Деку о «Барсе» без Месси: «Мы потеряли лучшего игрока в истории и выиграли Ла Лигу, когда все говорили, что это займет годы. Ушло целое поколение: Бускетс, Альба, Пике, – но Хави справился с этим»

Деку считает, что «Барселона» успешно проводит смену поколений.

«Мы выиграли , когда люди говорили, что «Барсе» потребуются годы, чтобы сделать это снова. Не забывайте, что мы потеряли лучшего игрока в истории. Лео здесь больше нет, и мы думали, что это будет большой драмой до тех пор, пока мы не начнем снова завоевывать [трофеи].

«Барсу» покинуло целое поколение игроков, таких, как [ ]. Я бы хотел, чтобы у нас был еще один Буси. У нас были , [ ] Пике – знаковые игроки. Тренеру сложно справляться с этим процессом. У Хави это получилось. Мы продлили с ним контракт. Мы уверены в нем на 100, на 200 процентов.

Хотим ли мы совершенствоваться, играть лучше? Конечно. Мы не можем этого скрывать, мы не можем отрицать, что нам нужна более привлекательная команда. Другое дело – знать, почему мы не можем достичь этого уровня. Мы знаем, что у нас были [доступны] не все игроки, и понемногу возвращаем их. Мы обсуждаем это каждый день. Хави больше, чем кто-либо другой, хочет играть лучше. Мы знаем, в чем нам нужно совершенствоваться, но мы также не можем забывать о хорошем или о том, кто мы такие. Это важно», – сказал спортивный директор «Барселоны» в интервью RAC1.

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