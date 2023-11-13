Левандовски и Ямаль помирились после забитого Робертом пенальти «Алавесу». Поляк ранее отчитал 16-летнего вингера за удар вместо паса на него

Роберт Левандовски помирился с Ламином Ямалем после забитого пенальти.

Напомним, в матче 13-го тура против « » (2:1) форварду «Барселоны» не понравилось решение пробить по воротам самостоятельно вместо того, чтобы отдать ему пас – это произошло на 72-й минуте игры. Вскоре Ямаль подошел к Левандовскому, чтобы хлопнуть партнера по руке, но Роберт демонстративно отказался от примирительного жеста.

Как передает Mundo Deportivo, после реализованного пенальти на 78-й минуте подозвал Ямаля к себе. Игроки «Барселоны» вместе пошли к центру поля для розыгрыша мяча, обсуждая что-то между собой. При этом между футболистами не было никакого напряжения.

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