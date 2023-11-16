Пуйоль о критике Хави: «Я верю в него. Он понимает, что в «Барселоне» очень высокие требования, и хорошо справляется»

Теги Барселона Карлес Пуйоль Хави Ла Лига Футбол

Карлес Пуйоль верит в Хави как в тренера «Барселоны».

«Я вижу, что Хави хорошо справляется. Он очень хорошо понимает, где он находится, что в таком клубе, как «Барселона», всегда очень высокие требования.

Сейчас мы переживаем сложный момент, но я уверен, что он справится и передаст свою уверенность игрокам, которым и предстоит изменить ситуацию.

Все мы знаем, что когда проигрываешь два-три матча и играешь не очень хорошо, появляется много критики. Требования максимальны к команде и к Хави.

Были трудные моменты из-за травм, и это всегда усложняло игру команды, но я очень верю в Хави», – сказал бывший капитан «Барселоны» Пуйоль в интервью EFE.

После 13 туров Ла Лиги «Барса» занимает 3-е место, отставая от лидирующей «Жироны» на 4 очка.

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