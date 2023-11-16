FA обвинила Артету в оскорблении арбитров после матча «Арсенала» с «Ньюкаслом». Тренер назвал судейство «позором»
Микеля Артету обвинили в оскорблении судей после матча «Арсенала» с «Ньюкаслом».
Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения главному тренеру «Арсенала», уточнив, что слова Артеты «оскорбительны по отношению к официальным лицам матча и наносят ущерб футболу». Поведение тренера названо «неподобающим».
У Микеля есть время до вторника, чтобы ответить на обвинения.
Напомним, после поражения от «Ньюкасла» (0:1) тренер «Арсенала» жестко раскритиковал судейство Стюарта Эттуэлла и решение засчитать гол соперника: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор».
Клуб поддержал тренера в своем заявлении: «Недопустимые ошибки. АПЛ – лучшая лига в мире, и она заслуживает лучшего». Также сообщалось, что «Арсенал» планирует предоставить судьям список ошибок в пользу соперника.
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Так ещё и тренер сейчас дисквалификацию получит.
Ну нормально,справедливо 😂