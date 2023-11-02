Сестре Роналду понравился пост о «Золотых мячах» и иных призах Криштиану: «Заработал, а не получил»

Сестра Криштиану Роналду уверена, что свои призы игрок заслужил.

31 октября, через день после вручения 8-го «Золотого мяча» Лионелю Месси, на фан-странице португальского нападающего появилась его фотография с пятью «Золотыми мячами», четырьмя «Золотыми бутсами» и иными наградами.

«Заработал, а не получил», – подписан пост.

, сестра , поставила под ним несколько аплодирующих эмодзи.

Изображение: instagram.com/lucascr7olendario

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