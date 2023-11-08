Хоакин спросил Пике, сколько раз в неделю он занимается сексом. Экс-партнер Шакиры с улыбкой ответил: «Сейчас больше»
Жерар Пике рассказал, что стал чаще заниматься сексом.
Об этом бывший защитник «Барселоны» рассказал в беседе с экс-игроком сборной Испании Хоакином в тизере эпизода интервью-проекта «Хоакин, новичок».
– Сколько раз в неделю ты занимаешься сексом?
– Сейчас больше, – с улыбкой ответил бывший партнер певицы Шакиры.
«Ты помолодел», – ответил на это бывший игрок «Бетиса».
Также Хоакин высказался о расставании Пике и Шакиры: «У всех историй есть две версии».
Шакира и Пике расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что экс-футболист изменял певице. Сейчас Жерар встречается с Кларой Чиа.
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