Левандовски отчитал Ямаля за удар вместо паса на него и отказался дать пять партнеру после эпизода

Теги Барселона Ла Лига Алавес Роберт Левандовски Ламин Ямаль Футбол

Роберт Левандовски вышел из себя из-за решения Ламина Ямаля в матче с «Алавесом».

На 72-й минуте матча Ла Лиги (2:1) 16-летний вингер завершил атаку ударом в ближний угол вместо того, чтобы отдать пас неприкрытому Левандовскому, стоявшему на дальней штанге.

Такое решение вывело поляка из себя. «Ламин! На дальнюю штангу!» – громко крикнул 35-летний игрок партнеру, после чего продолжил возмущаться и всплескивать руками.

Вскоре Ямаль подошел к Левандовскому, чтобы хлопнуть парнера по руке. Роберт демонстративно отказался от примирительного жеста.

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40 комментариев

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Evgen_Hazard
Ишь ты какой важный курица. Забил впервые за вечность в ворота грозного Алавеса и снова претендент на ЗМ
+44
-5
+39
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Станислав Саганов-Коняев
Самый молодой игрок Ла Лиги, которому Левандовски не отбил пятюню
+36
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Homelender_666
Ответ Abil Alex
лева то говно человек оказывается
Давно об этом известно. Я его презираю после того случая, когда он побежал жаловаться Лапорте из-за поздравлений российских фанов Барсы с чемпионством от Роберто и Бальде:)
+25
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+20
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Spaten
Вот это наставничество я понимаю
+12
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Evgen_Hazard
Ишь ты какой важный курица. Забил впервые за вечность в ворота грозного Алавеса и снова претендент на ЗМ
Не смей так говорить о хозяине Бохума и Гройтера мерзавец!
+14
-3
+11
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Abil Alex
лева то говно человек оказывается
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Rosenbaum
Ямал сейчас конечно слабоват и зря его Хави ставит в старте, но Лёва не должен так себя вести с мальчишкой, который ему в сыновья годится. Сам регулярно косячит к тому же.
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Flow market Victor Mercedes
Хави проснись! Весь мир уже понял что Араухо лучше ЦЗ, Левандовски ломает прессинг а Ромеу... Да застрелите его на###!!!
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Roman Betenya
Просто Гюндоган в перерыве сказал Ямалю: "Не пасуй на него, брат, он играет против нас".
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Team_Coach
Такие порки должны быть в раздевалке и на тренировках, в официальных встречах нельзя так себя вести.
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Proper Chels
Правильно сделал, чтобы молодежь не забывала, кто свет в будку провел. Иногда полезно напихать.
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kvn9
Ответ Evgen_Hazard
Ишь ты какой важный курица. Забил впервые за вечность в ворота грозного Алавеса и снова претендент на ЗМ
У Лёвы есть такое, помню он предъявлял претензии парнёрам по Баварии, что они плохо помогают стать ему лучшим бомбардиром (хотя говорить об этом было просто запредельным бредом), что самое интересное, это раздражение он высказывал после матча, где не реализовал два или три (уже не помню точно) железных момента.)
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Balt
Ответ Abil Alex
лева то говно человек оказывается
Вы только сейчас узнали? )
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Vinnipukh Vinni
Ответ tolstiy
Комментарий удален модератором
Просто привык, что Мюллер всегда его видел и выкатывал на пустой угол.
Но должен понимать, что Мюллер уникальный игрок в плане мышления. Надо было оставаться в Баварии, если хотел и дальше забивать голы в пустые.
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Igor Chuhmanov
Злой поляк
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Бронислав Каминский
Ответ Abil Alex
лева то говно человек оказывается
Он старшего его на 20 лет)Просто воспитывает
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Бронислав Каминский
Ответ fatei4
Какого игрока? Кого выпускать? Это переоценённое чудо в перьях торреса? 😀
Торреса,Рафинью,взрослых мужиков)Или какого-нибудь дублера пробовать,которому не 15 лет.
Толку с этого Ямала.Вам доставляет удовольствие какое-то что 16-летний паренёк просто бегает по полю и пытается в дриблинг?)
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Бронислав Каминский
Ответ fatei4
Какого игрока? Кого выпускать? Это переоценённое чудо в перьях торреса? 😀
Месси в 17 лет только на замены выходил,а этот в 16 уже от звонка до звонка пашет все матчи.Потом в 18-19 лет будет лечиться месяцами,как Педри
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Buharoid
Ответ Evgen_Hazard
Ишь ты какой важный курица. Забил впервые за вечность в ворота грозного Алавеса и снова претендент на ЗМ
У него 7+3 за 11 матчей. Мало?)
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Сергей Анисимов
Ответ Станислав Саганов-Коняев
Самый молодой игрок Ла Лиги, которому Левандовски не отбил пятюню
"где он сейчас?" 😄
Закончу твой коммент
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Максат Тобыш
Надо было дать пять в лоб молодому
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Любезный Коссутий
что этот сопляк себе позволяет 🤷‍♂️ на "будьте любезны" с легендой клуба должен общаться, и вообще, двумя руками пятерню отбивать
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Benjamin
Правильно и делает, что молодого учит, это естественно
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tolstiy
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Ussaev M
стареет
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