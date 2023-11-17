Ямаль о споре с Левандовским: «Роберт уже объяснил – такое случается на поле. Никаких проблем нет»

Ламин Ямаль высказался о споре с Робертом Левандовским в матче с «Алавесом».

Напомним, на 72-й минуте матча Ла Лиги (2:1) 16-летний вингер «Барселоны» завершил атаку ударом в ближний угол вместо того, чтобы отдать пас открытому Левандовскому, стоявшему на дальней штанге, после чего поляк выразил недовольство решением Ямаля. Вскоре Ямаль подошел к Левандовскому, чтобы хлопнуть партнера по руке, но Роберт демонстративно отказался от примирительного жеста. Однако спустя несколько минут, после реализованного Левандовским пенальти, игроки обсудили ситуацию.

«Я много общался и советовался с ним, даже в том матче.

[Левандовски] уже все объяснил – такие вещи случаются на поле. Он лишь один из партнеров по команде, никаких проблем нет», – сказал Ямаль.

Левандовски отрицает конфликт с Ямалем: «Когда на поле подсказывают или кричат – это нормально. Испанская пресса живет такими преувеличениями. Чувствую себя глупо, обсуждая это»

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