Роберт Левандовски прокомментировал свои разногласия с Ламином Ямалем.

На 72-й минуте матча (2:1) 16-летний вингер завершил атаку ударом в ближний угол вместо того, чтобы отдать пас открытому Левандовскому, стоявшему на дальней штанге.

Такое решение вывело поляка из себя. « ! На дальнюю штангу!» – громко крикнул 35-летний игрок партнеру, после чего продолжил возмущаться и всплескивать руками. Вскоре Ямаль подошел к Левандовскому, чтобы хлопнуть партнера по руке. Роберт демонстративно отказался от примирительного жеста.

«Комментировать особо нечего, это была полная случайность. Что касается моих отношений с Ламином, то я много раз с ним разговаривал, даже во время этого матча, помогал ему, давал советы.

Это нормально. То, что иногда на поле что-то говорят, подсказывают или даже кричат, чтобы было лучше слышно, – это нормально.

Что касается жеста, то это полная случайность, я бы не стал здесь искать скрытый подтекст или второе дно.

Испанская пресса живет подобными новостями, ситуациями, которые преувеличиваются или интерпретируются по-своему. Это незначительные вещи, которые не имеют смысла.

Не хочу оправдываться, для меня это очень банальные вещи, не имеющие смысла. Я чувствую себя глупо, даже просто обсуждая это. Не хочу ничего объяснять, потому что объяснять тут нечего. Давайте закроем тему», – сказал форвард «Барселоны».

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