Гол «Ньюкасла» «Арсеналу» забит по правилам, решили в Независимой комиссии АПЛ по ключевым эпизодам

Независимая комиссия АПЛ по ключевым эпизодам матчей дала оценку голу «Ньюкасла».

На 64-й минуте игры 11-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» – «Арсенал» (1:0) счет открыл вингер Энтони Гордон. Голевой пас записали на счет Жоэлинтона.

Бразилец во время борьбы за мяч во вратарской площади «канониров» толкнул в спину защитника Габриэла Магальяэса. Главный арбитр Стюарт Эттуэлл несколько минут консультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол. Смотреть повтор самостоятельно он не стал.

Также ВАР разбирался, не ушел ли мяч за пределы поля перед навесом на Жоэлинтона, и проверял, не было ли офсайда в ходе атаки «сорок».

Как передает ESPN, комиссия постановила, что арбитр и его видеоассистент приняли правильные решения в эпизоде с голом. Решение судейской бригады поддержали 4 из 5 экспертов.

В то же время судье следовало удалить и в первом тайме.

Микель Артета: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор»

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