Левандовски и Ямаль помирились после забитого Робертом пенальти «Алавесу». Поляк ранее отчитал 16-летнего вингера за удар вместо паса на него

Теги Барселона Ла Лига Алавес Роберт Левандовски Ламин Ямаль Футбол

Роберт Левандовски помирился с Ламином Ямалем после забитого пенальти.

Напомним, в матче 13-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (2:1) форварду «Барселоны» не понравилось решение Ямаля пробить по воротам самостоятельно вместо того, чтобы отдать ему пас – это произошло на 72-й минуте  игры. Вскоре Ямаль подошел к Левандовскому, чтобы хлопнуть партнера по руке, но Роберт демонстративно отказался от примирительного жеста.

Как передает Mundo Deportivo, после реализованного пенальти на 78-й минуте Левандовски подозвал Ямаля к себе. Игроки «Барселоны» вместе пошли к центру поля для розыгрыша мяча, обсуждая что-то между собой. При этом между футболистами не было никакого напряжения.

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14 комментариев

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Жалгас Жолдасов
Кстати не очень красиво было со стороны Левандовски, Ямал подошел, а он хер пойми кого строит из себя. При этом когда ему дают пас - 95% просто зря, один фиг не забивает
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Sanya Kruus
левандовски мяч принять нормально не может и еще на пацана бычит
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Антон Фалафель
Такой позор. Взрослый чел просто посрался со школьником из-за набивания статы.
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прощай Роналду
Ответ Жалгас Жолдасов
Кстати не очень красиво было со стороны Левандовски, Ямал подошел, а он хер пойми кого строит из себя. При этом когда ему дают пас - 95% просто зря, один фиг не забивает
Да и не всегда мяч нормально принять может)
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прощай Роналду
Ему это ПИАР КОМПАНИЯ подсказала сделать?)))
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Ansu Fati
Очень оперативная новость))
Тут пол Спортса уже успели проклясть Левандовски и его потомков до 7го поколения))
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f0rmoceft
Обычная ситуация, Левандовски на эмоциях высказал, и повел себя, а раздули...
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Роман
Прошлое и будущее спорят кто из них лучшее настоящее
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Гномович!
Девочки, не ссорьтесь.
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Askhatik
Лева сам зажал пас на пустые ворота Араухо
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Ихарь Окенфэйлов
У Левандовски самого был момент, когда надо было вдоль ворот отдавать на Араухо, а он зачем то пробить решил. Так что сам и показал пример молодому, как делать НЕ надо
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sp.msk.86
Ответ Жалгас Жолдасов
Кстати не очень красиво было со стороны Левандовски, Ямал подошел, а он хер пойми кого строит из себя. При этом когда ему дают пас - 95% просто зря, один фиг не забивает
Тут тупо из-за разницы в возрасте поведение поляка глупое, и я не уверен, что примирение в голову ему пришло самому, скорее, кто-то объяснил, что он сам себя таким поведением закапывает. Истерить на подростка, когда тебе под ср..ку лет это ппц) сам получается не вырос, какими бы эмоциями это не пытались объяснить.
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