Роберт Левандовски вышел из себя из-за решения Ламина Ямаля в матче с «Алавесом».

На 72-й минуте матча (2:1) 16-летний вингер завершил атаку ударом в ближний угол вместо того, чтобы отдать пас неприкрытому Левандовскому, стоявшему на дальней штанге.

Такое решение вывело поляка из себя. « ! На дальнюю штангу!» – громко крикнул 35-летний игрок партнеру, после чего продолжил возмущаться и всплескивать руками.

Вскоре Ямаль подошел к Левандовскому, чтобы хлопнуть парнера по руке. Роберт демонстративно отказался от примирительного жеста.

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