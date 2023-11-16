FA обвинила Артету в оскорблении арбитров после матча «Арсенала» с «Ньюкаслом». Тренер назвал судейство «позором»

Теги Ньюкасл Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал судьи Футбольная ассоциация Англии Стюарт Эттуэлл Футбол

Микеля Артету обвинили в оскорблении судей после матча «Арсенала» с «Ньюкаслом».

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения главному тренеру «Арсенала», уточнив, что слова Артеты «оскорбительны по отношению к официальным лицам матча и наносят ущерб футболу». Поведение тренера названо «неподобающим».

У Микеля есть время до вторника, чтобы ответить на обвинения.

Напомним, после поражения от «Ньюкасла» (0:1) тренер «Арсенала» жестко раскритиковал судейство Стюарта Эттуэлла и решение засчитать гол соперника: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор».

Клуб поддержал тренера в своем заявлении: «Недопустимые ошибки. АПЛ – лучшая лига в мире, и она заслуживает лучшего». Также сообщалось, что «Арсенал» планирует предоставить судьям список ошибок в пользу соперника.

«Это позор!» Скандал с победным голом «Ньюкасла»: аж три спорных детали в эпизоде. «Арсенал» в ярости

«Похоже на аут, но мяч же изогнут». Переговоры ВАР в скандальном матче «Ньюкасла» и «Арсенала»

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Molchanov
ну конечно, виноваты все, кроме судейской бригады
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ман Сити
Потом глоры ливера будут утверждать что их проект не кабинет. Клоп 2 недели не прекращая поливал судей и орал о переигровке в матче, в котором его судили по правилам, и никакого бана.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милдронат Бромантанов
А арбитров встречи наградила за блестящую работу на благо саудовского проекта?
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Ответ Yoshiyuki Lewis
Адекватно Когда чистый пеналь не поставили в ворота Арсенала на Энфилде он не жаловался А тот пеналь принес бы победу Ливерпулю +усугубил бы реально шансы в борьбе за чемпионство
Витян, как твои фейки не банят до сих пор
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Red Line
FA = 🤡
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доминатор3000
То есть спорный гол засчитали.
Так ещё и тренер сейчас дисквалификацию получит.
Ну нормально,справедливо 😂
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Судьи неприкасаемые личности, похоже везде!! Кто думает, что плохое судейство это безалаберность , нет никто просто не хочет улучшать качество судейства !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Xm.md
Что себе позволяет этот доминатор?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
алекс голудин
Ответ Yoshiyuki Lewis
Адекватно Когда чистый пеналь не поставили в ворота Арсенала на Энфилде он не жаловался А тот пеналь принес бы победу Ливерпулю +усугубил бы реально шансы в борьбе за чемпионство
Ты сам себя трахнул, оправдывая этот беспридел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий