Глава судей АПЛ Уэбб о голе «Ньюкасла» «Арсеналу»: «Процесс работы ВАР был верным. Проверяли три эпизода, убедительных поводов для вмешательства не нашли»
Глава судей АПЛ оценил работу ВАР в матче «Ньюкасл» – «Арсенал».
Напомним, на 64-й минуте игры 11-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» – «Арсенал» (1:0) счет открыл вингер Энтони Гордон. Голевой пас записали на счет Жоэлинтона. Бразилец во время борьбы за мяч во вратарской площади «канониров» толкнул в спину защитника Габриэла Магальяэса.
Главный арбитр Стюарт Эттуэлл несколько минут консультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол. Смотреть повтор самостоятельно он не стал. Также ВАР разбирался, не ушел ли мяч за пределы поля перед навесом на Жоэлинтона, и проверял, не было ли офсайда в ходе атаки «сорок».
«Это был важный момент, необычная ситуация с тремя эпизодами, которые ВАР должен был проверить, чтобы решить, отменять ли гол, засчитанный на поле.
Мы видим, что мяч был очень близко к линии ворот – не забывайте, что есть помощник судьи, который находился прямо на линии. Мяч летит к линии ворот с небольшой скоростью, поэтому он видит прямо вдоль линии ворот лучше, чем любая из камер.
Мы знаем, что из-за кривизны мяч может нависать над линией, и нам нужны доказательства того, что он находится вне игры.
Мяч переходит к Жоэлинтону, и тот вступает в единоборство с Габриэлом [Магальяэсом]. Он мог сфолить. ВАР решает, что доказательства на видеоповторе недостаточно очевидны, чтобы вмешаться для проверки на предмет явной ошибки.
Мнение разделилось после тщательного анализа, поскольку ситуация предполагает, что из-за этой субъективности было правильно не вмешиваться.
И тогда возникает одна из тех необычных ситуаций, когда мяч проходит между двумя игроками, и попытаться точно определить, когда именно Жоэлинтон отдает мяч, действительно трудно.
Опять же, нет убедительных доказательств того, что Гордон был вне игры в момент последнего касания перед пасом. ВАР тщательно изучил это и не выявил никаких явных аргументов, чтобы вмешаться для отмены гола. Процесс на самом деле был правильным», – сказал Говард Уэбб.
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На другой ветке писал, повторюсь, фол на Габриэле был очевидный, как мне кажется, но это возможно потому, что я за Арсенал болею...
объективности ноль как и пользы от лысого в судейском корпусе.
Да у таких как вы Стокгольмский синдром какой-то, что бы с вами не делали, как бы не топили, они всегда хорошие, давайте пожалеем и оправдаем их. Ни один болельщик Ливерпуля такую чушь не написал бы, у тех хоть достоинство есть.
Ради всего святого, если этот гол по твоему можно было засчитывать -- переметнись в фанбазу Челси, Арсеналу такие не нужны