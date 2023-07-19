Дети Пике и Шакиры называют новую девушку Жерара «папина сотрудница». Они не могут проводить время с отцом в присутствии Клары Чиа

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига светская хроника Шакира девушки и спорт Футбол

Дети Жерара Пике и Шакиры не признают новую девушку экс-защитника «Барселоны».

По информации Marca, сыновья Шакиры и Пике называют Клару Чиа «папиной сотрудницей», сообщает Marca со ссылкой на Prensa Libre.

Кроме того, при определении порядка проживания детей после развода Шакира потребовала, чтобы Чиа не общалась с детьми, когда они проводят время с Пике.

После развода с Пике Шакира с детьми проживает в Майами. Ранее певица запретила детям посещать свадьбу брата Жерара Пике Марка, на которой экс-игрок «Барсы» должен был объявить о помолвке с Кларой Чиа.

Новая девушка Пике придумала Шакире прозвища – «менопауза», «старуха» и «ведьма». Певица называла Клару Чиа «дохлой мошкой»

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12 комментариев

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Deathspell Omega
Шакира мелкая истеричная баба, во всех причем смыслах...
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Мирзоанис Якубов
Знакома мне эта история, моя родня при разводе так же друг на друга натравливала. Вот и дети не признают девушку Пике только потому, что Шакира им всяких гадостей наговорила. И про отца, и про ту, кто с ним рядом.
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Los Galácticos
Ответ .ru
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Не может простить ей ту банку с любимым вареньем.
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Pavel Harriss
Ответ .ru
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тут ещё вопрос кто сотрудник)
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Леван Мкртчян
Чиа сотрудница?
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Чёрный тюльпан
Ответ Deathspell Omega
Шакира мелкая истеричная баба, во всех причем смыслах...
Сейчас набегут её почитатели предпенсионного возраста и расскажут, какая она баба-огонь, а по факту склочная обиженка, которая не в состоянии отпустить ситуацию или обратиться за помощью к специалисту, коль у самой не получается.
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.ru
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Seoul Candy
Эталон спортивных новостей
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Flavius
Смотрю как себя ведёт престарелая певица, и понимаю почему Пике от неё сбежал
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Михо
Ответ Deathspell Omega
Шакира мелкая истеричная баба, во всех причем смыслах...
Возможно) но при этом она многого в жизни добилась без Пике, а Клара действительно пока что просто папина сотрудница
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Born is the King
Ответ Михо
Возможно) но при этом она многого в жизни добилась без Пике, а Клара действительно пока что просто папина сотрудница
Причем тут чего добилась Шакира, если здесь речь идёт о человеческих качествах Шлакиры? Именно поэтому Пике и сбежал от нее из за этого характера
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SWAGG
Ответ Deathspell Omega
Шакира мелкая истеричная баба, во всех причем смыслах...
щас Джимбо ее усмирит)
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