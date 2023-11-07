«Артета выставил себя клоуном, ему стоит посмотреть на себя, а не ругать судей. Сколько еще раз он даст шанс Хавертцу?» Саттон о критике арбитров от тренера «Арсенала»

Крис Саттон отреагировал на критику в адрес судей со стороны Микеля Артеты.

Напомним, после матча с «Ньюкаслом» (1:0) тренер « » жестко раскритиковал судейство Стюарта Эттуэлла и решение засчитать гол соперника. Артета, в частности, сказал: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор».

«Мне показалось, что он в некоторой степени выставил себя клоуном. И я знаю, что каждый может сказать, что это эмоциональная игра. И я это понимаю. Но как насчет того, чтобы заняться тем, что он может контролировать, вместо того, чтобы ругать судей?

Как насчет его настойчивого желания выпускать ? Вы знаете, сколько еще раз он [Артета] даст ему шанс? Он пытается выиграть титул Премьер-лиги. Что насчет , который ошибся при подаче [которая привела к голу]? Он [ ] может контролировать эти вещи.

Так что, может быть, ему стоит посмотреть на себя, вместо того, чтобы совершать нападки на PGMOL и судью со всех сторон», – сказал экс-форвард «Челси».

Артета о критике судей: «Мой долг – защищать игроков и клуб, давать честную оценку. Я бы сделал это снова»

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