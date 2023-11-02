Сестре Роналду понравился пост о «Золотых мячах» и иных призах Криштиану: «Заработал, а не получил»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лионель Месси Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Катя Авейру Футбол

Сестра Криштиану Роналду уверена, что свои призы игрок заслужил.

31 октября, через день после вручения 8-го «Золотого мяча» Лионелю Месси, на фан-странице португальского нападающего появилась его фотография с пятью «Золотыми мячами», четырьмя «Золотыми бутсами» и иными наградами.

«Заработал, а не получил», – подписан пост.

Катя Авейру, сестра Роналду, поставила под ним несколько аплодирующих эмодзи.

Изображение: instagram.com/lucascr7olendario

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59 комментариев

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Streetbor
вся карьера португальца в тени Месси, зависть она такая бгг
+128
-28
+100
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Domian
Семейка одержимая Месси)
Заработал?
Это в 2013 когда с Мендешем и Пересом упросили Блаттера?
Или когда за не выход из группы на главном турнире в истории в 2014 получил ЗМ?
Может когда ему голы с метровых офсайдов засчитывали и регламент Евро поменяли, что можно было с 3 места залететь в плей офф?)
Самый искусственно созданый персонаж.
Отличный нап, которому протекция дала больше, чем он заслужил.
+96
-18
+78
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SCHOKKKK
Клоунская семейка, ей богу 🤣
+56
-14
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rigobersong
Вообще у Месси лишь один с натяжкой спорный ЗМ, это 2010, Снейдер провел классный сезон. То что неадекваты говорят о 2021м и Левандовски это просто смешно, он кроме бундесфермы ничего в тот год не выиграл, не вина Месси что Леву прокатили в 20м:) А вот кража века в 13м году очевидна, Рибери лидер Баварии, 6 титулов уже все знали что победа будет у него, но голосование в первые в истории продлили и натянули Криштику стыки, это просто смех в голосину:)) Да и в 14м подливе с какого перепуга дали, если должны были отдать Мюллеру или Нойеру за победу на ЧМ, но просто тогда надо было высасывать из пальца конкуренцию, т.к. у днаря Португальского было меньше ЗМ, а продавать же противостояние нужно:)) Но Месси расставил все на свои места, и указал дешевке место в иерархии мирового футбола:))
+41
-4
+37
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Blaumerc
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ну и в чем новость?
новость в том, что вся семейка поехавшие кукухой
+26
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Илья Мурашов
Какие комплексы! Про себя говорит, что лучший, но с Месси постоянно сравнивает. Лучший себя ни с кем не сравнивает. Похоже, что на подсознательном уровне он не считает себя лучшим.
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+23
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Domian
Ответ Илья Мурашов
Любовь сестры или попытка остаться в завещании?
Скорее она отражает все комплексы, что испытывает роналду.
В ней мы видим что чувствует он)
Как он завидует Лео, как он им одержим.
+22
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+19
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Abdul Aziz
Ответ Blaumerc
новость в том, что вся семейка поехавшие кукухой
врядли это новость
+18
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atomio
Ответ Domian
Семейка одержимая Месси) Заработал? Это в 2013 когда с Мендешем и Пересом упросили Блаттера? Или когда за не выход из группы на главном турнире в истории в 2014 получил ЗМ? Может когда ему голы с метровых офсайдов засчитывали и регламент Евро поменяли, что можно было с 3 места залететь в плей офф?) Самый искусственно созданый персонаж. Отличный нап, которому протекция дала больше, чем он заслужил.
Причем не просто залететь, а по самой легкой сетке того ЧЕ в плей-офф попасть в финал, где на плечах героя сборной Эдера - получить медальку, не играя в финале, а только мешая тренеру на бровке.
+20
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rigobersong
Я думаю 95% пользователей не знают, что у Месси есть сестра, потому что она скромная как и Месси. Вот отличие цыган хвалибусов у которых суть жизни покупать цацки, ставить себя выше других и т.д.:)
+21
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+16
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rigobersong
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
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Он даже не самый титулованный игрок по победам в ЛЧ, так же 5 побед как и у Криштика есть у таких топарей как Начо:)) Вообщем португалке даже тут нечем кичиться:))
+22
-10
+12
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Илья Мурашов
Любовь сестры или попытка остаться в завещании?
+12
-2
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Abdul Aziz
Ответ rigobersong
Он даже не самый титулованный игрок по победам в ЛЧ, так же 5 побед как и у Криштика есть у таких топарей как Начо:)) Вообщем португалке даже тут нечем кичиться:))
да и по голам и ассистам не лучший. Надо учитываать соотношение голов к сыгранным матчам.
+13
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atomio
Как же горит у криштибоев)) не исключено что этот пост сам рончик попросил выложить, для самоуспокоения 😂😂😅
+10
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QWertY
Кришти понравился пост о «золотых мячах» Бадра: «Природное, а не ботоксное»
+9
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Игорь Климов
Ха-ха-ха, сколько же у этого Кринжа и его семейства комплексов по отношению к гению футбола Лео Месси)
+15
-10
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rigobersong
Ответ Tseren031293
Криш великий футболист, как и Месси они все заработали, а не получили, благодаря своему трудолюбию. но неужели он не может сказать сестре, что не мела такую пургу? Здесь же понятно, что она тем самым хочет провоцировать. Понятно, что Лео все равно, но выглядит как-то обиженно Почему, когда Криш получал, семья Лео ничего такого не говорила?
Потому что это типичный завистливый цыган:) Эти люди всегда будут завидовать, злорадствовать и т.д, не важно богатые они или бедные, это состояние души называется нищеброд:)) У роналду нет счастья, да вы сами посмотрите фотки с родными детьми, это же чистая постанова:) Как Месси с Антонеллой со своими детьми себя ведут, как ведет себя тот же Бэкхэм с Викторией, даже когда дети взрослые видно что они любят друг друга:) А у роналду нет любви, детей из пробирки чисто ради потомства завел, цыганку свою рядом держит для вида, а сам несчастный человек, это вам любой психотерапевт скажет:)) Но и Месси бедолагу в последние годы просто добил:))
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Антиглор17
Там заработанных половина, остальные получены про так. А один вообще с позором.
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Tazemyrat Tolayew
Ответ Министерство Правды!
Месси никогда не гонялся за рекордами, был скромным и командные достижения ставил выше личных. И как результат звание величайшего в истории пришло в руки само по себе. Криштиану (с) всю жизнь был завистливым помешанным хомячком, который не замечал никого вокруг, кроме себя и не получил самого главного - признания как лучшего в истории. Так работает карма, друзья, она все видит
FAKTOS! 👍➕
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rej1sta
Ответ Илья Мурашов
Любовь сестры или попытка остаться в завещании?
Не исключаем, что сам Роналду пишет с аккаунта сестры)
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Proper Chels
Лео берет очередную награду, Ронька вместе с сестрами бомбит соц сети.

Ничего нового, листаем дальше.
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Министерство Правды!
Месси никогда не гонялся за рекордами, был скромным и командные достижения ставил выше личных. И как результат звание величайшего в истории пришло в руки само по себе.

Криштиану (с) всю жизнь был завистливым помешанным хомячком, который не замечал никого вокруг, кроме себя и не получил самого главного - признания как лучшего в истории.

Так работает карма, друзья, она все видит
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Blaumerc
я уже начал переживать что с ней что-то не так. Уж больно долго она молчала.
ан нет, всё в порядке.
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leon01
На твоего братана столько «холопов» работало , а он награды получал !
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Myrat Yazmyradow
Как же Месси жгёт им пук....
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