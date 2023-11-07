В PGMOL считают «чрезмерными» жалобы «Арсенала» и Артеты на судейство. Клуб предоставит судьям список ошибок в пользу соперника

Судейский корпус Англии недоволен жалобами «Арсенала» и Микеля Артеты.

Напомним, после поражения от «Ньюкасла» (0:1) тренер « » жестко раскритиковал судейство Стюарта Эттуэлла и решение засчитать гол соперника: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор».

Клуб поддержал тренера в своем заявлении: «Недопустимые ошибки. – лучшая лига в мире, и она заслуживает лучшего».

По информации Daily Mail, в PGMOL недовольны заявлениями «Арсенала» и , считая их реакцию «чрезмерной». В организации утверждают, что под руководством Говарда Уэбба предпринимаются шаги для обеспечения большей точности судейских решений.

Сообщается, что руководство «Арсенала» разочаровано ошибками судей в пользу соперников. На следующей встрече с судьями клуб планирует объяснить свою позицию примерами подобных решений в прошлом сезоне. В частности, речь идет об ошибочно засчитанном голе « » в матче 11 февраля (1:1) – видеоассистент забыл начертить офсайдную линию, в результате чего гол, забитый из положения «вне игры», был засчитан. Кроме того, в список ошибочных решений будет включен неверно отмененный гол Габриэла Мартинелли в матче против « » (1:3).

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