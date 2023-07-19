Дети Пике и Шакиры называют новую девушку Жерара «папина сотрудница». Они не могут проводить время с отцом в присутствии Клары Чиа

Дети Жерара Пике и Шакиры не признают новую девушку экс-защитника «Барселоны».

По информации Marca, сыновья Шакиры и Пике называют Клару Чиа «папиной сотрудницей», сообщает Marca со ссылкой на Prensa Libre.

Кроме того, при определении порядка проживания детей после развода Шакира потребовала, чтобы Чиа не общалась с детьми, когда они проводят время с Пике.

После развода с Пике с детьми проживает в Майами. Ранее певица запретила детям посещать свадьбу брата Жерара Пике Марка, на которой экс-игрок «Барсы» должен был объявить о помолвке с Кларой Чиа.

Новая девушка Пике придумала Шакире прозвища – «менопауза», «старуха» и «ведьма». Певица называла Клару Чиа «дохлой мошкой»