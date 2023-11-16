Экс-комиссар полиции Испании о том, что Роселя арестовали из-за информации, которую слил Лапорта: «Я говорю правду и готов пройти проверку на полиграфе или тест на наркотики»
Экс-комиссар полиции Испании прокомментировал свои слова о президентах «Барселоны».
Ранее Хосе Мануэль Вильярехо заявил, что Жоан Лапорта предоставил полиции информацию, приведшую к тюремному заключению Сандро Роселя. В мае 2017 года бывшего президента «Барселоны» арестовали по обвинению в отмывании денег. В феврале 2019-го он вышел на свободу, проведя в заключении 643 дня. В апреле того же года с него сняли все обвинения.
«Я говорю правду и даже готов пройти проверку на полиграфе или тест на наркотики. Я не знаю, захотят ли другие стороны это сделать», – отметил Вильярехо.
При этом он подчеркнул, что информация, которую якобы передало ему окружение Лапорты, предназначалась для того, чтобы сделать Роселя ключевым элементом расследования и не являлась основной причиной, по которой экс-президент «Барсы» оказался в тюрьме. Более того, как отметил Вильярехо, он уже ушел в отставку, когда Росель попал в заключение.
«Я не имею к этому отношения, и Росель это знает. Я уже разъяснял: я никогда не говорил, что информация от окружения Лапорты поступила для того, чтобы отправить Роселя за решетку.
С нетерпением жду судебного разбирательства, где я смогу предоставить доказательства своих слов», – сказал Вильярехо.
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Один отсидел, другой двадцать лет бабки судьям заносил, третий так вообще творил распил на трансферах всяких дембеле за 150+🤣
- "Два года отсидел за махинации в клубе"
- "Тогда Вы приняты на должность президента Барселоны"
сливочное лицемерие, оно такое