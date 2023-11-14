Левандовски и Ямаль после матча с «Алавесом» обсудили возникший конфликт. Игроки «Барсы» удивлены вниманием СМИ к эпизоду

Теги Барселона Ла Лига Алавес Роберт Левандовски Ламин Ямаль Футбол

Роберт Левандовски и Ламин Ямаль удивлены вниманием к спору в матче с «Алавесом».

Напомним, на 72-й минуте матча Ла Лиги (2:1) 16-летний вингер «Барселоны» завершил атаку ударом в ближний угол вместо того, чтобы отдать пас открытому Левандовскому, стоявшему на дальней штанге, после чего поляк выразил недовольство решением Ямаля. Вскоре Ямаль подошел к Левандовскому, чтобы хлопнуть партнера по руке, но Роберт демонстративно отказался от примирительного жеста. Однако спустя несколько минут, после реализованного Левандовским пенальти, игроки обсудили ситуацию.

По информации Diario Sport, Левандовски и Ямаль дополнительно обсудили ситуацию после матча. Оба игрока удивлены вниманием прессы к возникшим во время игры разногласиям, поскольку считают, что подобные ситуации неизбежны в условиях напряжения на поле.

Отмечается, что между игроками сложились хорошие отношения, и Левандовски помогает Ямалю с момента прихода 16-летнего вингера в основную команду. Кроме того, поляк обеспокоен тем, как Ламин справится с давлением, возникшим после того, как эпизод получил огласку в СМИ.

Левандовски отрицает конфликт с Ямалем: «Когда на поле подсказывают или кричат – это нормально. Испанская пресса живет такими преувеличениями. Чувствую себя глупо, обсуждая это»

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8 комментариев

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ApXuMaHqPuT
Это, конечно, крупнейший конфликт современности - 35-летний мужик не отбил пять 16-летнему пацану😲
+6
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+6
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GuruFutbola
Лапорта был прав, насчет войны против Барсы в сми и мадриаутизма
+10
-7
+3
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Дикпик Овермарса
Ого сколько новостей из одного события можно наклепать, ну что за бриллиант
+3
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cektor
раздули из мухи слона
+3
0
+3
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Рашпель793
Раздули как ту ситуацию, когда Онана на Магу наорал. По сути то вообще рядовые ситуации на поле, а шумихи поднимают.
+2
0
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Corde Fidelium
Ответ ApXuMaHqPuT
Это, конечно, крупнейший конфликт современности - 35-летний мужик не отбил пять 16-летнему пацану😲
После испанского поцелуя нас удивить уже сложно.
+2
0
+2
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KOS14
Ямаль стал самым молодым футболистом в истории топ-5 лиг, не отдавшим пас Левандовскому
+2
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