Шакира об уроке, который усвоила после расставания с Пике: «Дружба длится дольше, чем любовь»

Теги Жерар Пике светская хроника Шакира Футбол

Шакира рассказала, чему научилась после расставания с Жераром Пике.

– Какой самый лучший урок вы усвоили за последние два года?

– Один урок, который я усвоила, заключается в том, что я считала себя гораздо более хрупкой, чем на самом деле. Я поняла, что люди обладают огромной стойкостью и могут преодолеть все, что угодно.

Я также поняла, что дружба длится дольше, чем любовь, и что лучшее знание, которое я могу передать своим детям, – это то, что у них должны быть хорошие друзья, которые будут их эмоциональной поддержкой в будущем, как мои были для меня, – сказала певица.

Шакира и Пике расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что футболист изменял певице. У пары есть два сына.

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13 комментариев

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ApXuMaHqPuT
Ответ Дмитрий Крутенко
Так ей уже 45 лет...время не обмануть... Какой бы знаменитой она не была, но она всегда будет внешне проигрывать 20-ти летним девченкам.
А ещё говорят, что в 45 - баба ягодка опять🍓
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Геннадий Тимченко
Ответ Азиз Ибодуллаев
именно!
Нет, Азиз - это говорит о том, что Пике был не готов к серьезным отношениям, а старался "присунуть" при любой возможности зависимым от него молодым девахам. Для классных футболистов спутница жизни не меняется с возрастом и их не ловят на стороне - пример это одноклубники Пике: Хави, Иньеста и Месси☝️а они достигли в футболе поболе "ловелеса" Пике
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Птюч, Ёж.
Ответ Геннадий Тимченко
Нет, Азиз - это говорит о том, что Пике был не готов к серьезным отношениям, а старался "присунуть" при любой возможности зависимым от него молодым девахам. Для классных футболистов спутница жизни не меняется с возрастом и их не ловят на стороне - пример это одноклубники Пике: Хави, Иньеста и Месси☝️а они достигли в футболе поболе "ловелеса" Пике
если судить по поступками Пике, то он просто большой 35 летний ребенок)) увидел новую блестяшку, захотел.
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T622222
Комментарий удален пользователем
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.ru
одним словом... Жерар теперь духовный наставник Шакиры
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