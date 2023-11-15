Опубликованы переговоры судей после гола «Ньюкасла» в ворота «Арсенала»: «Выглядит как аут, но есть кривизна мяча»

Опубликованы переговоры судей АПЛ в некоторых матчах.

В рамках программы Mic’d Up опубликованы переговоры судей и ВАР в некоторых спорных эпизодах матчей АПЛ.

Там разбирали гол «Ньюкасла» в ворота « », пенальти « » в матче с « », красную карточку Кристиана Ромеро в игре с « » и офсайд Харри Магуайра, который лишил « » гола в ворота «Фулхэма».

Напомним, «Ньюкасл» одержал победу над «Арсеналом» со счетом 1:0 в 11-м туре . Единственный гол забил вингер Энтони Гордон, голевой пас записали на счет Жоэлинтона.

Бразилец во время борьбы за мяч во вратарской площади «канониров» толкнул в спину защитника , перед этим также мяч мог уйти мяч за боковую линию. Также ВАР проверял, не было ли офсайда при атаке «Ньюкасла».

Главным арбитром этого матча был Стюарт Эттуэлл. За ВАР отвечал Энди Мэдли.

Ниже приведены переговоры судей в этом эпизоде.

ВАР: «Стю (обращается к Эттуэллу – Sports.ru), подтвердите, пожалуйста, ваше решение на поле».

АРБИТР В ПОЛЕ: «Мэдс (обращаться к Мэдли – Sports.ru), решение на поле – гол. Просьба проверить, не вышел ли мяч за пределы поля».

ВАР: «Подтверждаю, Стюарт. Проверяю. Итак, меня интересует... Я бы хотел, чтобы вы обратились к GLT (Системе автоматического определения голов – Sports.ru). У вас там есть камера GLT?»

ОПЕРАТОР ПОВТОРА: «Там ее не будет. Мы обратиться к этой (камере заднего хода – Sports.ru)».

ВАР: «Хорошо, да, все в порядке».

АРБИТР В ПОЛЕ: «И Берти (судья АВАР Стюарт Берт – Sports.ru), нормальный контакт на дальней штанге».

ВАР: «Остановите этот момент, спасибо, спасибо».

ВАР: «Стю, ты можешь взглянуть на это, прежде чем мы пойдем проверять гол? У меня нет убедительных доказательств того, что мяч вышел за пределы поля».

АВАР: «Нет, я согласен. Под таким углом нельзя смотреть. Хотя он и выглядит как аут, но есть кривизна мяча».

ВАР: «Хорошо, пройдите на два кадра вперед, и вы увидите, что мяч уже в игре/на линии. Так что все в порядке, проверьте это, пожалуйста».

АВАР: «Правильно, теперь у вас есть проблема с дальней штангой».

ВАР: «Теперь проверяем Габриэла. Итак, у нас [камера] высоко за [воротами]. Я не вижу конкретного фола на Габриэле. Я вижу две руки на его спине, но не вижу никакого толчка, который заставил бы его так лететь вперед».

ВАР: «Стюарт [Берт], посмотрите на экран. Итак, я вижу, что мяч отлетает от Жоэлинтона без какого-либо фола. Можете ли вы подтвердить, что игрок находится в положении вне игры, когда мяч отлетает от Жоэлинтона? Можем ли мы просто подтвердить, что мяч за Жоэлинтоном? И точку контакта на ?»

ОПЕРАТОР ПОВТОРА: «Я просто ищу лучший ракурс, чтобы определить точку контакта».

ВАР: «Нам просто нужно проверить, находится ли он в положении вне игры».

ОПЕРАТОР ПОВТОРА: «Затрудняюсь с поиском точки контакта».

ВАР: «Хорошо, хорошо, промотайте назад, теперь вперед, вперед. Хорошо, значит, потенциально мяч идет по бедру Жоэлинтона. Хорошо, перемотай вперед, ты уверен, что это лучшая точка контакта, которую мы имеем?»

АВАР: «Да, с тех углов, которые у нас есть. Проверяем офсайд. Так, он явно в игре, посмотрите на положение тела Габриэла, на его плечо».

АВАР: «Да, но второй крайний сзади – вратарь».

АВАР: «Да, именно так. Да».

АВАР: «Итак, теперь нужно принять решение, потому что у нас есть... Я не знаю, где находится мяч, потому что он скрыт от Жоэлинтона здесь. Так что нельзя определить, где находится мяч. Нет убедительных доказательств того, что Гордон находится впереди мяча.

Таким образом, учитывая угол, который есть, нет никакой возможности определить, где находится мяч. На мой взгляд, гол должен быть засчитан.

ВАР: «Значит, гол засчитан? Значит, решение на поле – гол, да?»

АВАР: «Подтверждаю».

ВАР: «Стюарт, это Мадс. Мы подтверждаем решение о голе на поле. Решение о голе на поле подтверждено».

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