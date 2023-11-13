Левандовски отрицает конфликт с Ямалем: «Когда на поле подсказывают или кричат – это нормально. Испанская пресса живет такими преувеличениями. Чувствую себя глупо, обсуждая это»

Теги Барселона Ла Лига Роберт Левандовски Ламин Ямаль Футбол

Роберт Левандовски прокомментировал свои разногласия с Ламином Ямалем.

На 72-й минуте матча Ла Лиги (2:1) 16-летний вингер завершил атаку ударом в ближний угол вместо того, чтобы отдать пас открытому Левандовскому, стоявшему на дальней штанге.

Такое решение вывело поляка из себя. «Ламин! На дальнюю штангу!» – громко крикнул 35-летний игрок партнеру, после чего продолжил возмущаться и всплескивать руками. Вскоре Ямаль подошел к Левандовскому, чтобы хлопнуть партнера по руке. Роберт демонстративно отказался от примирительного жеста.

«Комментировать особо нечего, это была полная случайность. Что касается моих отношений с Ламином, то я много раз с ним разговаривал, даже во время этого матча, помогал ему, давал советы.

Это нормально. То, что иногда на поле что-то говорят, подсказывают или даже кричат, чтобы было лучше слышно, – это нормально.

Что касается жеста, то это полная случайность, я бы не стал здесь искать скрытый подтекст или второе дно.

Испанская пресса живет подобными новостями, ситуациями, которые преувеличиваются или интерпретируются по-своему. Это незначительные вещи, которые не имеют смысла.

Не хочу оправдываться, для меня это очень банальные вещи, не имеющие смысла. Я чувствую себя глупо, даже просто обсуждая это. Не хочу ничего объяснять, потому что объяснять тут нечего. Давайте закроем тему», – сказал форвард «Барселоны».

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9 комментариев

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mbauer
Лёва конечно как человек та ещё кашка, но по сабжу он прав же. Если считать, кто в ходе игры кого на ### послал - циферок не хватит. Чо раздули?
+15
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deadjoker
Ответ sp.msk.86
Идиотское изречение, кроме черного и белого ничего не существует? Гибкость слово не знакомо? Люди разные бывают тоже об этом неизвестно? Или это Горлукович пишет?
Поработайте хоть лет 5 со студентам или молодежью после 2000 года рождения и потом обсудим :) там по другому нельзя. У 80% слишком инфантильное восприятие действительности
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deadjoker
Молодым надо пихать и чем больше тем лучше. Иначе не вырастут как игроки
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Catalonia is the independent republic
А почему сам не покатил на Араухо? Он перед пустыми воротами стоял...
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ljolik888
Скажем честно игра Барселоны в последнее время это полный ноль . Когда пришли два Португальца они летали по полю . Но тут вмешался Маэстро со своей тактикой и все потерялось . Да - травмы были , но так мешать игрокам делать то что они любят надо ещё попытаться . Что делает Хави я не знаю , но игры с Атлетико , Райо , Порту и лучшей командой сезона в Испании покажут .
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Spaten
Ямаль пожалел деда , будет тянуться, травмируется ещё не дай, апельсины вози потом
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