Опубликованы переговоры судей после гола «Ньюкасла» в ворота «Арсенала»: «Выглядит как аут, но есть кривизна мяча»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ньюкасл премьер-лига Англия Арсенал судьи Вулверхэмптон Стюарт Эттуэлл Энди Мэдли видеоповторы Жоэлинтон Габриэл Магальяэс Энтони Гордон Футбол

Опубликованы переговоры судей АПЛ в некоторых матчах.

В рамках программы Mic’d Up опубликованы переговоры судей и ВАР в некоторых спорных эпизодах матчей АПЛ.

Там разбирали гол «Ньюкасла» в ворота «Арсенала», пенальти «Ньюкасла» в матче с «Вулверхэмптоном», красную карточку Кристиана Ромеро в игре с «Челси» и офсайд Харри Магуайра, который лишил «Манчестер Юнайтед» гола в ворота «Фулхэма».

Напомним, «Ньюкасл» одержал победу над «Арсеналом» со счетом 1:0 в 11-м туре АПЛ. Единственный гол забил вингер Энтони Гордон, голевой пас записали на счет Жоэлинтона.

Бразилец во время борьбы за мяч во вратарской площади «канониров» толкнул в спину защитника Габриэла Магальяэса, перед этим также мяч мог уйти мяч за боковую линию. Также ВАР проверял, не было ли офсайда при атаке «Ньюкасла».

Главным арбитром этого матча был Стюарт Эттуэлл. За ВАР отвечал Энди Мэдли.

Ниже приведены переговоры судей в этом эпизоде.

ВАР: «Стю (обращается к Эттуэллу – Sports.ru), подтвердите, пожалуйста, ваше решение на поле».

АРБИТР В ПОЛЕ: «Мэдс (обращаться к Мэдли – Sports.ru), решение на поле – гол. Просьба проверить, не вышел ли мяч за пределы поля».

ВАР: «Подтверждаю, Стюарт. Проверяю. Итак, меня интересует... Я бы хотел, чтобы вы обратились к GLT (Системе автоматического определения голов – Sports.ru). У вас там есть камера GLT?»

ОПЕРАТОР ПОВТОРА: «Там ее не будет. Мы обратиться к этой (камере заднего хода – Sports.ru)».

ВАР: «Хорошо, да, все в порядке».

АРБИТР В ПОЛЕ: «И Берти (судья АВАР Стюарт Берт – Sports.ru), нормальный контакт на дальней штанге».

ВАР: «Остановите этот момент, спасибо, спасибо».

ВАР: «Стю, ты можешь взглянуть на это, прежде чем мы пойдем проверять гол? У меня нет убедительных доказательств того, что мяч вышел за пределы поля».

АВАР: «Нет, я согласен. Под таким углом нельзя смотреть. Хотя он и выглядит как аут, но есть кривизна мяча».

ВАР: «Хорошо, пройдите на два кадра вперед, и вы увидите, что мяч уже в игре/на линии. Так что все в порядке, проверьте это, пожалуйста».

АВАР: «Правильно, теперь у вас есть проблема с дальней штангой».

ВАР: «Теперь проверяем Габриэла. Итак, у нас [камера] высоко за [воротами]. Я не вижу конкретного фола на Габриэле. Я вижу две руки на его спине, но не вижу никакого толчка, который заставил бы его так лететь вперед».

ВАР: «Стюарт [Берт], посмотрите на экран. Итак, я вижу, что мяч отлетает от Жоэлинтона без какого-либо фола. Можете ли вы подтвердить, что игрок находится в положении вне игры, когда мяч отлетает от Жоэлинтона? Можем ли мы просто подтвердить, что мяч за Жоэлинтоном? И точку контакта на Жоэлинтоне

ОПЕРАТОР ПОВТОРА: «Я просто ищу лучший ракурс, чтобы определить точку контакта».

ВАР: «Нам просто нужно проверить, находится ли он в положении вне игры».

ОПЕРАТОР ПОВТОРА: «Затрудняюсь с поиском точки контакта».

ВАР: «Хорошо, хорошо, промотайте назад, теперь вперед, вперед. Хорошо, значит, потенциально мяч идет по бедру Жоэлинтона. Хорошо, перемотай вперед, ты уверен, что это лучшая точка контакта, которую мы имеем?»

АВАР: «Да, с тех углов, которые у нас есть. Проверяем офсайд. Так, он явно в игре, посмотрите на положение тела Габриэла, на его плечо».

АВАР: «Да, но второй крайний сзади – вратарь».

АВАР: «Да, именно так. Да».

АВАР: «Итак, теперь нужно принять решение, потому что у нас есть... Я не знаю, где находится мяч, потому что он скрыт от Жоэлинтона здесь. Так что нельзя определить, где находится мяч. Нет убедительных доказательств того, что Гордон находится впереди мяча.

Таким образом, учитывая угол, который есть, нет никакой возможности определить, где находится мяч. На мой взгляд, гол должен быть засчитан.

ВАР: «Значит, гол засчитан? Значит, решение на поле – гол, да?»

АВАР: «Подтверждаю».

ВАР: «Стюарт, это Мадс. Мы подтверждаем решение о голе на поле. Решение о голе на поле подтверждено».

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34 комментария

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rcbkz6mrtd
Как будто посадка на луну происходит
+76
-2
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Wekil Halylow
Реф: денги получили?
Вар:пока нет.
Реф: реквезити банка отправили?
Вар: да и на арабском тоже
реф : жду тогда
Вар : денги поступили
Реф: ГОЛ!!!
+45
-5
+40
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Liquidozz
"Хотя он и выглядит как аут, но есть кривизна мяча"

Мяч явноскривился от этого диалога.
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Karra
если прочитать только реплики АВАР, можно увидеть ничем не прикрытое желание засчитать гол во что бы то ни стало
+20
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sergen
- Стю, какое твое решение на поле?
- Вроде гол.
- Ты слепошарый штоле, там мяч за полем был, с любой точки видно!
«Дзынь. Вам поступил платеж из Этихад банка»
Хотя, погоди, Стю, если посмотреть на кривизну мяча…
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-4
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ArnoNeputevy
Я вижу две руки на его спине, но не вижу никакого толчка, который заставил бы его так лететь вперед.....Отчего же он "так летел вперёд"? ????? Это очень напоминает протоколы российских полицаев: "Задержанный многократно ударил сам себя головой о стену с целью нанести себе телесные повреждения. Даже в бессознательном состоянии он продолжал наносить себе удары, чем довёл себя до летального исхода".
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Vadim Medvedev
Ответ Karra
если прочитать только реплики АВАР, можно увидеть ничем не прикрытое желание засчитать гол во что бы то ни стало
ВАР официально ориентирован на то, чтобы менять решение судьи в поле только в случае ЯВНОЙ ошибки. в случае любых сомнений - остаётся в силе решение принятое на поле.
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almagrosp
И говорят что АПЛ сильнейшая лига мира. Даже ровными круглыми мячами обеспечить себя не могут
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Семён Жуйло
Такое ощущение, что люди там совершенно некомпетентны. Ситуация их напугала до шока, и они пытаются оправдаться, и не ошибиться, но не знают как.
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Денис Ширинов
Проверим, проверим
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Vadim Medvedev
Ответ Liquidozz
"Хотя он и выглядит как аут, но есть кривизна мяча" Мяч явноскривился от этого диалога.
это издержки перевода

в оригинале там всё нормально
вдвоём посмотрели и оба пришли к выводу, что мяч в игре

VAR: So Stu, can you take a look at this as well before we go to check the goal? For me, I have no conclusive evidence that that ball is out.

AVAR: No, I agree. You can’t go on that angle. Although it looks out, you’ve got the curvature of the ball.

VAR: Ok go two frames forward, you can see the ball is already back in play/on the line. So that’s fine, run that through please.
+4
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Автомобилист-Екб
нет никакой возможности определить аут или нет. Поэтому пусть будет в игре.
нет никакой возможности определить фол или нет. Поэтому пусть будет по правилам.
нет никакой возможности определить офсайд или нет. Поэтому пусть будет в игре.
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Илья Ганин
Ответ Liquidozz
"Хотя он и выглядит как аут, но есть кривизна мяча" Мяч явноскривился от этого диалога.
Если нет убедительных доказательств, что мяч вышел, то это гол. Как и в НХЛ не засчитают, пока убедительно не увидят, что шайба пересекла линию.
+3
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Kuryanin
Кривизна мяча - это почти как угол головы.
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R902
кайфово читать такие переговоры
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jelu
Похоже на то, что определяли фол по фотографии, а не видео. Дольше проверяли уход мяча за линию и офсайд, минимум проверки очевидного фола
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gukmamop
кривизна мяча попала в угол головы
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Vadim Medvedev
Ответ Семён Жуйло
Такое ощущение, что люди там совершенно некомпетентны. Ситуация их напугала до шока, и они пытаются оправдаться, и не ошибиться, но не знают как.
в данном случае спокойное обсуждение по делу
никакого ощущения некомпетентности нет, в отличие от того ада, который был, когда недавно гол отменили из-за ошибки в радиообмене
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Максим Заворин
Кривизна мяча?) они там мячом для регби играли?))
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Грин Писец
- Как вас зовут?
- Авас
- Меня Сергей, а вас?
- Авас!
- Да Сергей я, а вас как?
- Авас...
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FNT
Я болею за Арсенал и считаю, что с фолом судьи ошиблись, но с офсайдом и аутом ВАР прав. У них не было ни одного 100% доказательства, что судья в поле ошибся. Проекция вполне могла быть над линией, ни одного кадра с очевидным офсайдом нет. Вот фол, на мой взгляд, очевидный, и толчок там был достаточный, чтобы человек потерял равновесие в прыжке.
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Tornado V
Английские судьи одни из худших
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CaSpeR-13
зачем я это прочитал
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Prokuror Prokurorov
Мяч там не полностью пересек линию, но это не отменяет того факта, что гол засчитывать было нельзя из-за борцовских приёмов игроков Ньюкасла.
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Остап Бендер
По классике должный быть А-ВАР и У-ВАР....
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Ёж, которому понятно
"Решение о голе подтверждено..."
Дальше все вместе начинают танцевать на деньгах, с золотыми пистолетами в руках и петь песню:

Арабская ноооооочь
Волшебный востооооок
Здесь чары и месть, отвага и честь
Дворцы и песок.
О дивный восток! О сказочный край !
Здесь яд и булат погибель сулят
Смотри не зевай.
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Savarona25
Из года в год господа Оливер и Тейлор (и др.) провоцируют скандал за скандалом, но ничего не меняется. Тейлора спускали в виде наказания в Чемпионшип, а потом...он вдруг судит центральный матч тура (Челси-Сити) со всеми вытекающими. А тут какой-то ВАР. ВАР это просто инструмент, подтверждающий нужные в каждом конкретном случае решения. Судьи везде чудят, но в АПЛ это давно настоящая проблема.
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Vadim Medvedev
Ответ Илья Ганин
Если нет убедительных доказательств, что мяч вышел, то это гол. Как и в НХЛ не засчитают, пока убедительно не увидят, что шайба пересекла линию.
именно так
если есть сомнения, что мяч вышел - надо играть в футбол
футбол важнее аутов в любом случае
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Liquidozz
Ответ Vadim Medvedev
это издержки перевода в оригинале там всё нормально вдвоём посмотрели и оба пришли к выводу, что мяч в игре VAR: So Stu, can you take a look at this as well before we go to check the goal? For me, I have no conclusive evidence that that ball is out. AVAR: No, I agree. You can’t go on that angle. Although it looks out, you’ve got the curvature of the ball. VAR: Ok go two frames forward, you can see the ball is already back in play/on the line. So that’s fine, run that through please.
Знаешь, в данном случае перевод вроде корректный. curvature of the ball это как раз "искривление мячя".
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edik-burimov2@mail.ru
Ответ rcbkz6mrtd
Как будто посадка на луну происходит
тут в разы больше бабок крутится, чем в космонавтике
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Vadim Medvedev
Ответ Tornado V
Английские судьи одни из худших
а какие судьи лучшие?
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Tornado V
Ответ Vadim Medvedev
а какие судьи лучшие?
английские и испанские судьи одни из худших в топ 5
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McLando4
ЦСКА с НН тоже похоже кривизна мяча была.
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