про твои слова. Выходит, что штрафные в штрафной Лео ждал прилично больше, чем Рон) Вот горе то)

Так что нет, я лишь говорю по существу, просто спустил типичного местного тролля на землю)
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Диванный эксперт
Ответ KING_OF_RUSSIA
Странно что у тебя ума не хватило понять, что количество показателей по которым один из них догоняет другого может быть сотни, это лишь один из них.
Уважаемый, в статье пишется про конкретный случай, а вы всё в кучу. Про него я и пишу. А вы мне хамите.. Как-то надо по-спокойней вести себя, уважая других. Вас учили уважать чужое мнение или у вас что-то случилось? Поведайте. Может помогу. Или давит на вас ближайшее 30-е число?. Или отойти от прошедшего в прошлом году 18-го числа не можете?. Надо держать себя в руках. Если вы взрослый, конечно. Если нет - на детвору могу сделать скидку.
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arspurs9
Ответ Диванный эксперт
Странно. Он считает себя лучшим страйкером - и только догнал. И старше к тому же. Чтобы догнать - оставаться в Европе было не вариант. Решил в СА отыграться. Как-то не по взрослому это. Слабак.
Не странно. Человек, который половину карьеры провел в позиции полузащитника, считает себя лучшим страйкером и догнал форварда.
Набрасывай еще, тут не удалось)
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Диванный эксперт
Ответ rej1sta
А смысл спорить то? Вся эта агония до первого серьёзного соперника на Евро. Потом опять отмазки пойдут, особенно про возраст будут вспоминать)
Нет. Главным виновником поражений Морган назначит Мартинеса. Но он об этом ещё не знает.
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Штаны Габора Кирая
Ответ Domian
Фанаты Месси стали ленивыми) После ЧМ и перед 8 ЗМ совсем не вступают в споры с клубничными, лишь изредка) Спокойно сезерцают сей акт комедии от клубничных)
Оно и видно. Под каждой новостью о Роналду ошиваются, бургерная лига совсем неинтересна им стала.
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rej1sta
Ответ Domian
Фанаты Месси стали ленивыми) После ЧМ и перед 8 ЗМ совсем не вступают в споры с клубничными, лишь изредка) Спокойно сезерцают сей акт комедии от клубничных)
А смысл спорить то? Вся эта агония до первого серьёзного соперника на Евро. Потом опять отмазки пойдут, особенно про возраст будут вспоминать)
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Квадратное личико
Ответ Domian
Фанаты Месси стали ленивыми) После ЧМ и перед 8 ЗМ совсем не вступают в споры с клубничными, лишь изредка) Спокойно сезерцают сей акт комедии от клубничных)
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Диванный эксперт
Странно. Он считает себя лучшим страйкером - и только догнал. И старше к тому же. Чтобы догнать - оставаться в Европе было не вариант. Решил в СА отыграться. Как-то не по взрослому это. Слабак.
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gifighter76
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