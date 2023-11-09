Гол «Ньюкасла» «Арсеналу» забит по правилам, решили в Независимой комиссии АПЛ по ключевым эпизодам

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Арсенал судьи Стюарт Эттуэлл видеоповторы Жоэлинтон Габриэл Магальяэс Кай Хавертц Бруно Гимараэс Энтони Гордон Футбол

Независимая комиссия АПЛ по ключевым эпизодам матчей дала оценку голу «Ньюкасла».

На 64-й минуте игры 11-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» – «Арсенал» (1:0) счет открыл вингер Энтони Гордон. Голевой пас записали на счет Жоэлинтона.

Бразилец во время борьбы за мяч во вратарской площади «канониров» толкнул в спину защитника Габриэла Магальяэса. Главный арбитр Стюарт Эттуэлл несколько минут консультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол. Смотреть повтор самостоятельно он не стал.

Также ВАР разбирался, не ушел ли мяч за пределы поля перед навесом на Жоэлинтона, и проверял, не было ли офсайда в ходе атаки «сорок».

Как передает ESPN, комиссия постановила, что арбитр и его видеоассистент приняли правильные решения в эпизоде с голом. Решение судейской бригады поддержали 4 из 5 экспертов.

В то же время судье следовало удалить Кая Хавертца и Бруно Гимараэса в первом тайме.

Микель Артета: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор»

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42 комментария

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korablev
Ихая английская комиссия от нашей ЭСК ничем не отличается! Под копирку буквально работают!
Все судьи одинаковы - иного вывода сделать нельзя
+22
-5
+17
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Чулпан Сафиуллина
Правила АПЛ просты-видишь что Манчестер Сити потерял очки-убивай конкурентов
+41
-26
+15
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Artem Ka
Ответ Случайно заскочил
Артета и Арсенал выставили себя клоунами. Конечно, легче орать на весь мир "Позор!", даже толком не разобравшись в эпизоде, чем объяснить почему команда за 100 минут игрового времени не выдавила из себя хотя бы один гол.
Пока клоунами себя выставила независимая комиссия
+14
-6
+8
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a2wai
Это было ожидаемо. Артете надо больше вопросов своим игрокам задавать, нежели интересоваться работой судей, а то он себя как маленький ведет, ну ей-Богу)
+12
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Мадридский ястреб
Ответ Денис Давыдов
Двумя руками толкать защитника это конечно норма
Таких моментов десятки в АПЛ. Проиграл борьбу защитник Арсенала
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U
Ответ Чулпан Сафиуллина
Слишком часто происходит такое Уже это нельзя списать на непрофпригодность судей или ВАР Просто судьи выполняют заказ шейхов вот и все
Судьи - это еще что. Шейхи же игрокам конкурентов платят, чтобы они по воротам не били. Вот где жесть.
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Случайно заскочил
Артета и Арсенал выставили себя клоунами. Конечно, легче орать на весь мир "Позор!", даже толком не разобравшись в эпизоде, чем объяснить почему команда за 100 минут игрового времени не выдавила из себя хотя бы один гол.
+30
-26
+4
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U
Ответ Чулпан Сафиуллина
Правила АПЛ просты-видишь что Манчестер Сити потерял очки-убивай конкурентов
Артета в том матче на это команду и настроил.
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TravenS
Ответ Чулпан Сафиуллина
Правила АПЛ просты-видишь что Манчестер Сити потерял очки-убивай конкурентов
Правило выхода из этой ситуации ещё проще: не ныть про судейство, а самостоятельно забить больше голов, чем соперник.
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Adamdfdgds
Независимая комиссия АПЛ))) Вам самим то не смешно лол? У вас и сми тоже независимые, которым просто "советуют" вести пиар-кампанию против Арсенала. Которые видите ли тут посмели что-то сказать против системы
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Кашшай Чакырович
Ответ Чулпан Сафиуллина
Правила АПЛ просты-видишь что Манчестер Сити потерял очки-убивай конкурентов
Ну да играли Арсенал- Ньюкасл , а виноват Сити)) слушай если Сити такие влиятельные почему из засудили в матче с Реалом https://m.youtube.com/shorts/UjK5j-zwmIE ??? Почему они не покупают себе лигу чемпинов каждый год?
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Ashot Kafka
Ответ Случайно заскочил
Артета и Арсенал выставили себя клоунами. Конечно, легче орать на весь мир "Позор!", даже толком не разобравшись в эпизоде, чем объяснить почему команда за 100 минут игрового времени не выдавила из себя хотя бы один гол.
В чем они себя клоунами выставили? Эту тупейшую претензию про "сами виноваты, не забили" утомляет читать. Во-первых, играют команды сопоставимого уровня, одна из которых еще и ставит автобус, тут любая мелочь имеет значение, во-вторых, каким образом это отменяет судейские ошибки? И да, на этой неделе в ЛЧ ровно такой же гол в матче Наполи отменили, что еще раз говорит об убогости судей в АПЛ
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Real_v_dushe
Там был очевиднейший фол, толчок в спину. Офсайда не было, а ушёл ли мяч непонятно. В любом случае гол должны были отменить.
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ML26
Ответ Мадридский ястреб
Да все было по правилам, я не пойму чего арсенал разнялся. Лучше бы Артета перестал играть в Гвардиолу и ставил бы нормальный стартовый состав
Ты бы лучше вопрос изучил, прежде чем говорить. Эдегор, Парти, Жезус сейчас травмированы. До недавнего времени были травмированы Сака и Мартинелли. Кого ему в состав ставить?
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Денис Давыдов
Ответ Мадридский ястреб
Да все было по правилам, я не пойму чего арсенал разнялся. Лучше бы Артета перестал играть в Гвардиолу и ставил бы нормальный стартовый состав
Двумя руками толкать защитника это конечно норма
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brig_Mercury
эпизод реально сложный, сколько не пересматривал повтор, нет однозначного мнения и про аут и про нарушение, поэтому здесь либо любое мнение можно принять. Если исходить из логики - приоритета в атакующей стороны в спорных эпизодах, то наверное правильно засчитано. Арсенал по игре больше, чем на ничью не на играл. Поэтому могут жаловаться лишь на потерь одного очка.
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Master Slova
Ответ Чулпан Сафиуллина
Правила АПЛ просты-видишь что Манчестер Сити потерял очки-убивай конкурентов
Арсенал не конкурент Сити
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Lavinka
Видно какая она независимая .
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mj23.net
Вот это правильно.
Хаверц наиграл на чистую кк. Безумный прыжок под 90 градусов на скорости, полностью потерял контроль над собой. Такие подкаты приводят к жесточайшим двойным переломам, и там не нужно попадание именно прямой ногой. Вторая нога обладает безумной силой, потому что на ней весь вес тела. Люку Шоу разломили ногу таким же сумасшедшим прыжком. Желтая Хаверцу и 3 желтых за разговоры - уже безумие от судьи. Разговоры и давление надо жестко пресекать. Но есть разница, в каких моментах это надо делать, и судья должен чувствовать подобное. Прыжок выглядел настолько дико, что игроки имеют право в таких ситуациях проявлять эмоции. Судья поплыл и спровоцировал побоище на поле.
Бруно уже стал Хаверцом от Касла. Сколько он там, раза три сыграл как крыса.
Матч вполне мог повторить известный провал Иванова на ЧМ 2006, где он спровоцировал своей ошибкой настоящее побоище.
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Grime Font
Ответ mj23.net
Вот это правильно. Хаверц наиграл на чистую кк. Безумный прыжок под 90 градусов на скорости, полностью потерял контроль над собой. Такие подкаты приводят к жесточайшим двойным переломам, и там не нужно попадание именно прямой ногой. Вторая нога обладает безумной силой, потому что на ней весь вес тела. Люку Шоу разломили ногу таким же сумасшедшим прыжком. Желтая Хаверцу и 3 желтых за разговоры - уже безумие от судьи. Разговоры и давление надо жестко пресекать. Но есть разница, в каких моментах это надо делать, и судья должен чувствовать подобное. Прыжок выглядел настолько дико, что игроки имеют право в таких ситуациях проявлять эмоции. Судья поплыл и спровоцировал побоище на поле. Бруно уже стал Хаверцом от Касла. Сколько он там, раза три сыграл как крыса. Матч вполне мог повторить известный провал Иванова на ЧМ 2006, где он спровоцировал своей ошибкой настоящее побоище.
про красную карту хаверцу арсенальское глорьё предпочитают не вспомнинать, когда идёт речь о том матче
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Adamdfdgds
Ответ Трент 66
За все время, помню только 1 серьезную ошибку в результате, которой сити терял очки (офсайд рэшфорда в прошлом сезоне), в остальном фанатики сити начинают ныть просто, когда им не подсуживают, а конкурентов регулярно мочат.
Помню, как в прошлом сезоне Вилла забила чистый гол в ворота Сити при счете 2-2, но буквально за секунду до удара Коутиньо судья решил свистнуть офсайд, хотя изначально дал продолжить игру, а мяч Вилла не теряла
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DAN DAN
Ха Ха Ха.
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Рокко Сиффредди
шах и мат, атеисты!
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Дмитрий Семёнов
"Как убивали Арсенал" М. Артета.
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Vadim Medvedev
Ответ brig_Mercury
эпизод реально сложный, сколько не пересматривал повтор, нет однозначного мнения и про аут и про нарушение, поэтому здесь либо любое мнение можно принять. Если исходить из логики - приоритета в атакующей стороны в спорных эпизодах, то наверное правильно засчитано. Арсенал по игре больше, чем на ничью не на играл. Поэтому могут жаловаться лишь на потерь одного очка.
если нет однозначного мнения, то надо продолжать играть

другое дело, что фол выглядит однозначно на мой взгляд
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