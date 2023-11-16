Хоселу: «Ямаль – жемчужина нашей страны, мы должны всячески поддерживать его. Он станет фундаментальной фигурой в сборной Испании»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу Хоселу Ламин Ямаль Футбол

Нападающий «Реала» Хоселу высказался о потенциале Ламина Ямаля из «Барселоны».

– Мы должны заботиться о Ямале, он – жемчужина нашей страны, и мы должны всячески поддерживать его и помогать ему ежедневно.

– Ты ему что-нибудь сказал?

– Нет, нет, нет. Бедняге и так надоедают. Он фантастический парень, и здесь все, что мы делаем, – это поддерживаем его, потому что я думаю, что он станет фундаментальной фигурой в национальной команде, – сказал Хоселу.

Хоселу о том, почему Пике сказал, что 14-ю ЛЧ «Реала» никто не запомнит: «Может, потому что Жерар из «Барсы» и завидует?» 

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23 комментария

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евГений
Пару лет назад также говорили и про Фати. И где он теперь?

Не надо перенагружать пацанов, которые и на уровне U19 толком не успели поиграть.
+20
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Blaumerc
Ответ Fulyan
сколько же пиара бывает вокруг игроков Барсы год за годом 🤦
пиар от игроков Мадрида?
+10
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Balt
Что-то уже прям закидали пацана ожиданиями и надеждами. Мессию прям строят из него. Потише, потише...
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xDe xDe
Ответ benjamin92
Достали уже про Фати одно и то же писать не разобравшись. Его сломали, и он выбрал альтернативный способ лечения, сделав себе только хуже
Ну так твои слова ведь словам топикстартера не противоречат. А что касается Ямаля - всё верно, парнишка талантливый, пусть играет себе спокойно и развивается без лишнего давления.
+2
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Крыс Пол
Когда Ямин забьет в чемпе второй гол, весь мир содрогнется, а победитель голоден боя станет известен.
+2
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benjamin92
Ответ евГений
Пару лет назад также говорили и про Фати. И где он теперь? Не надо перенагружать пацанов, которые и на уровне U19 толком не успели поиграть.
Достали уже про Фати одно и то же писать не разобравшись.
Его сломали, и он выбрал альтернативный способ лечения, сделав себе только хуже
+3
-2
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Timati Beweers
Ответ Гномович!
Будущий Фати.
Веский аргумент…
Фати после долгой травмы сдулся, а по факту за короткий промежуток он успел и Реалу забить и доказать многим что он топ. А сейчас мы это забыли…
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Velirpa
прическа - огонь.
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vdm23
очень бестолковый, рыпается, дёргается что то вроде как пытается создать.. но не хватает ума, очень сырой.
Вопрос если с возрастом станет более толковым, если станет то это реально будет крутой футболист. Сейчас же его крутость очень хромает.
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wadwill13
фундаментальным надо называть и поддерживать игроков кому сейчас 23-25- это настоящее и будущее любой страны. а вешать ярлык "будущий гений и лучший в испании" на 17-18 летних это как минимум непрофессионпльно и я бы подумал о профпригодности тех кто так говорит от журналистов до скаутов и игроков и тренеров так как нормальные адекватные люди против в своих направлениях обязаны понимать что уровень достигается годами а не парой сезонов.
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Pavelaznaurov
Вообще то пришло время новой супер звезды,Месси и Рональдо сходят и кто то должен взойти на пьедестал….
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Антон Абызов
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Якут - тоже наша жемчужина. Кто-где-греется?...
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gPk
Ответ евГений
Пару лет назад также говорили и про Фати. И где он теперь? Не надо перенагружать пацанов, которые и на уровне U19 толком не успели поиграть.
В чем перезагрузка Фати была? В том что Манди влетел в него и тот разрыв мениска на колене получил?
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Бронислав Каминский
Ответ Fulyan
сколько же пиара бывает вокруг игроков Барсы год за годом 🤦
Уже игроки Реала к этому пиару подключаются..Да что ж такое то
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Tornado V
Ответ Fulyan
сколько же пиара бывает вокруг игроков Барсы год за годом 🤦
мадрид пиар
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gPk
Ответ vdm23
очень бестолковый, рыпается, дёргается что то вроде как пытается создать.. но не хватает ума, очень сырой. Вопрос если с возрастом станет более толковым, если станет то это реально будет крутой футболист. Сейчас же его крутость очень хромает.
Много игроков в 16 лет умом блещут?
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