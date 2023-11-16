Лапорта о Хави: «Барса» полностью поддерживает его и гордимся им. У нас хорошие позиции в ЛЧ и Ла Лиге, сейчас важно сплотиться»

Жоан Лапорта заявил о доверии к Хави со стороны руководства «Барселоны».

Ранее появилась информация, что « » может назначить на пост главного тренера Рафаэля Маркеса, если Хави не выполнит задачи на сезон.

«Хочу подтвердить, как ранее это сделали и руководители моего правления, что мы полностью поддерживаем нашего тренера, и для нас большая гордость видеть Хави во главе клуба благодаря его профессиональным и человеческим качествам.

Мы в правильном положении, это очень важно. У нас хорошие позиции в Лиге чемпионов и в . Сейчас очень важно сплотиться.

У нас есть время, чтобы дать травмированным игрокам восстановиться, и тогда для будут доступны все игроки. Важно, как закончится [этот сезон]. Мы работаем, чтобы у нас были силы на финишной прямой», – сказал президент «Барселоны».

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