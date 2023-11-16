«Барса» может назначить Маркеса, если Хави не выполнит задачи на сезон (Хосе Альварес)
Хави может покинуть пост главного тренера «Барселоны» после этого сезона.
Если 43-летний тренер не выполнит поставленные задачи, руководство «Барсы» рассмотрит целесообразность нахождения Хави на этому посту.
Если тренер будет отправлен в отставку, его место может занять Рафаэль Маркес, возглавляющий вторую команду каталонцев.
Бывший защитник сине-гранатовых и сборной Мексики будет фаворитом, так как он очень нравится совету директоров «Барселоны», сообщает журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес.
Ранее стало известно, что боссы «блауграны» обеспокоены игрой команды и не согласны со словами Хави о давлении прессы.
После 13 туров Ла Лиги «Барса» занимает 3-е место, отставая от лидирующей «Жироны» на 4 очка.
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Хави сейчас самый лучший тренер для Барсы, кроме собственно Гвардиолы)
Ну хоть убейте я не вижу рисунка, красоты игры, ощущение, будто и нет тренера у нас. Никаких идей, ничего
С Хави, конечно, нужно прощаться. Однозначно. Но кто станет у руля некогда великого клуба? Маркес? Вы серьёзно? Не смешите мои подковы. Барсе нужен нормальный именитый европейский тренер, который выгонит ссаными тряпками, всех этих рафинь и торресов пригласит нормальных футболистов, соответствующих имени клуба, а не подростков-пионеров со стариками-пенсионерами!
Но этого не будет, по одной очень простой причине: денег нет! Хави, при расторжении контракта потребует огромную неустойку (и будет прав), ибо глупое руководство клуба поспешило заключить с ним новый контракт! Ничему жизнь не учит Лапорту... Потом, потребуются деньги на нового тренера, а контракт с хорошим тренером, будет стоить дорого. А денег нет, мы же не забыли. Новый тренер, потребует новых игроков. Хороших игроков - не возьмёшь свободными агентами. Ну а про деньги мы же помним... Поэтому Хави не выгонят. К сожалению. Ибо Барса бедна, как церковная мышь...