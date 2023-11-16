Шакира о Майами: «В Барселоне дети не могли спокойно ходить в школу, было невыносимо – папарацци у двери каждый день. А здесь они счастливы»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига светская хроника Шакира музыка Футбол

Шакира рассказала о том, что дети счастливы в США после отъезда из Барселоны.

Певица и двое ее сыновей после расставания с бывшим защитником «Барсы» Жераром Пике переехали в Майами.

– Как вы проживаете этот новый этап в США как мать двоих детей?

– Я никогда не видела своих детей такими счастливыми. Они ходят в школу, на внеклассные занятия, и их никто не преследует, в отличие от Барселоны, где у нас каждый день дежурили папарацци у дверей.

Они ведут свободную и нормальную жизнь, как двое самых обычных детей, а не как дети знаменитостей.

В Испании дети не могли спокойно ходить в школу, а ситуация с прессой, когда их преследовали даже до дверей школы, была невыносимой. Это не имеет ничего общего с моей испанской публикой, которая всегда очень тепло относилась к нам и всегда поддерживала меня.

Адаптация детей к новой жизни в Майами меня впечатлила. У ​​них уже были друзья в первый же день в школе. К счастью, они очень общительные и имеют замечательных друзей, которые принимают их такими, какие они есть, а не за то, что они дети известных людей.

Мальчики живут на открытом воздухе и имеют возможность заниматься различными видами спорта, а также продолжать развивать свои музыкальные таланты, к которым у них явно есть предрасположенность, – сказала Шакира.

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20 комментариев

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Slaven_Bilic
Пике мог бы возобновить карьеру в Майами со старыми друзьями, заодно детей мог бы чаще видеть
+12
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+12
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Ностальгическое Дерьмо
Ответ Вадим Полищук
Бедненькие))
ну вообще-то так оно есть, давление на детей колоссальное, а если дети и сами знаменитости, то могут и не справиться, улететь в дурку, как некоторые актеры к примеру
+12
-1
+11
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Ностальгическое Дерьмо
Ответ Вадим Полищук
Ну пусть в сызрань отвозит, детей надо учить к давлению, у бэкхемов , например, никто не жаловался🙂
Так у Бэкхэмов тоже большая часть детства прошла в США, где на то время всем тем более было пофиг на футболистов и их детей
+3
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+3
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Игорь Новиков
Ответ Вадим Полищук
Ну пусть в сызрань отвозит, детей надо учить к давлению, у бэкхемов , например, никто не жаловался🙂
Мнение типичного обывателя, который думает, что у богатых не может быть проблем.
+8
-5
+3
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umahanov87
Ответ Игорь Новиков
Мнение типичного обывателя, который думает, что у богатых не может быть проблем.
Нищук, который думает, что деньгами решается прям все все. Особенно, когда ребенку 8-15 лет
+3
0
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Роман
Ответ Птюч, Ёж.
надеюсь у тебя детей никогда не будет, юродивый.
Так он за гуруфутбола замужем. Так что там исключено.
+4
-2
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Птюч, Ёж.
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
надеюсь у тебя детей никогда не будет, юродивый.
+4
-3
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rigobersong
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44ndfwwgbr
Странно. В Майами нет папарацци? С трудом верится. Пусть в Барселоне они охотились за детьми Пике, но Шакира и сама тоже звезда. Особенно для испаноязычного Майами. )
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Нургалиев Разрешил
Папарацци у двери каждый день - это она про Пике
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Vladislav Tovkovich
Ответ Slaven_Bilic
Пике мог бы возобновить карьеру в Майами со старыми друзьями, заодно детей мог бы чаще видеть
Вроде они и не такие уж и друзья были с Пике, не?
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Slaven_Bilic
Ответ Vladislav Tovkovich
Вроде они и не такие уж и друзья были с Пике, не?
ну не знаю, по крайней мере знакомы))
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