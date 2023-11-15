Педро о «Барселоне»: «Если Хави позвонит, я прилечу до того, как он положит трубку. Завершить карьеру там было бы идеально»

Теги Лацио Барселона Хави серия А Италия Ла Лига Жоан Лапорта Педро Рональд Араухо Педри Гави Ламин Ямаль Футбол

Педро заявил о желании завершить карьеру в «Барселоне».

«Если Хави позвонит, я вылечу ближайшим рейсом и буду там прежде, чем он положит трубку. Но это сложно.

В последние годы я с многими говорил о Хави, о Лапорте... Я пытался вернуться так или иначе, но это очень сложно.

Есть множество факторов, прежде всего, возраст, но я бы с удовольствием [вернулся в «Барселону»] – это было бы идеальным завершением моей карьеры. Но поскольку я считаю это чем-то далеким, я даже не буду об этом думать.

Я вижу, что у «Барсы» все будет хорошо. Им повезло, что у них есть много молодых игроков с огромным потенциалом: Ламин [Ямаль], Гави, Педри, Араухо... Это состав на долгие годы», – сказал воспитанник «блауграны», ныне выступающий за «Лацио».

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15 комментариев

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Denis2403
Ответ Фарид Харисов
— Педро, привет! Слушай, нужна твоя помощь... Алло, Педро...? — Хави, я уже прилетел! Где подписать контракт? — Всмысле? Просто хотел попросить тебя немного деньжат на рычаги.
тебе прямая дорога в стэндап
+17
-3
+14
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WESTERN-
Так и 99 голов на счету. Помниться как мечтал забить 100 до ухода
+7
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+7
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headmaster
Вот кто-кто, а Педро классный профессионал. И на лавке ныть не будет, и денег выбивать. Может уже уровень не очень тянет, всё-таки тяжело вингеру в таком возрасте
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Фарид Харисов
— Педро, привет! Слушай, нужна твоя помощь... Алло, Педро...?

— Хави, я уже прилетел! Где подписать контракт?

— Всмысле? Просто хотел попросить тебя немного деньжат на рычаги.
+12
-11
+1
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Фарид Харисов
Ответ Denis2403
тебе прямая дорога в стэндап
Спасибо, уже там участвую. Приловчился ловить помидоры не лицом, а в руки, чтобы хоть перекусить было чем.
+4
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Фарид Харисов
Ответ Denis2403
Эх блин, ну ничего, ты справишься, и поймаешь в руки хоть немного поднимания юмора👏
«Поднимание Юмора»
а ты мастер слова, оказывается. извини, что отнял у тебя столько времени.
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predMBAPPE
прилетит помочь Барсе Атлетик выйти в сегунду?)
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АРХАТ
Хави: "Ну только если за мячами бегать, ну зачем тебе такое завершение?"
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Donald Subanov
В своем прайме был на световые годы лучше нынешних игроков группы атаки Барсы в лице Феррана и Рафиньи.
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XavIniesta2008-2015
Было бы красиво, если бы Педро забил 100-ый гол за Барсу и закончил карьеру в родном клубе. Но это эмоциональная часть. С рациональной точки зрения этот переход не нужен никому
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Rigan Lans
Скорее вплавь пойдет
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crazy_elky
Если Педро так уверенно об этом говорит, то значит Хави любит очень долго трепаться по телефону
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Denis2403
Ответ Фарид Харисов
Спасибо, уже там участвую. Приловчился ловить помидоры не лицом, а в руки, чтобы хоть перекусить было чем.
Эх блин, ну ничего, ты справишься, и поймаешь в руки хоть немного поднимания юмора👏
+1
-1
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Denis2403
Ответ Фарид Харисов
«Поднимание Юмора» а ты мастер слова, оказывается. извини, что отнял у тебя столько времени.
не расстраивайся) могу объяснить, что такое т9,если поймешь конечно
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