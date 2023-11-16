Хави может покинуть пост главного тренера «Барселоны» после этого сезона.

Если 43-летний тренер не выполнит поставленные задачи, руководство «Барсы» рассмотрит целесообразность нахождения Хави на этому посту.

Если тренер будет отправлен в отставку, его место может занять , возглавляющий вторую команду каталонцев.

Бывший защитник сине-гранатовых и сборной Мексики будет фаворитом, так как он очень нравится совету директоров «Барселоны», сообщает журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес.

Ранее стало известно, что боссы «блауграны» обеспокоены игрой команды и не согласны со словами о давлении прессы.

После 13 туров «Барса» занимает 3-е место, отставая от лидирующей «Жироны» на 4 очка.

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