Экс-комиссар полиции Испании о том, что Роселя арестовали из-за информации, которую слил Лапорта: «Я говорю правду и готов пройти проверку на полиграфе или тест на наркотики»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Сандро Росель Футбол

Экс-комиссар полиции Испании прокомментировал свои слова о президентах «Барселоны».

Ранее Хосе Мануэль Вильярехо заявил, что Жоан Лапорта предоставил полиции информацию, приведшую к тюремному заключению Сандро Роселя. В мае 2017 года бывшего президента «Барселоны» арестовали по обвинению в отмывании денег. В феврале 2019-го он вышел на свободу, проведя в заключении 643 дня. В апреле того же года с него сняли все обвинения.

«Я говорю правду и даже готов пройти проверку на полиграфе или тест на наркотики. Я не знаю, захотят ли другие стороны это сделать», – отметил Вильярехо.

При этом он подчеркнул, что информация, которую якобы передало ему окружение Лапорты, предназначалась для того, чтобы сделать Роселя ключевым элементом расследования и не являлась основной причиной, по которой экс-президент «Барсы» оказался в тюрьме. Более того, как отметил Вильярехо, он уже ушел в отставку, когда Росель попал в заключение. 

«Я не имею к этому отношения, и Росель это знает. Я уже разъяснял: я никогда не говорил, что информация от окружения Лапорты поступила для того, чтобы отправить Роселя за решетку.

С нетерпением жду судебного разбирательства, где я смогу предоставить доказательства своих слов», – сказал Вильярехо. 

Экс-комиссар полиции Испании, обвинивший «Реал» в подкупе судей, о доказательствах: «У меня нет чеков, но есть множество свидетелей»

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21 комментарий

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Гласящий Истину!
Все президенты Барсы должны отсидеть, это неписанное условие президентства) У Лапорты всё ещё впереди, и он должен к этому уже готовиться...)
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Роман
Барса = коррупция.
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SCHOKKKK
Что за клуб преступников, ей богу

Один отсидел, другой двадцать лет бабки судьям заносил, третий так вообще творил распил на трансферах всяких дембеле за 150+🤣
+8
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+6
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xQcoW
Тюрьма, мошенничество и бчк уже как синонимы. Ждем судный день, когда рычаг отправят в Сегунду и отберут все титулы во время Негрейры
+8
-5
+3
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fussballer
Ответ Роман
- "Ваш опыт работы"? - "Два года отсидел за махинации в клубе" - "Тогда Вы приняты на должность президента Барселоны"
Это как Фунт из "Золотого телёнка".
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Роман
Ответ Гласящий Истину!
Все президенты Барсы должны отсидеть, это неписанное условие президентства) У Лапорты всё ещё впереди, и он должен к этому уже готовиться...)
- "Ваш опыт работы"?

- "Два года отсидел за махинации в клубе"

- "Тогда Вы приняты на должность президента Барселоны"
+5
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+3
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Bunyod Turgunov
Этот комиссар вчера сказал что Реал купил судьи но фаны Мадрида сказали что ерунда но сегодня он стал для них героем)))
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Кирилл Лавров
Столько всего вокруг Барселоны, но не понятно лишь одно: почему никто их ещё не наказал? Ни в Ла Лиге, ни в ЛЧ?
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Blaumerc
Ответ Bunyod Turgunov
Этот комиссар вчера сказал что Реал купил судьи но фаны Мадрида сказали что ерунда но сегодня он стал для них героем)))
ещё вчера смеялись с его слов о свидетелях, но сегодня празднуют от слов о полиграфе и тесте на наркотики.
сливочное лицемерие, оно такое
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Е.Р.
До чего же на нашего ̶Б̶у̶н̶ш̶у̶ Ювентус похож
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MESSIya
Ответ Кирилл Лавров
Столько всего вокруг Барселоны, но не понятно лишь одно: почему никто их ещё не наказал? Ни в Ла Лиге, ни в ЛЧ?
За что наказать?
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MESSIya
Ответ SCHOKKKK
Что за клуб преступников, ей богу Один отсидел, другой двадцать лет бабки судьям заносил, третий так вообще творил распил на трансферах всяких дембеле за 150+🤣
Немного уточню, Росель полностью оправдан, Лапорту исключает из обвинения прокуратура, в пику судье Агирре
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MESSIya
Ответ Гласящий Истину!
Все президенты Барсы должны отсидеть, это неписанное условие президентства) У Лапорты всё ещё впереди, и он должен к этому уже готовиться...)
А кто отсидел?
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Сурхай Лукманов
Ответ Arthurino
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Может он просто байтер ?
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Хесус Хиль Мансано
Ответ razoblachitel
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сколько лет уже сидит на спортсе,жесть.Сколько уже ему лет?
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razoblachitel
Ответ rigobersong
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rigobersong
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Оливер Кан удаляет Роберту
Так он же сидит. На какой тест на наркотики он проходить собрался? Или он в латинской америке сидит?
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Benjamin
По-любому этого комиссара Лапорта купил, вон в каком свете он его выставляет
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Пикачу82
Нормальный такой разброс от теста на полиграфе до теста на наркотики! Тест на беременность еще пройди ))))
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Arthurino
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