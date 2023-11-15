Глава судей АПЛ Уэбб о голе «Ньюкасла» «Арсеналу»: «Процесс работы ВАР был верным. Проверяли три эпизода, убедительных поводов для вмешательства не нашли»

Глава судей АПЛ оценил работу ВАР в матче «Ньюкасл» – «Арсенал».

Напомним, на 64-й минуте игры 11-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» – «Арсенал» (1:0) счет открыл вингер . Голевой пас записали на счет Жоэлинтона. Бразилец во время борьбы за мяч во вратарской площади «канониров» толкнул в спину защитника .

Главный арбитр Стюарт Эттуэлл несколько минут консультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол. Смотреть повтор самостоятельно он не стал. Также ВАР разбирался, не ушел ли мяч за пределы поля перед навесом на , и проверял, не было ли офсайда в ходе атаки «сорок».

«Это был важный момент, необычная ситуация с тремя эпизодами, которые ВАР должен был проверить, чтобы решить, отменять ли гол, засчитанный на поле.

Мы видим, что мяч был очень близко к линии ворот – не забывайте, что есть помощник судьи, который находился прямо на линии. Мяч летит к линии ворот с небольшой скоростью, поэтому он видит прямо вдоль линии ворот лучше, чем любая из камер.

Мы знаем, что из-за кривизны мяч может нависать над линией, и нам нужны доказательства того, что он находится вне игры.

Мяч переходит к Жоэлинтону, и тот вступает в единоборство с Габриэлом [Магальяэсом]. Он мог сфолить. ВАР решает, что доказательства на видеоповторе недостаточно очевидны, чтобы вмешаться для проверки на предмет явной ошибки.

Мнение разделилось после тщательного анализа, поскольку ситуация предполагает, что из-за этой субъективности было правильно не вмешиваться.

И тогда возникает одна из тех необычных ситуаций, когда мяч проходит между двумя игроками, и попытаться точно определить, когда именно Жоэлинтон отдает мяч, действительно трудно.

Опять же, нет убедительных доказательств того, что Гордон был вне игры в момент последнего касания перед пасом. ВАР тщательно изучил это и не выявил никаких явных аргументов, чтобы вмешаться для отмены гола. Процесс на самом деле был правильным», – сказал .

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