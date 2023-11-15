Педро о «Барселоне»: «Если Хави позвонит, я прилечу до того, как он положит трубку. Завершить карьеру там было бы идеально»

Педро заявил о желании завершить карьеру в «Барселоне».

«Если Хави позвонит, я вылечу ближайшим рейсом и буду там прежде, чем он положит трубку. Но это сложно.

В последние годы я с многими говорил о Хави, о ... Я пытался вернуться так или иначе, но это очень сложно.

Есть множество факторов, прежде всего, возраст, но я бы с удовольствием [вернулся в «Барселону»] – это было бы идеальным завершением моей карьеры. Но поскольку я считаю это чем-то далеким, я даже не буду об этом думать.

Я вижу, что у «Барсы» все будет хорошо. Им повезло, что у них есть много молодых игроков с огромным потенциалом: [Ямаль], , , ... Это состав на долгие годы», – сказал воспитанник «блауграны», ныне выступающий за «Лацио».

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