Дети Пике и Шакиры называют новую девушку Жерара «папина сотрудница». Они не могут проводить время с отцом в присутствии Клары Чиа
Дети Жерара Пике и Шакиры не признают новую девушку экс-защитника «Барселоны».
По информации Marca, сыновья Шакиры и Пике называют Клару Чиа «папиной сотрудницей», сообщает Marca со ссылкой на Prensa Libre.
Кроме того, при определении порядка проживания детей после развода Шакира потребовала, чтобы Чиа не общалась с детьми, когда они проводят время с Пике.
После развода с Пике Шакира с детьми проживает в Майами. Ранее певица запретила детям посещать свадьбу брата Жерара Пике Марка, на которой экс-игрок «Барсы» должен был объявить о помолвке с Кларой Чиа.
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