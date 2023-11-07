В PGMOL считают «чрезмерными» жалобы «Арсенала» и Артеты на судейство. Клуб предоставит судьям список ошибок в пользу соперника

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал судьи Говард Уэбб Брентфорд видеоповторы Футбол

Судейский корпус Англии недоволен жалобами «Арсенала» и Микеля Артеты.

Напомним, после поражения от «Ньюкасла» (0:1) тренер «Арсенала» жестко раскритиковал судейство Стюарта Эттуэлла и решение засчитать гол соперника: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор».

Клуб поддержал тренера в своем заявлении: «Недопустимые ошибки. АПЛ – лучшая лига в мире, и она заслуживает лучшего».

По информации Daily Mail, в PGMOL недовольны заявлениями «Арсенала» и Артеты, считая их реакцию «чрезмерной». В организации утверждают, что под руководством Говарда Уэбба предпринимаются шаги для обеспечения большей точности судейских решений.

Сообщается, что руководство «Арсенала» разочаровано ошибками судей в пользу соперников. На следующей встрече с судьями клуб планирует объяснить свою позицию примерами подобных решений в прошлом сезоне. В частности, речь идет об ошибочно засчитанном голе «Брентфорда» в матче 11 февраля (1:1) – видеоассистент забыл начертить офсайдную линию, в результате чего гол, забитый из положения «вне игры», был засчитан. Кроме того, в список ошибочных решений будет включен неверно отмененный гол Габриэла Мартинелли в матче против «Манчестер Юнайтед» (1:3).

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23 комментария

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Harut Hovsepyan
Кто бы что ни говорил, считаю правильным публичное тыканье фактами на ошибки судей! И плевать, кто и в каком виде это делает. Артета - красавец!

Слишком долго умалчивалось о систематических ошибках судей, в итоге имеем то, что имеем: пока АПЛ билась с Ла Лигой за гегемонию в Европе, их судьи боролись за звание самых неадекватных и некомпетентных!
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Eden Hazard
Маневр Клоппа не прошёл)
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Den-is
Правильно делают. Надо предоставить отчет ошибок судей и убытки, которые клуб понес от этих ошибок
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deadjoker
Решили перенять передовой опыт РПЛ или наняли Зарему на работу?
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kilcher
Очевидно, что это было ни что иное, как акт пассивной агрессии. Своей игрой расписались в том, что не претенденты на титул, а недовольство собой выплеснули во вне.
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Мари Хуан
Ответ a2wai
Вместо того, чтобы составлять список ошибок судей, Артете бы лучше подумать, как мотивировать своих бездарей, у него с этим явно большие проблемы, если они не могут вскрывать автобусы)
одно другому не мешает
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a2wai
Ответ Мари Хуан
одно другому не мешает
Ну тут как раз мешает, один процесс явно отвлекает от другого, так как приходится тратить много времени)
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a2wai
Ответ Harut Hovsepyan
Думаю, Арсенал - не настолько маленький клуб, чтобы быть не в состоянии позволить себе нанять лишнюю группу людей, для таких дел.
Зная Артету он будет заниматься этим сам)
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Harut Hovsepyan
Ответ a2wai
Зная Артету он будет заниматься этим сам)
А, окей, просто я не знаю его лично, и если вы знакомы, то мне остается только согласиться)
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Harut Hovsepyan
Ответ #SharkTeam
Ховсепян, а ты на работе наверное безгрешен? Можно заставить тебя не совершать ошибки наездами? Люди работают как умеют, я хз че они пытаются добиться.
Если человеку не указывать на частые ошибки, он продолжит их совершать на регулярной основе. Хороший босс их заметит и укажет на них. А если и после этого человек не исправится, он найдет тех, кто сможет работать с минимумом ошибок.

Нынешние судьи уже давно ушли далеко от этого минимума.
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Harut Hovsepyan
Ответ #SharkTeam
Ты наверное думаешь у судей нет разборов ошибок? У них постоянная ротация и система наказаний если ты не знал. У них постоянные инструктажи и разборы. Вот они работают как умеют. Арсенал ничего не добьется этим.
Как раз эту систему давно пора менять. Она не работает. Одни и те же ошибки повторяются из матча в матч. Наказания, видимо, тоже не работают.

И, если что, "работают, как умеют" - это вообще не оправдание для полноценно-здорового человека, умеющего трезво мыслить!
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#SharkTeam
Ответ Harut Hovsepyan
Как раз эту систему давно пора менять. Она не работает. Одни и те же ошибки повторяются из матча в матч. Наказания, видимо, тоже не работают. И, если что, "работают, как умеют" - это вообще не оправдание для полноценно-здорового человека, умеющего трезво мыслить!
Чел, условно ваш Райя не будет топовым вратарем, а Жезус не станет Роналдо. Что ты с ними сделаешь? Да ничего
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Den-is
Ответ #SharkTeam
Почему то позволено ошибаться всем кривоногим миллионерам футболистам, но только не судьям, которым оклады игроков только снятся
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Den-is
Ответ #SharkTeam
Поучись разговаривать дениска, прежде чем вопросы задавать в личку
Тоже мне потеря. Я болел Сити на дух не переношу. Тем более таких недалеких
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Den-is
Ответ abrusevshii chechen
Нюкасл , победили Сити, MU, PSJ, Arsenal
Я к этому и клоню, что Нюкасл даже Сити обыграл, а этот товарищ все неймется и пишет, что надо было самим забивать, а не пенять на судью. Я реально устал от него. До него очень долго доходят простые вещи
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