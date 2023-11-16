Шакира рассказала, чему научилась после расставания с Жераром Пике.

– Какой самый лучший урок вы усвоили за последние два года?

– Один урок, который я усвоила, заключается в том, что я считала себя гораздо более хрупкой, чем на самом деле. Я поняла, что люди обладают огромной стойкостью и могут преодолеть все, что угодно.

Я также поняла, что дружба длится дольше, чем любовь, и что лучшее знание, которое я могу передать своим детям, – это то, что у них должны быть хорошие друзья, которые будут их эмоциональной поддержкой в будущем, как мои были для меня, – сказала певица.

и расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что футболист изменял певице. У пары есть два сына.

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