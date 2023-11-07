«Артета выставил себя клоуном, ему стоит посмотреть на себя, а не ругать судей. Сколько еще раз он даст шанс Хавертцу?» Саттон о критике арбитров от тренера «Арсенала»
Крис Саттон отреагировал на критику в адрес судей со стороны Микеля Артеты.
Напомним, после матча с «Ньюкаслом» (1:0) тренер «Арсенала» жестко раскритиковал судейство Стюарта Эттуэлла и решение засчитать гол соперника. Артета, в частности, сказал: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор».
«Мне показалось, что он в некоторой степени выставил себя клоуном. И я знаю, что каждый может сказать, что это эмоциональная игра. И я это понимаю. Но как насчет того, чтобы заняться тем, что он может контролировать, вместо того, чтобы ругать судей?
Как насчет его настойчивого желания выпускать Хавертца? Вы знаете, сколько еще раз он [Артета] даст ему шанс? Он пытается выиграть титул Премьер-лиги. Что насчет Райи, который ошибся при подаче [которая привела к голу]? Он [Микель] может контролировать эти вещи.
Так что, может быть, ему стоит посмотреть на себя, вместо того, чтобы совершать нападки на PGMOL и судью со всех сторон», – сказал экс-форвард «Челси».
Артета о критике судей: «Мой долг – защищать игроков и клуб, давать честную оценку. Я бы сделал это снова»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Виейра,Эльнени?
При чём тут судейство и то кого выпускает Артета?
Но при этом Саттон прав.
Хавертц незаслуженно часто выходит. Да даже тот же Троссард, я уверен, за счет работоспособности смотрелся бы лучше на не родной для себя позиции в центре поля, чем Кай. Выпуская постоянно Хавертца, Артета задвигает других игроков, которым тоже нужна практика, чтобы быть в форме.
Ну и Райа... Артета убирает вратаря из-за ошибок и говорит о конкуренции... но при этом когда его ставленник точно также допускает ошибки - он все также остается в основе.
Представляете, как себя чувствую игроки, понимающие, что слова тренера о конкуренции... на деле так и остаются лишь словами...