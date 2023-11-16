Шакира о Майами: «В Барселоне дети не могли спокойно ходить в школу, было невыносимо – папарацци у двери каждый день. А здесь они счастливы»

Шакира рассказала о том, что дети счастливы в США после отъезда из Барселоны.

Певица и двое ее сыновей после расставания с бывшим защитником «Барсы» переехали в Майами.

– Как вы проживаете этот новый этап в США как мать двоих детей?

– Я никогда не видела своих детей такими счастливыми. Они ходят в школу, на внеклассные занятия, и их никто не преследует, в отличие от Барселоны, где у нас каждый день дежурили папарацци у дверей.

Они ведут свободную и нормальную жизнь, как двое самых обычных детей, а не как дети знаменитостей.

В Испании дети не могли спокойно ходить в школу, а ситуация с прессой, когда их преследовали даже до дверей школы, была невыносимой. Это не имеет ничего общего с моей испанской публикой, которая всегда очень тепло относилась к нам и всегда поддерживала меня.

Адаптация детей к новой жизни в Майами меня впечатлила. У ​​них уже были друзья в первый же день в школе. К счастью, они очень общительные и имеют замечательных друзей, которые принимают их такими, какие они есть, а не за то, что они дети известных людей.

Мальчики живут на открытом воздухе и имеют возможность заниматься различными видами спорта, а также продолжать развивать свои музыкальные таланты, к которым у них явно есть предрасположенность, – сказала .

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