Боссы «Барсы» обеспокоены игрой команды. Они не согласны со словами Хави о давлении прессы (El Chiringuito)

В «Барсе» обеспокоены игрой команды и словами Хави.

Ранее тренер каталонцев заявил: «Пресса влияет на «Барсу», игроки напряжены из-за генерируемого негатива. Команда переживает не лучший момент».

«Руководство клуба не согласно с выступлением . Его слова их удивили», – сообщил журналист El Chiringuito Хосе Альварес.

Инсайдер добавил: «Боссы клуба не согласны, что во всем виновата пресса или давление на игроков. В клубе весьма обеспокоены тем, как играет команда».

« » занимает 3-е место в , на 4 очка отставая от лидирующей «Жироны» после 13 туров.

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