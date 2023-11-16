Хоселу: «Ямаль – жемчужина нашей страны, мы должны всячески поддерживать его. Он станет фундаментальной фигурой в сборной Испании»
Нападающий «Реала» Хоселу высказался о потенциале Ламина Ямаля из «Барселоны».
– Мы должны заботиться о Ямале, он – жемчужина нашей страны, и мы должны всячески поддерживать его и помогать ему ежедневно.
– Ты ему что-нибудь сказал?
– Нет, нет, нет. Бедняге и так надоедают. Он фантастический парень, и здесь все, что мы делаем, – это поддерживаем его, потому что я думаю, что он станет фундаментальной фигурой в национальной команде, – сказал Хоселу.
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