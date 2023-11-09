Гол «Ньюкасла» «Арсеналу» забит по правилам, решили в Независимой комиссии АПЛ по ключевым эпизодам
Независимая комиссия АПЛ по ключевым эпизодам матчей дала оценку голу «Ньюкасла».
На 64-й минуте игры 11-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» – «Арсенал» (1:0) счет открыл вингер Энтони Гордон. Голевой пас записали на счет Жоэлинтона.
Бразилец во время борьбы за мяч во вратарской площади «канониров» толкнул в спину защитника Габриэла Магальяэса. Главный арбитр Стюарт Эттуэлл несколько минут консультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол. Смотреть повтор самостоятельно он не стал.
Также ВАР разбирался, не ушел ли мяч за пределы поля перед навесом на Жоэлинтона, и проверял, не было ли офсайда в ходе атаки «сорок».
Как передает ESPN, комиссия постановила, что арбитр и его видеоассистент приняли правильные решения в эпизоде с голом. Решение судейской бригады поддержали 4 из 5 экспертов.
В то же время судье следовало удалить Кая Хавертца и Бруно Гимараэса в первом тайме.
Микель Артета: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор»
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Все судьи одинаковы - иного вывода сделать нельзя
Хаверц наиграл на чистую кк. Безумный прыжок под 90 градусов на скорости, полностью потерял контроль над собой. Такие подкаты приводят к жесточайшим двойным переломам, и там не нужно попадание именно прямой ногой. Вторая нога обладает безумной силой, потому что на ней весь вес тела. Люку Шоу разломили ногу таким же сумасшедшим прыжком. Желтая Хаверцу и 3 желтых за разговоры - уже безумие от судьи. Разговоры и давление надо жестко пресекать. Но есть разница, в каких моментах это надо делать, и судья должен чувствовать подобное. Прыжок выглядел настолько дико, что игроки имеют право в таких ситуациях проявлять эмоции. Судья поплыл и спровоцировал побоище на поле.
Бруно уже стал Хаверцом от Касла. Сколько он там, раза три сыграл как крыса.
Матч вполне мог повторить известный провал Иванова на ЧМ 2006, где он спровоцировал своей ошибкой настоящее побоище.
другое дело, что фол выглядит однозначно на мой взгляд