Боссы «Барсы» обеспокоены игрой команды. Они не согласны со словами Хави о давлении прессы (El Chiringuito)
В «Барсе» обеспокоены игрой команды и словами Хави.
Ранее тренер каталонцев заявил: «Пресса влияет на «Барсу», игроки напряжены из-за генерируемого негатива. Команда переживает не лучший момент».
«Руководство клуба не согласно с выступлением Хави. Его слова их удивили», – сообщил журналист El Chiringuito Хосе Альварес.
Инсайдер добавил: «Боссы клуба не согласны, что во всем виновата пресса или давление на игроков. В клубе весьма обеспокоены тем, как играет команда».
«Барселона» занимает 3-е место в Ла Лиге, на 4 очка отставая от лидирующей «Жироны» после 13 туров.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
одного не пойму, если Хави так верен Барселоне, легенда клуба, до крови куле и всё такое, почему нужно было продлевать так скоро, а не дождаться например до конца сезона, и не сделать это по итогам результатов команды.
неужели они (боссы) думали, что если не продлят, а Хави допустим покажет нормальные результаты, то они его упустят, и он возглавит другую команду кинув Барсу?
а ведь именно после продления контракта, игра Барсы резко ухудшилась, хотя и до продления не блестала, но хоть какая-то была игра.
а если по факту, в этой новости нет ни слова о каком то мадридизме, или о том что кто-то виноват из вне. но вам хочется срубить плюсики от мадридской аудитории, понимаю.
Оч надеюсь, что в барсу таки наймут норм тренера. Хави ну ооооооч зеленый тренер, котоому явно было бы логично на середняках потрениться сначала. А если покажет норм прогресс, то можно и в топ команду нанимать.
А то жесть че удумали - поставить тренером чувака без опыта... Ну и резалты соответствующие... 😶😬🤐😾