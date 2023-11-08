Пике о слухах насчет причин расставания с Шакирой: «Я бы выбросился с 6-го этажа, если бы придавал им значение. Люди не знают и 10% того, что произошло»
Жерар Пике прокомментировал слухи о причинах расставания с Шакирой.
Шакира и Пике расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что экс-футболист изменял певице.
«Если бы я придавал значение тому, что обо мне говорят, я был бы заперся в квартире или выбросился с шестого этажа. Единственный способ выбраться из всего этого живым – игнорировать это.
Я не могу каждый день отрицать то, чего нет на самом деле. Я не хочу говорить об этом и не буду говорить об этом, но люди не знают даже 10% того, что произошло. Я не хочу говорить об этом, потому что это личное», – сказал бывший защитник «Барселоны».
Хоакин спросил Пике, сколько раз в неделю он занимается сексом. Экс-партнер Шакиры с улыбкой ответил: «Сейчас больше»
Шакира догадалась об измене Пике, когда кто-то съел ее любимое варенье, пока она была на гастролях. Жерар его не любит
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Почти где луна;
Моя любовь, конечно, спит уже —
Спокойного сна!
Моя любовь на пятом этаже...
Иногда забирается на крышу