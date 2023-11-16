«Барса» может назначить Маркеса, если Хави не выполнит задачи на сезон (Хосе Альварес)

Теги Барселона Рафаэль Маркес Хави Ла Лига возможные трансферы отставки Барселона Б Футбол

Хави может покинуть пост главного тренера «Барселоны» после этого сезона.

Если 43-летний тренер не выполнит поставленные задачи, руководство «Барсы» рассмотрит целесообразность нахождения Хави на этому посту.

Если тренер будет отправлен в отставку, его место может занять Рафаэль Маркес, возглавляющий вторую команду каталонцев.

Бывший защитник сине-гранатовых и сборной Мексики будет фаворитом, так как он очень нравится совету директоров «Барселоны», сообщает журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес.

Ранее стало известно, что боссы «блауграны» обеспокоены игрой команды и не согласны со словами Хави о давлении прессы.

После 13 туров Ла Лиги «Барса» занимает 3-е место, отставая от лидирующей «Жироны» на 4 очка.

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46 комментариев

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Iamliam
Ответ ljolik888
Ну не знаю . Один физрук меняет другого и так дальше по кругу . Может пора нормального тренера взять .
То что Хави с 1го раза не выиграл ЛЧ как главный тренер не делает его физруком. Выиграть ЛЧ в 1й свой сезон - это экстраординарное достижение или везение.
Хави сейчас самый лучший тренер для Барсы, кроме собственно Гвардиолы)
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Златан младший (отец Ибры)
Хави пришел в не самое простое время, да не так много времени тренирует Барсу, да куча травм, ограничен бюджет на трансферы и тд

Ну хоть убейте я не вижу рисунка, красоты игры, ощущение, будто и нет тренера у нас. Никаких идей, ничего
+23
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+19
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ljolik888
Ну не знаю . Один физрук меняет другого и так дальше по кругу . Может пора нормального тренера взять .
+26
-12
+14
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SaH4r.
Ответ skaras
А что такого, играет нормально как положено такому составу и финансами
ты хоть игры Барсы смотрел?
+14
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Iamliam
А какие цели? В плейоф ЛЧ они выйдут, может даже в 1/4, для этой Барсы это возможно потолок. В ЛаЛиге за 1е место борятся, еще рано выводы делать. В кубке..не так важно. Очередной преждевременный наброс.
+7
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SaH4r.
Ответ ljolik888
Ну не знаю . Один физрук меняет другого и так дальше по кругу . Может пора нормального тренера взять .
тренера Сосьедада
+7
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+6
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SaH4r.
Ответ QWertY
Дайте Чави поработать!
дайте 7хагу поработать!
+9
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Сикарио
Ответ Benjamin
Жирнейшая утка, Чави еще лет пять будет тренировать Барсу минимум и уверен, за то года еще пару чемпионатов и ушастых заберет
Ержан проснись))
+6
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Денис Ширинов
Ответ Iamliam
То что Хави с 1го раза не выиграл ЛЧ как главный тренер не делает его физруком. Выиграть ЛЧ в 1й свой сезон - это экстраординарное достижение или везение. Хави сейчас самый лучший тренер для Барсы, кроме собственно Гвардиолы)
Или 3 лч подряд 🤣
+7
-3
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werowolf-gears
После Маркеса Маскерано будет, потом Фабрегас и т.д.
+4
-1
+3
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Кавабунга Шреддоголовый
Конфетно-букетный период подошел к концу?
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-2
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Собиратель хаоса
Ответ ljolik888
Ну не знаю . Один физрук меняет другого и так дальше по кругу . Может пора нормального тренера взять .
Не так это просто. Команда в кризисе, руководство под следствием, денег лишних нет, усиление только в виде сбитых летчиков и молодежи. А требований - будто сейчас 2012-й год. Какой топ-тренер на такое подпишется? А брать кого-то из средних команд - уже проходили: Вальверде, Сетьен, Куман. Пусть уж лучше Хави остается.
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skaras
А что такого, играет нормально как положено такому составу и финансами
+9
-7
+2
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Бронислав Каминский
Ответ Гласящий Истину!
Вот до чего приводит бедность... С Хави, конечно, нужно прощаться. Однозначно. Но кто станет у руля некогда великого клуба? Маркес? Вы серьёзно? Не смешите мои подковы. Барсе нужен нормальный именитый европейский тренер, который выгонит ссаными тряпками, всех этих рафинь и торресов пригласит нормальных футболистов, соответствующих имени клуба, а не подростков-пионеров со стариками-пенсионерами! Но этого не будет, по одной очень простой причине: денег нет! Хави, при расторжении контракта потребует огромную неустойку (и будет прав), ибо глупое руководство клуба поспешило заключить с ним новый контракт! Ничему жизнь не учит Лапорту... Потом, потребуются деньги на нового тренера, а контракт с хорошим тренером, будет стоить дорого. А денег нет, мы же не забыли. Новый тренер, потребует новых игроков. Хороших игроков - не возьмёшь свободными агентами. Ну а про деньги мы же помним... Поэтому Хави не выгонят. К сожалению. Ибо Барса бедна, как церковная мышь...
Хоспади,у Барсы даже когда бабки были,то она никогда не звала именитых тренеров.Всегда с антресоли доставала каких-то физруков,тренеров из системы или бывших игроков
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Сергей Максимюк
Ответ Григорий Гашников
Хави самое замечательное с Барсой в эпоху после Пепа. Будет большой глупостью так быстро его выгонять.
то есть луис энрике с треблом и с настроенной под гениальное мсн игрой не был замечательным?
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QWertY
Дайте Чави поработать!
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AminO2
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Конфетно-букетный период подошел к концу?
Конфетно-Бускетный.
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Роман
Понятно почему физрук Чави недавно перестраховывался и переживал за невыплаты тренерам.
+16
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Гласящий Истину!
Вот до чего приводит бедность...
С Хави, конечно, нужно прощаться. Однозначно. Но кто станет у руля некогда великого клуба? Маркес? Вы серьёзно? Не смешите мои подковы. Барсе нужен нормальный именитый европейский тренер, который выгонит ссаными тряпками, всех этих рафинь и торресов пригласит нормальных футболистов, соответствующих имени клуба, а не подростков-пионеров со стариками-пенсионерами!
Но этого не будет, по одной очень простой причине: денег нет! Хави, при расторжении контракта потребует огромную неустойку (и будет прав), ибо глупое руководство клуба поспешило заключить с ним новый контракт! Ничему жизнь не учит Лапорту... Потом, потребуются деньги на нового тренера, а контракт с хорошим тренером, будет стоить дорого. А денег нет, мы же не забыли. Новый тренер, потребует новых игроков. Хороших игроков - не возьмёшь свободными агентами. Ну а про деньги мы же помним... Поэтому Хави не выгонят. К сожалению. Ибо Барса бедна, как церковная мышь...
+1
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Седесим Куиндесимов
Хоть я и фан Реала, но рук-во Барселоны недооценивает Хави. Когда он пришел после Кумана, под вопросом стояло участие блаугранас не то что в ЛЧ, а вообще в еврокубках. В итоге тогда заняли второе место.
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Сергей Максимюк
все в поисках второго гвардиолы
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analogia
Ответ Iamliam
То что Хави с 1го раза не выиграл ЛЧ как главный тренер не делает его физруком. Выиграть ЛЧ в 1й свой сезон - это экстраординарное достижение или везение. Хави сейчас самый лучший тренер для Барсы, кроме собственно Гвардиолы)
Клопп сделал бы из Барсы машину, Хави и рядом не стоит
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D I
🤦🏼‍♂️
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pit4er
Габриэля Гарсию
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Акира_1
А казалось Хави может бесконечно заливать про силу ДНК и вылететь в ЛЕ, а нет, похоже его время истекает. 🤔
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ ljolik888
Ну не знаю . Один физрук меняет другого и так дальше по кругу . Может пора нормального тренера взять .
Кумана например? хотя с таким составом как сейчас думаю результаты голландца вряд ли будут хуже чем у Хави
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Антон Киселёв
Ответ Iamliam
То что Хави с 1го раза не выиграл ЛЧ как главный тренер не делает его физруком. Выиграть ЛЧ в 1й свой сезон - это экстраординарное достижение или везение. Хави сейчас самый лучший тренер для Барсы, кроме собственно Гвардиолы)
Ну если и сейчас умудрятся пролететь мимо плей-офф в ЛЧ, то смену тренера можно будет понять, даже несмотря на успехи в чемпионате
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kilichev.vladimir@icloud.com
Ответ Iamliam
То что Хави с 1го раза не выиграл ЛЧ как главный тренер не делает его физруком. Выиграть ЛЧ в 1й свой сезон - это экстраординарное достижение или везение. Хави сейчас самый лучший тренер для Барсы, кроме собственно Гвардиолы)
Одно дело выиграть ЛЧ, другое - хотя бы в плей офф выйти
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fikc69
абаскаль будет свободен
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igorkruglov
очень нравится руководству барселоны - это понятие очень переменчивое, Хави подтвердит
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Сикарио
Ну Маркес хотя бы не такой противный как Хаве, точно будет лучше.
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Бронислав Каминский
Кто в курсе,какой футбол он проповедует?
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truboprovodchik2019
новость типичный наброс от журналюг, ну и Ромке повеселиться
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El Shininho
А того потом поменяют на Пимьенту. Скоро узнаю кто будет после. - добавил эксперт.
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Максим Столбов
Где то довольно потирает руки Перес) Барсу опять лихорадит)
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