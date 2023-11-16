FA обвинила Артету в оскорблении арбитров после матча «Арсенала» с «Ньюкаслом». Тренер назвал судейство «позором»

Микеля Артету обвинили в оскорблении судей после матча «Арсенала» с «Ньюкаслом».

(FA) выдвинула обвинения главному тренеру «Арсенала», уточнив, что слова «оскорбительны по отношению к официальным лицам матча и наносят ущерб футболу». Поведение тренера названо «неподобающим».

У Микеля есть время до вторника, чтобы ответить на обвинения.

Напомним, после поражения от « » (0:1) тренер «Арсенала» жестко раскритиковал судейство Стюарта Эттуэлла и решение засчитать гол соперника: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор».

Клуб поддержал тренера в своем заявлении: «Недопустимые ошибки. – лучшая лига в мире, и она заслуживает лучшего». Также сообщалось, что «Арсенал» планирует предоставить судьям список ошибок в пользу соперника.

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