Хоакин спросил Пике, сколько раз в неделю он занимается сексом. Экс-партнер Шакиры с улыбкой ответил: «Сейчас больше»

Жерар Пике рассказал, что стал чаще заниматься сексом.

Об этом бывший защитник «Барселоны» рассказал в беседе с экс-игроком сборной Испании Хоакином в тизере эпизода интервью-проекта «Хоакин, новичок».

– Сколько раз в неделю ты занимаешься сексом?

– Сейчас больше, – с улыбкой ответил бывший партнер певицы Шакиры.

«Ты помолодел», – ответил на это бывший игрок «Бетиса».

Также Хоакин высказался о расставании Пике и Шакиры: «У всех историй есть две версии».

Шакира и Пике расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что экс-футболист изменял певице. Сейчас Жерар встречается с Кларой Чиа.

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