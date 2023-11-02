Сестре Роналду понравился пост о «Золотых мячах» и иных призах Криштиану: «Заработал, а не получил»
Сестра Криштиану Роналду уверена, что свои призы игрок заслужил.
31 октября, через день после вручения 8-го «Золотого мяча» Лионелю Месси, на фан-странице португальского нападающего появилась его фотография с пятью «Золотыми мячами», четырьмя «Золотыми бутсами» и иными наградами.
«Заработал, а не получил», – подписан пост.
Катя Авейру, сестра Роналду, поставила под ним несколько аплодирующих эмодзи.
Изображение: instagram.com/lucascr7olendario
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Заработал?
Это в 2013 когда с Мендешем и Пересом упросили Блаттера?
Или когда за не выход из группы на главном турнире в истории в 2014 получил ЗМ?
Может когда ему голы с метровых офсайдов засчитывали и регламент Евро поменяли, что можно было с 3 места залететь в плей офф?)
Самый искусственно созданый персонаж.
Отличный нап, которому протекция дала больше, чем он заслужил.
В ней мы видим что чувствует он)
Как он завидует Лео, как он им одержим.
Ничего нового, листаем дальше.
Криштиану (с) всю жизнь был завистливым помешанным хомячком, который не замечал никого вокруг, кроме себя и не получил самого главного - признания как лучшего в истории.
Так работает карма, друзья, она все видит
ан нет, всё в порядке.