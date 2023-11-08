Пике о слухах насчет причин расставания с Шакирой: «Я бы выбросился с 6-го этажа, если бы придавал им значение. Люди не знают и 10% того, что произошло»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига светская хроника Шакира Футбол

Жерар Пике прокомментировал слухи о причинах расставания с Шакирой.

Шакира и Пике расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что экс-футболист изменял певице.

«Если бы я придавал значение тому, что обо мне говорят, я был бы заперся в квартире или выбросился с шестого этажа. Единственный способ выбраться из всего этого живым – игнорировать это.

Я не могу каждый день отрицать то, чего нет на самом деле. Я не хочу говорить об этом и не буду говорить об этом, но люди не знают даже 10% того, что произошло. Я не хочу говорить об этом, потому что это личное», – сказал бывший защитник «Барселоны». 

Хоакин спросил Пике, сколько раз в неделю он занимается сексом. Экс-партнер Шакиры с улыбкой ответил: «Сейчас больше»

Шакира догадалась об измене Пике, когда кто-то съел ее любимое варенье, пока она была на гастролях. Жерар его не любит

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nexia99
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
1 интервью, просто как обычно будут выкладывать кусочки и получится десяток новостей
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рузаль Абдуллин
Почему 6-й этаж? Это как 7-й, но на этаж пониже?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chernoy
Ответ Рузаль Абдуллин
Почему 6-й этаж? Это как 7-й, но на этаж пониже?
Как пятый, но смелым нужен вызов даже перед смертью, поэтому они берут 5+1))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Спортс-Экспресс , скандалы ,интриги ,расследования
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Контрольный выстрел
Интернет школоты знает фсьё.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sekor
Моя любовь на пятом этаже —
Почти где луна;
Моя любовь, конечно, спит уже —
Спокойного сна!
Моя любовь на пятом этаже...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ nexia99
1 интервью, просто как обычно будут выкладывать кусочки и получится десяток новостей
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lindeman
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
Согласен. Надо бы тебе какой выходной взять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JohnnyMulka
Ответ Рузаль Абдуллин
Почему 6-й этаж? Это как 7-й, но на этаж пониже?
Ага
Иногда забирается на крышу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леван Мкртчян
Ответ Рузаль Абдуллин
Почему 6-й этаж? Это как 7-й, но на этаж пониже?
В Испании шестиэтажки не редкость, так что ,скорее всего, он подсознательно имел ввиду последний этаж, говоря о шестом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Мышление биоробота
Я же не фанатка сумерек, чтобы верить в подобное
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я же не фанатка сумерек, чтобы верить в подобное
В любовь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
В любовь?
Не, она конечно существует. Просто она другая, чем подаёт массовая культура
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman
Ответ Великий Алонсо
У Жерара слишком маленький член? 😌
У Шакиры слишком маленький
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий