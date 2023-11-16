Лапорта о Хави: «Барса» полностью поддерживает его и гордимся им. У нас хорошие позиции в ЛЧ и Ла Лиге, сейчас важно сплотиться»
Жоан Лапорта заявил о доверии к Хави со стороны руководства «Барселоны».
Ранее появилась информация, что «Барселона» может назначить на пост главного тренера Рафаэля Маркеса, если Хави не выполнит задачи на сезон.
«Хочу подтвердить, как ранее это сделали Деку и руководители моего правления, что мы полностью поддерживаем нашего тренера, и для нас большая гордость видеть Хави во главе клуба благодаря его профессиональным и человеческим качествам.
Мы в правильном положении, это очень важно. У нас хорошие позиции в Лиге чемпионов и в Ла Лиге. Сейчас очень важно сплотиться.
У нас есть время, чтобы дать травмированным игрокам восстановиться, и тогда для Хави будут доступны все игроки. Важно, как закончится [этот сезон]. Мы работаем, чтобы у нас были силы на финишной прямой», – сказал президент «Барселоны».
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