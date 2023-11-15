Педро о «Барселоне»: «Если Хави позвонит, я прилечу до того, как он положит трубку. Завершить карьеру там было бы идеально»
Педро заявил о желании завершить карьеру в «Барселоне».
«Если Хави позвонит, я вылечу ближайшим рейсом и буду там прежде, чем он положит трубку. Но это сложно.
В последние годы я с многими говорил о Хави, о Лапорте... Я пытался вернуться так или иначе, но это очень сложно.
Есть множество факторов, прежде всего, возраст, но я бы с удовольствием [вернулся в «Барселону»] – это было бы идеальным завершением моей карьеры. Но поскольку я считаю это чем-то далеким, я даже не буду об этом думать.
Я вижу, что у «Барсы» все будет хорошо. Им повезло, что у них есть много молодых игроков с огромным потенциалом: Ламин [Ямаль], Гави, Педри, Араухо... Это состав на долгие годы», – сказал воспитанник «блауграны», ныне выступающий за «Лацио».
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— Хави, я уже прилетел! Где подписать контракт?
— Всмысле? Просто хотел попросить тебя немного деньжат на рычаги.
а ты мастер слова, оказывается. извини, что отнял у тебя столько времени.