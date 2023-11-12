Левандовски отчитал Ямаля за удар вместо паса на него и отказался дать пять партнеру после эпизода
Роберт Левандовски вышел из себя из-за решения Ламина Ямаля в матче с «Алавесом».
На 72-й минуте матча Ла Лиги (2:1) 16-летний вингер завершил атаку ударом в ближний угол вместо того, чтобы отдать пас неприкрытому Левандовскому, стоявшему на дальней штанге.
Такое решение вывело поляка из себя. «Ламин! На дальнюю штангу!» – громко крикнул 35-летний игрок партнеру, после чего продолжил возмущаться и всплескивать руками.
Вскоре Ямаль подошел к Левандовскому, чтобы хлопнуть парнера по руке. Роберт демонстративно отказался от примирительного жеста.
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Но должен понимать, что Мюллер уникальный игрок в плане мышления. Надо было оставаться в Баварии, если хотел и дальше забивать голы в пустые.
Толку с этого Ямала.Вам доставляет удовольствие какое-то что 16-летний паренёк просто бегает по полю и пытается в дриблинг?)
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