Лапорта о Хави: «Барса» полностью поддерживает его и гордимся им. У нас хорошие позиции в ЛЧ и Ла Лиге, сейчас важно сплотиться»

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта заявил о доверии к Хави со стороны руководства «Барселоны».

Ранее появилась информация, что «Барселона» может назначить на пост главного тренера Рафаэля Маркеса, если Хави не выполнит задачи на сезон.

«Хочу подтвердить, как ранее это сделали Деку и руководители моего правления, что мы полностью поддерживаем нашего тренера, и для нас большая гордость видеть Хави во главе клуба благодаря его профессиональным и человеческим качествам.

Мы в правильном положении, это очень важно. У нас хорошие позиции в Лиге чемпионов и в Ла Лиге. Сейчас очень важно сплотиться.

У нас есть время, чтобы дать травмированным игрокам восстановиться, и тогда для Хави будут доступны все игроки. Важно, как закончится [этот сезон]. Мы работаем, чтобы у нас были силы на финишной прямой», – сказал президент «Барселоны».

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16 комментариев

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Андрей Лубянков
Важно сплотиться вокруг лидера? Владимир Владимирович Хави
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ljolik888
Игры нет . Валидол есть . Крепимся и ждём чуда !
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igls54
«У нас хорошие позиции в ЛЧ и Ла Лиге, сейчас важно сплотиться» ...встать с колен и выдернуть рычаг из одного места
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Денис Ширинов
Хорошие позиции в ла-лиге?🤣
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Lux_Vid Александров
🧐🧐🧐
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versus_
Ну какое увольнение. Барса в состоянии воспрячь во-многом благодаря страстному и пламенному Хави, уверен, что это он не дает Лапорте спокойно сидеть и воодушевляет на новые рычаги (это не ирония), планирует трансферы, структурирует текущий состав. Так что это смешной инсайд.
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Владимир Туаев
Лапорта точно следит за результатами Барсы в ЛЧ?
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Глеб Иоффе
Ответ rigobersong
Хави топ и как игрок и как тренер, водит своей сине-гранатовой флейтой всем хейтерам, хотя проработал в команде 1 полный сезон, только неадекваты могут усомниться в уровне величайшего:)
были времена Барселоны в ЛЧ и ла Лиги
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Бронислав Каминский
Ответ grek087
Слишком много Барселоны. Как сделать так чтобы её не было в ленте?? Реально тошно) можно как-то исключить новости об этой команде? Продвинутые пользователи поделитесь! Глоры Барсы пожалуйста молчите! Минусуйте и молчите! Не хочу опускаться в ваше болото, вступая с вами в дискуссии. Рычаги вам в рот и гуляйте!
Подпишись на теги,которые тебя интересуют и читай только свою ленту,а не общую,где не только Барса,кстати
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messi_leo
Ответ grek087
Слишком много Барселоны. Как сделать так чтобы её не было в ленте?? Реально тошно) можно как-то исключить новости об этой команде? Продвинутые пользователи поделитесь! Глоры Барсы пожалуйста молчите! Минусуйте и молчите! Не хочу опускаться в ваше болото, вступая с вами в дискуссии. Рычаги вам в рот и гуляйте!
Все очень просто уходишь с сайта и больше тебя не донимает Барселона и футбол.
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