Хоакин спросил Пике, сколько раз в неделю он занимается сексом. Экс-партнер Шакиры с улыбкой ответил: «Сейчас больше»

Теги Барселона Хоакин Санчес Жерар Пике Ла Лига светская хроника Шакира девушки и спорт контент Футбол

Жерар Пике рассказал, что стал чаще заниматься сексом.

Об этом бывший защитник «Барселоны» рассказал в беседе с экс-игроком сборной Испании Хоакином в тизере эпизода интервью-проекта «Хоакин, новичок».

– Сколько раз в неделю ты занимаешься сексом?

– Сейчас больше, – с улыбкой ответил бывший партнер певицы Шакиры.

«Ты помолодел», – ответил на это бывший игрок «Бетиса».

Также Хоакин высказался о расставании Пике и Шакиры: «У всех историй есть две версии».

Шакира и Пике расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что экс-футболист изменял певице. Сейчас Жерар встречается с Кларой Чиа.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Сколько в неделю Ригобер и Гурудубиду занимаются сексом?
+28
-9
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
У Шакиры сейчас тоже 🍆 больше
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Yaroslavtsev
Вот этой новости, точно не хватало.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ten Hag
Пике гнилое полено
Что с женщинами
Что со своими комплексами)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Платонов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Сколько в неделю Ригобер и Гурудубиду занимаются сексом?
Сейчас больше
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
Ответ ApXuMaHqPuT
Ещё бы - променял старуху на молодуху😐
хм я бы не сказал что Шакира старуха, не по внешности не по фигуре. шикарная. моложе её на 10-15 лет хуже выглядят.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aristokrat_13
Оно и понятно. Шакира постоянно в разъездах: гастроли, звкукозаписи, съемки клипов. А эта всегда рядом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шем
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Сколько в неделю Ригобер и Гурудубиду занимаются сексом?
28.10.2023 получили || палк.;
04.11.2023 успели вытащить;
07.11.2023 уже |.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шем
Ответ Shah Kz
Кто такие?
Местные милфы
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шем
Ответ Великий Алонсо
У Шакиры сейчас тоже 🍆 больше
…Но язык короче )
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
«До этого - как минимум раз в год. Помню, был секс в Риме, Ливерпуле, но самый незабываемый - в Лиссабоне», - добавил Пике
+11
-11
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дурачок
Левая рука. Незнакомка.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Не настолько часто как это делают с его бывшей Барсой.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хесус Хиль Мансано
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Никогда не думал быть геем.
потому что им уже и являлся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий