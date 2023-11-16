Карвахаль о словах Пике про 14-ю ЛЧ «Реала»: «Он не хочет ее помнить. Но эти три камбэка отражают историю «Реала», наш девиз – «не сдаваться до конца»

Даниэль Карвахаль ответил на слова Жерара Пике о победе «Реала» в Лиге чемпионов.

Бывший защитник «Барселоны» заявил: «Победы «Барсы» запоминают навсегда. Когда выигрывает «Реал», это просто еще одна победа. Их последнюю ЛЧ никто не запомнит».

«Он не хочет ее помнить. Но для болельщиков мадридского «Реала» эти три камбэка отражают нашу историю, наш девиз – «не сдаваться до конца». И это есть не у каждой команды», – сказал защитник мадридцев.

Хоселу о том, почему Пике сказал, что 14-ю ЛЧ «Реала» никто не запомнит: «Может, потому что Жерар из «Барсы» и завидует?»

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