Хоселу: «Ямаль – жемчужина нашей страны, мы должны всячески поддерживать его. Он станет фундаментальной фигурой в сборной Испании»

Нападающий «Реала» Хоселу высказался о потенциале Ламина Ямаля из «Барселоны».

– Мы должны заботиться о Ямале, он – жемчужина нашей страны, и мы должны всячески поддерживать его и помогать ему ежедневно.

– Ты ему что-нибудь сказал?

– Нет, нет, нет. Бедняге и так надоедают. Он фантастический парень, и здесь все, что мы делаем, – это поддерживаем его, потому что я думаю, что он станет фундаментальной фигурой в национальной команде, – сказал .

Хоселу о том, почему Пике сказал, что 14-ю ЛЧ «Реала» никто не запомнит: «Может, потому что Жерар из «Барсы» и завидует?»

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