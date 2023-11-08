Невилл о жалобах «Арсенала» на судейство: «Это недостойно, клуб с историей должен вести себя иначе. АПЛ стоит принять меры и защитить судей»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Ливерпуль Ньюкасл Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал судьи Стюарт Эттуэлл Футбол

Гари Невилл раскритиковал «Арсенал» за жалобы на судейство.

Напомним, после поражения от «Ньюкасла» (0:1) тренер «Арсенала» жестко раскритиковал судейство Стюарта Эттуэлла и решение засчитать гол соперника: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор».

Клуб поддержал тренера в своем заявлении: «Недопустимые ошибки. АПЛ – лучшая лига в мире, и она заслуживает лучшего». Также сообщалось, что «Арсенал» планирует предоставить судьям список ошибок в пользу соперника.

«Это заявление показалось мне недостойным. Несколько недель назад «Ливерпуль» пострадал от шокирующей ошибки, и тогда мы знали, что это было неправильно. Им было из-за чего переживать.

Но на следующий день, когда «Ливерпуль» выпустил заявление, в котором упоминалась спортивная честность и предложение о переигровке, я, честно говоря, подумал, что это довольно опасно. Думаю, что заявление «Арсенала» тоже опасно.

Мне кажется, что в начале сезона клубы сговорились – я не говорю, что на судей не следует оказывать давление, что Микель Артета или другие тренеры не должны чувствовать себя обиженными в конце матчей. Я хочу сказать, что сами клубы должны вести себя лучше в этих обстоятельствах.

Сейчас я смотрю на АПЛ и ее руководство – реальность такова, что они должны начать защищать судей.

В начале сезона мне нравилась новая прозрачность, извинения перед тренерами и то, что судьи общаются с клубами. Но то, что они получают взамен, значительно подрывается клубами, и я думаю, что АПЛ следует применить меры к тем, кто пишет жалобы.

Думаю, что эти заявления – нечто новое. Есть ощущение, что Микель Артета в субботу несколько перегнул палку, и это нормально, он эмоционален. В воскресенье он практически потребовал поддержки от руководства, и они купились на это.

«Арсенал» – клуб с огромной историей, и они должны вести себя иначе. Думаю, через несколько лет они подумают, что им следовало поступить по-другому», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

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19 комментариев

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АРТУР АЛИЕВ
Скорее надо АПЛ защитить от судей
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Buharoid
История МЮ и лично Невилла неразрывно связана с английскими судьями, поэтому понятно, что он будет их защищать, будем объективны.
+9
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+6
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coolclou
Очередной бред от Игорька. Может английским судьям выполнять свою работу лучше, чем «отвратительно» каждую неделю? Может тогда и хейта в их адрес станет меньше?
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xQcoW
Легко говорить бывшему игроку клуба, которую нагло тащил Уэбб
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Charmless Man
Лига скоро так рухнет с этими судьями, а Невилл всё защищать их будет. Дефендор, блин)))
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Никита Наймушин
Человек высказал свое недовольство и получил поддержку от клуба, что в этом плохого?
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Billy_Shears
Опасность! Судейство в АПЛ может стать лучше!
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Den-is
И тут же в матче Наполи-Юнион на 30 минуте показали как должен был поступить Атвелл. Пусть это ему будет бельмом на глазу
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Большой Сэми
Сказал бы также, если бы в ситуации Арсенала был МЮ? Сомнительно.
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Artūras Grigas
Да тут и слепому видно как продажные арбитры тащат голубую цистерну.
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Billy_Shears
Ответ Юрий Балышев
Когда МЮ, не хватит пару -тройку очков до зоны ЛЧ в этом сезоне по вине судей, заберёт слова обратно.
Пока что они лишние набирают по вине судей.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Что?
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Юрий Балышев
Когда МЮ, не хватит пару -тройку очков до зоны ЛЧ в этом сезоне по вине судей, заберёт слова обратно.
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