Глава судей АПЛ Уэбб о голе «Ньюкасла» «Арсеналу»: «Процесс работы ВАР был верным. Проверяли три эпизода, убедительных поводов для вмешательства не нашли»

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Арсенал судьи Говард Уэбб видеоповторы Жоэлинтон Габриэл Магальяэс Энтони Гордон Футбол

Глава судей АПЛ оценил работу ВАР в матче «Ньюкасл» – «Арсенал».

Напомним, на 64-й минуте игры 11-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» – «Арсенал» (1:0) счет открыл вингер Энтони Гордон. Голевой пас записали на счет Жоэлинтона. Бразилец во время борьбы за мяч во вратарской площади «канониров» толкнул в спину защитника Габриэла Магальяэса.

Главный арбитр Стюарт Эттуэлл несколько минут консультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол. Смотреть повтор самостоятельно он не стал. Также ВАР разбирался, не ушел ли мяч за пределы поля перед навесом на Жоэлинтона, и проверял, не было ли офсайда в ходе атаки «сорок».

«Это был важный момент, необычная ситуация с тремя эпизодами, которые ВАР должен был проверить, чтобы решить, отменять ли гол, засчитанный на поле.

Мы видим, что мяч был очень близко к линии ворот – не забывайте, что есть помощник судьи, который находился прямо на линии. Мяч летит к линии ворот с небольшой скоростью, поэтому он видит прямо вдоль линии ворот лучше, чем любая из камер.

Мы знаем, что из-за кривизны мяч может нависать над линией, и нам нужны доказательства того, что он находится вне игры.

Мяч переходит к Жоэлинтону, и тот вступает в единоборство с Габриэлом [Магальяэсом]. Он мог сфолить. ВАР решает, что доказательства на видеоповторе недостаточно очевидны, чтобы вмешаться для проверки на предмет явной ошибки.

Мнение разделилось после тщательного анализа, поскольку ситуация предполагает, что из-за этой субъективности было правильно не вмешиваться.

И тогда возникает одна из тех необычных ситуаций, когда мяч проходит между двумя игроками, и попытаться точно определить, когда именно Жоэлинтон отдает мяч, действительно трудно.

Опять же, нет убедительных доказательств того, что Гордон был вне игры в момент последнего касания перед пасом. ВАР тщательно изучил это и не выявил никаких явных аргументов, чтобы вмешаться для отмены гола. Процесс на самом деле был правильным», – сказал Говард Уэбб.

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10 комментариев

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skvoznoi
Как болельщик Арсенала, постараюсь быть объективным: выход мяча за пределы поля подтвердить невозможно, ВАР не имеет иного выхода, кроме как трактовать в пользу атаки, раз уж решение на поле - гол. Руки на спине у Габриела - момент 50/50. Повод для отмены гола точно есть, но, опять же, явную ошибку в решении главного арбитра не нашли. Вопрос только один - почему нельзя за столько лет убрать субъективность в этих самых решениях? Фол в штрафной на Холланде в матче Сити с Челси я бы оценил как еще менее очевидный, но там пенальти поставлен. Получается, ходим по кругу - ВАР есть, объективности все еще нет.
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Rhett Butler
Мне, как болельщику Арсенала конечно обидно, но тут у Уэббу нет претензий, все в рамках регламента ВАР.
На другой ветке писал, повторюсь, фол на Габриэле был очевидный, как мне кажется, но это возможно потому, что я за Арсенал болею...
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Pavel Harriss
воды налил, будь здоров
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Quintin07
значит, считаю что все игроки могут так же толкать в спину игроков в штрафной площади, раз это не фол.
объективности ноль как и пользы от лысого в судейском корпусе.
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Rick Sanchezz
Ответ Rhett Butler
Мне, как болельщику Арсенала конечно обидно, но тут у Уэббу нет претензий, все в рамках регламента ВАР. На другой ветке писал, повторюсь, фол на Габриэле был очевидный, как мне кажется, но это возможно потому, что я за Арсенал болею...
Боже какой бред : / И это пишет фан Арсенала, а не хейтер из чужой фанбазы...
Да у таких как вы Стокгольмский синдром какой-то, что бы с вами не делали, как бы не топили, они всегда хорошие, давайте пожалеем и оправдаем их. Ни один болельщик Ливерпуля такую чушь не написал бы, у тех хоть достоинство есть.

Ради всего святого, если этот гол по твоему можно было засчитывать -- переметнись в фанбазу Челси, Арсеналу такие не нужны
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_El Nino_
Ответ Rhett Butler
Мне, как болельщику Арсенала конечно обидно, но тут у Уэббу нет претензий, все в рамках регламента ВАР. На другой ветке писал, повторюсь, фол на Габриэле был очевидный, как мне кажется, но это возможно потому, что я за Арсенал болею...
Я болею за другой клуб, но мне кажется, что аргумент по типу "боковой судья видел мяч лучше чем камера" и то что там фола на Габриеле не было, просто выглядят как нелепая подгонка под результат. А то как то совсем зашкварно приносить извинения через тур. Как по мне этот мяч засчитывать было нельзя.
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onsigne
Ответ skvoznoi
Как болельщик Арсенала, постараюсь быть объективным: выход мяча за пределы поля подтвердить невозможно, ВАР не имеет иного выхода, кроме как трактовать в пользу атаки, раз уж решение на поле - гол. Руки на спине у Габриела - момент 50/50. Повод для отмены гола точно есть, но, опять же, явную ошибку в решении главного арбитра не нашли. Вопрос только один - почему нельзя за столько лет убрать субъективность в этих самых решениях? Фол в штрафной на Холланде в матче Сити с Челси я бы оценил как еще менее очевидный, но там пенальти поставлен. Получается, ходим по кругу - ВАР есть, объективности все еще нет.
Это в силу человеческой природы невозможно, нельзя в контактном виде спорта придумать правило, чтоб четко делить моменты на фол и не фол. ВАР не дает 100% результата, но близок к этому.
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