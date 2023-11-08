Невилл о жалобах «Арсенала» на судейство: «Это недостойно, клуб с историей должен вести себя иначе. АПЛ стоит принять меры и защитить судей»

Гари Невилл раскритиковал «Арсенал» за жалобы на судейство.

Напомним, после поражения от « » (0:1) тренер «Арсенала» жестко раскритиковал судейство Стюарта Эттуэлла и решение засчитать гол соперника: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор».

Клуб поддержал тренера в своем заявлении: «Недопустимые ошибки. АПЛ – лучшая лига в мире, и она заслуживает лучшего». Также сообщалось, что «Арсенал» планирует предоставить судьям список ошибок в пользу соперника.

«Это заявление показалось мне недостойным. Несколько недель назад « » пострадал от шокирующей ошибки, и тогда мы знали, что это было неправильно. Им было из-за чего переживать.

Но на следующий день, когда «Ливерпуль» выпустил заявление, в котором упоминалась спортивная честность и предложение о переигровке, я, честно говоря, подумал, что это довольно опасно. Думаю, что заявление « » тоже опасно.

Мне кажется, что в начале сезона клубы сговорились – я не говорю, что на судей не следует оказывать давление, что или другие тренеры не должны чувствовать себя обиженными в конце матчей. Я хочу сказать, что сами клубы должны вести себя лучше в этих обстоятельствах.

Сейчас я смотрю на АПЛ и ее руководство – реальность такова, что они должны начать защищать судей.

В начале сезона мне нравилась новая прозрачность, извинения перед тренерами и то, что судьи общаются с клубами. Но то, что они получают взамен, значительно подрывается клубами, и я думаю, что следует применить меры к тем, кто пишет жалобы.

Думаю, что эти заявления – нечто новое. Есть ощущение, что Микель Артета в субботу несколько перегнул палку, и это нормально, он эмоционален. В воскресенье он практически потребовал поддержки от руководства, и они купились на это.

«Арсенал» – клуб с огромной историей, и они должны вести себя иначе. Думаю, через несколько лет они подумают, что им следовало поступить по-другому», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

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