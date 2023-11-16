Карвахаль о словах Пике про 14-ю ЛЧ «Реала»: «Он не хочет ее помнить. Но эти три камбэка отражают историю «Реала», наш девиз – «не сдаваться до конца»

Теги Барселона Реал Мадрид Жерар Пике Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Даниэль Карвахаль Футбол

Даниэль Карвахаль ответил на слова Жерара Пике о победе «Реала» в Лиге чемпионов.

Бывший защитник «Барселоны» заявил: «Победы «Барсы» запоминают навсегда. Когда выигрывает «Реал», это просто еще одна победа. Их последнюю ЛЧ никто не запомнит».

«Он не хочет ее помнить. Но для болельщиков мадридского «Реала» эти три камбэка отражают нашу историю, наш девиз – «не сдаваться до конца». И это есть не у каждой команды», – сказал защитник мадридцев. 

Хоселу о том, почему Пике сказал, что 14-ю ЛЧ «Реала» никто не запомнит: «Может, потому что Жерар из «Барсы» и завидует?»

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Когда «Реал» делал эти 3 невероятных камбека и в итоге выиграли ЛЧ, «Барселона» позорно вылетела из ЛЕ. Он не хочет это помнить, но не сможет забыть
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сикарио
Ответ Bazilic
Комментарий скрыт
любите вы барсаглоры удобные временные рамки вечно брать))
Что по общей истории противостояний? Что по недавнему отрезку 6 матчей без побед Барселоны? Что по ЛЧ за последние лет 20? Что по Негрейре?
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ханс Ланда
У Барсы рекорд по разгромных поражениям (3+ мяча) в плей-офф ЛЧ начиная с сезона 12/13.
А это золотая эпоха клуба, на минуточку ☝️
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сикарио
Будем снисходительны к Пуке - его бросила жена, он никому не интересен, его клубец недавно деклассировали Беллингем и Шахтер, вот и пытается хайповать на имени великого клуба. Сам-то всю карьеру в тени был.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Азамат
Ответ Bazilic
Комментарий скрыт
8:2
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Азамат
Многие фанаты даже спортсе помнить про победу Реала 50-х.Победы Ноттингем Фореста Стяуа итд .Так что про 14 ЛЧ тоже будет помнить будет как минимум фаны Реала ,МС, Ливера и конечно же фаны Псж.А 8:2 это наверное веки будет помнить всё.Особенно фаны Барсы и Баварии
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Asker Nourusov
у Пике - кризис среднего возраста, ни Шакиры , ни футбола))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shuller18
Пике как был гнилой деревяшкой, так им и остался
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Пике сказал отличные слова, что для Мадрида победы привычны, а это пожалуй и есть лучший комплимент.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Мои любимые воспоминания это 7 камбеков против Барсы. Бавария, Рома, Ливерпуль и др. Надеюсь скоро снимут сериал из 7 серий.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кука басс
Запоминают потому что они ЛЧ так редко выигрывают вот поэтому, а Реал их выигрывает часто, что не успевают забыть предыдущий выигрыш как следом новая победа в ЛЧ вот и вся логика!))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
l1973
Кого вы слушаете, разведённого подкаблучника? Да он сейчас зол на весь мир 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kbakha
Девиз "Всегда можно подкупить судью"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален модератором
Это база
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий