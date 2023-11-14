Боссы «Барсы» обеспокоены игрой команды. Они не согласны со словами Хави о давлении прессы (El Chiringuito)

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

В «Барсе» обеспокоены игрой команды и словами Хави.

Ранее тренер каталонцев заявил: «Пресса влияет на «Барсу», игроки напряжены из-за генерируемого негатива. Команда переживает не лучший момент».

«Руководство клуба не согласно с выступлением Хави. Его слова их удивили», – сообщил журналист El Chiringuito Хосе Альварес.

Инсайдер добавил: «Боссы клуба не согласны, что во всем виновата пресса или давление на игроков. В клубе весьма обеспокоены тем, как играет команда».

«Барселона» занимает 3-е место в Ла Лиге, на 4 очка отставая от лидирующей «Жироны» после 13 туров.

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41 комментарий

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Радость Ди Мария
Хави вечно стрелы переводит. Малокритичен по отношению к самому себе. Все топ-клубы под давлением прессы. Никто из топ-тренеров особо не жалуется. Хотя Хави пока не топ-тренер.
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Life Music
От Жироны 😁👍
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Радость Ди Мария
Ответ Rus Donskoy
а почему надо верить вбросу?
Да Хави ещё игроком частно ныл, когда проигрывала Барса. Те же Месси или Иньеста никогда не ныли.
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svaz
беспокоиться надо было еще в прошлом году, а в этом минимум до зимы никакого продлениея контракта с хави быть не должно было, но...
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Appa
Будь результаты хоть в разы хуже, хави не уволят, не могут экономически позволить нового тренера с успешным прошлым. Кроме норм зп новому, потребуется возместить неустойку хави, с которым недавно контракт продлили. А так результаты у барсы хорошие до сей поры, первое место в группе лч и четыре очка отставания в лл. Новость бессмысленная
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Blaumerc
Ответ svaz
беспокоиться надо было еще в прошлом году, а в этом минимум до зимы никакого продлениея контракта с хави быть не должно было, но...
согласен, поторопились с продлением на улучшенных условиях.
одного не пойму, если Хави так верен Барселоне, легенда клуба, до крови куле и всё такое, почему нужно было продлевать так скоро, а не дождаться например до конца сезона, и не сделать это по итогам результатов команды.
неужели они (боссы) думали, что если не продлят, а Хави допустим покажет нормальные результаты, то они его упустят, и он возглавит другую команду кинув Барсу?
а ведь именно после продления контракта, игра Барсы резко ухудшилась, хотя и до продления не блестала, но хоть какая-то была игра.
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Rus Donskoy
Завтра боссы опровергнут это.норма ддя Испании
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Blaumerc
Ответ JENNINGS
Опять виноват социальный мадридизм? Видимо, по его вине отскочили в матче с «Сосьедадом», влетели «Шахтёру» и чуть не проиграли «Алавесу», да?
социологический мадридизм, это когда без основательно отменяют дисквалификации игрокам Мадрида, а игрокам Барсы наоборот, впаивают безосновательно на долгий срок.

а если по факту, в этой новости нет ни слова о каком то мадридизме, или о том что кто-то виноват из вне. но вам хочется срубить плюсики от мадридской аудитории, понимаю.
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Zarema Aydamirova
Ответ Владимир Самсонов
Читаю комменты на Спортсе и спать не могут.
Такая же проблема
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Владимир Самсонов
Ответ Zarema Aydamirova
Мне одно интересно как пресса влияет на них?
Читаю комменты на Спортсе и спать не могут.
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Blaumerc
Ответ Homelender_666
В случае с Начо у меня нет объяснения. А в ситуации с отменой красной Винисиуса многие забывают, что также было смягчено наказание для Валенсии. Тебас просто пытался усидеть на двух стульях. Спойлер: у него это не получилось:)
в случае с Винисиусом, для Валенсии смягчили наказание, в том числе и из-за Винисиуса, что бы решение не выглядело настолько однобоким.
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XavIniesta2008-2015
Ответ Радость Ди Мария
Хави вечно стрелы переводит. Малокритичен по отношению к самому себе. Все топ-клубы под давлением прессы. Никто из топ-тренеров особо не жалуется. Хотя Хави пока не топ-тренер.
Согласен, все топ-клубы под давлением прессы. Но самое сильное из них-на Барселону. Разумеется, нельзя списывать всё на это, но негативный вклад бесконечных вбросов точно присутствует
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svaz
Ответ Overkiller
В прошлом году это как? Перед началом прошлого чемпионата, когда его только назначили ещё? А он взял и выиграл его. Или когда, объясните?
очевидно имелось ввиду прошлый сезон, назначение его было после увольнения кумана и да уже тот отрезок показывал, что хави довольно таки сырой еще. поговорим на счет победы в ла лиге в прошлом году, будем воспивать ее и оправдывать результат отсутствием игры? посмотрим результаты где хави лидирует после его назначения по победам со счетом 1:0 т разницей в 1 мяч, а ну, это можно все отбросить же, вылет из лч отбросим, вылет из ле отбросим, количество пропущенных мячей командой в ек отбросим, 4:0 на кн мадриду в ки отбросим. согласен очень крутой вышел сезон за который я искренне скажу спасибо Марку, который вытащил за уши хави к чемпионству в ла лиге.
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Zarema Aydamirova
Мне одно интересно как пресса влияет на них?
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Nurbek Jarylkhanov
Боссы абсолютно правы, я вот честно не вижу даже структуры игры. Непонятно во что играет команда. 2 полноценный сезон Хави, в прошлом году как то получалось отскакивать минимально, в этом сезоне такого фарта нет. Думаю что если никаких улучшений в ближайшие пару месяцев не будет, можно будет попрощаться с маэстро. Ну в любом случае я думаю Хави доработает этот сезон, но силу его тренерства можно будет уже предварительно оценивать в ближайшие пару месяцев.
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Игорь Климов
Есть определённые проблемы у Барселоны в игоровом плане, и это глупо отрицать.
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Tornado V
чушь
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lovet41348
Ответ Syndycate
Срочно продлить Хави с повышением зарплаты, сократив зарплату сотрудников
Вот в реал и нанимайте хави.
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lovet41348
Ответ Владимир Самсонов
Не уволят - замены нет.
Замены явно должны быть. И навскидку запросто приходят на ум нормальные тренеры : можно флика подписать (этот варик был бы имхо наиболее интересен) , можно пимьенту вернуть, который отличный прогресс показывает с лас пальмасом и в барсе уже работал, в хувенилях барсы норм тренера работают.. . Короче - было бы желание.

Оч надеюсь, что в барсу таки наймут норм тренера. Хави ну ооооооч зеленый тренер, котоому явно было бы логично на середняках потрениться сначала. А если покажет норм прогресс, то можно и в топ команду нанимать.

А то жесть че удумали - поставить тренером чувака без опыта... Ну и резалты соответствующие... 😶😬🤐😾
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Владимир Самсонов
Ответ xQcoW
Походу уволят физрука чуве до конца сезона
Не уволят - замены нет.
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Homelender_666
Ответ Blaumerc
в случае с Винисиусом, для Валенсии смягчили наказание, в том числе и из-за Винисиуса, что бы решение не выглядело настолько однобоким.
Тебас пытался усидеть на двух стульях. Ему невыгодно идти против Валенсии - это один из клубов, которые лояльны к нему.
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SaH4r.
надо убрать Хави и назначить тренера Сосьедада или же уговорить Гвардиолу заново возглавить Барсу
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Homelender_666
Ответ Blaumerc
социологический мадридизм, это когда без основательно отменяют дисквалификации игрокам Мадрида, а игрокам Барсы наоборот, впаивают безосновательно на долгий срок. а если по факту, в этой новости нет ни слова о каком то мадридизме, или о том что кто-то виноват из вне. но вам хочется срубить плюсики от мадридской аудитории, понимаю.
В случае с Начо у меня нет объяснения. А в ситуации с отменой красной Винисиуса многие забывают, что также было смягчено наказание для Валенсии. Тебас просто пытался усидеть на двух стульях. Спойлер: у него это не получилось:)
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97 недостаточно
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Хави типичный нытик. Если его послушать, то барса это лучшая команда в мире, и если она проигрывает, то это в следствие обстоятельств. И обязательно при поражении не забудет подчеркнуть, что его команда доминировала 60 минут, а остальные 30 минут плохой игры это не фарт, погода была плохая, газон не ровный, сопернику повезло, они отскочили и т п
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Радость Ди Мария
Ответ XavIniesta2008-2015
Согласен, все топ-клубы под давлением прессы. Но самое сильное из них-на Барселону. Разумеется, нельзя списывать всё на это, но негативный вклад бесконечных вбросов точно присутствует
Так и Барса наверное на реал набрасывает. На войне как на войне.
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A K
Играют в свою силу. Непонятно, чего ещё от них ждут в таком составе.
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berros
Пресса опять пишет о внутряках про Барсу- и конечно же совсем не давит тем самым
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Константин Юрьевич
некто не согласен, что за игра? это не барса а так среднячок не одной серьзной игры. в то время как реал набрал неплохие обороты. нам нужен тренер понимающий что от него требуют, а хави только отмазки клеет и все то тот виноват то этот!
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Евгений
Писал уже много раз,Хави ничего такового к сожалению так и не привнес,да бывают всплески,но это даже наверное больше не его заслуга а отдельных игроков,ну а Барселона а своем стиле, удивляться увы уже нечему,сначала продлим а потом беспокойство испытываем.Для чего продлили не понятно,можно было подождать,а не торопится как обычно.
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ArnoNeputevy
Не только пресса. Болельщики других клубов также генерируют негатив. Также трава на стадионах растёт неправильно. Форма стесняет игроков, а бутсы жмут. Клубный автобус также выглядит недостаточно жизнерадостно.
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