В PGMOL считают «чрезмерными» жалобы «Арсенала» и Артеты на судейство. Клуб предоставит судьям список ошибок в пользу соперника
Судейский корпус Англии недоволен жалобами «Арсенала» и Микеля Артеты.
Напомним, после поражения от «Ньюкасла» (0:1) тренер «Арсенала» жестко раскритиковал судейство Стюарта Эттуэлла и решение засчитать гол соперника: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор».
Клуб поддержал тренера в своем заявлении: «Недопустимые ошибки. АПЛ – лучшая лига в мире, и она заслуживает лучшего».
По информации Daily Mail, в PGMOL недовольны заявлениями «Арсенала» и Артеты, считая их реакцию «чрезмерной». В организации утверждают, что под руководством Говарда Уэбба предпринимаются шаги для обеспечения большей точности судейских решений.
Сообщается, что руководство «Арсенала» разочаровано ошибками судей в пользу соперников. На следующей встрече с судьями клуб планирует объяснить свою позицию примерами подобных решений в прошлом сезоне. В частности, речь идет об ошибочно засчитанном голе «Брентфорда» в матче 11 февраля (1:1) – видеоассистент забыл начертить офсайдную линию, в результате чего гол, забитый из положения «вне игры», был засчитан. Кроме того, в список ошибочных решений будет включен неверно отмененный гол Габриэла Мартинелли в матче против «Манчестер Юнайтед» (1:3).
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Слишком долго умалчивалось о систематических ошибках судей, в итоге имеем то, что имеем: пока АПЛ билась с Ла Лигой за гегемонию в Европе, их судьи боролись за звание самых неадекватных и некомпетентных!
Нынешние судьи уже давно ушли далеко от этого минимума.
И, если что, "работают, как умеют" - это вообще не оправдание для полноценно-здорового человека, умеющего трезво мыслить!