Деку о «Барсе» без Месси: «Мы потеряли лучшего игрока в истории и выиграли Ла Лигу, когда все говорили, что это займет годы. Ушло целое поколение: Бускетс, Альба, Пике, – но Хави справился с этим»

Теги МЛС Барселона Хави Деку Лионель Месси Жерар Пике Ла Лига Серджи Бускетс Жорди Альба Интер Майами Футбол

Деку считает, что «Барселона» успешно проводит смену поколений.

«Мы выиграли Ла Лигу, когда люди говорили, что «Барсе» потребуются годы, чтобы сделать это снова. Не забывайте, что мы потеряли лучшего игрока в истории. Лео здесь больше нет, и мы думали, что это будет большой драмой до тех пор, пока мы не начнем снова завоевывать [трофеи].

«Барсу» покинуло целое поколение игроков, таких, как [Серджи Бускетс]. Я бы хотел, чтобы у нас был еще один Буси. У нас были Жорди Альба, [Жерар] Пике – знаковые игроки. Тренеру сложно справляться с этим процессом. У Хави это получилось. Мы продлили с ним контракт. Мы уверены в нем на 100, на 200 процентов.

Хотим ли мы совершенствоваться, играть лучше? Конечно. Мы не можем этого скрывать, мы не можем отрицать, что нам нужна более привлекательная команда. Другое дело – знать, почему мы не можем достичь этого уровня. Мы знаем, что у нас были [доступны] не все игроки, и понемногу возвращаем их. Мы обсуждаем это каждый день. Хави больше, чем кто-либо другой, хочет играть лучше. Мы знаем, в чем нам нужно совершенствоваться, но мы также не можем забывать о хорошем или о том, кто мы такие. Это важно», – сказал спортивный директор «Барселоны» в интервью RAC1.

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14 комментариев

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vincere
Ответ JENNINGS
«Барса» выиграла Ла Лигу преимущественно за счёт нестабильной игры её главных конкурентов. Да, весенняя часть сезона прошла относительно лучше, но чемпионского доминирования при Хави не было и по-прежнему нет
А у кого было чемпионское доминирование?
У Реала, у Атлетико? Чемпионство есть чемпионство. "Нестабильная игра главных конкурентов" - это всё в пользу бедных; так можно говорить про любой трофей.
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tnec
Ответ JENNINGS
«Барса» выиграла Ла Лигу преимущественно за счёт нестабильной игры её главных конкурентов. Да, весенняя часть сезона прошла относительно лучше, но чемпионского доминирования при Хави не было и по-прежнему нет
Чемпионское доминирование было в последние лет 20, только при реально сильном составе. Конда были Это, Рональдиньо, Хави, Иньеста, Месси, Неймар, Суарес.
Сейчас же состав более чем скромный.
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BurBon
Ответ JENNINGS
«Барса» выиграла Ла Лигу преимущественно за счёт нестабильной игры её главных конкурентов. Да, весенняя часть сезона прошла относительно лучше, но чемпионского доминирования при Хави не было и по-прежнему нет
Барса выиграла ла лигу, потому что выиграла ключевые матчи в сезоне и везла маргарину уже весной 15 очков.
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Alexey Catalonsky
Ответ JENNINGS
«Барса» выиграла Ла Лигу преимущественно за счёт нестабильной игры её главных конкурентов. Да, весенняя часть сезона прошла относительно лучше, но чемпионского доминирования при Хави не было и по-прежнему нет
Ахахаха. Ну так то ты прав). Голы не забивают без ошибок оппонентов, матчи не выигрываются если ты играешь хуже соперника* (* если Ваша команда не Реал столичный, там столичный дух, судьями пахнет), чемпионаты не выиграть у конкурентов стабильно и сильно играющих. ПЫ.СЫ. Напомню, что ЛАЛигу 21-22 вы выиграли у нестабильно играющих ТОПАРЕЙ, таких как - Мингеса, Ферран Жуджла, Юсуф Демир, Ильяс Ахомаш, Клеман Лангле, Нико Гонсалес, Гави еще ЕГ не сдал! Вот ОНА Мадридская стабильность!
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vanix1001
Извини, Деку, но ты ошибаешься
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Посмотрим, изменится ли ситуация, когда все травмированные вернутся в строй. Особенно это касается Френки. При наличии в полузащите Френки, Гюндогана и Педри ситуация должна улучшиться. Если и так не заиграют, то уже не знаю...
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A K
Не потеряли, а выгнали, после чего окопались в Лиге Европы, где вам теперь самое место.
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Artem Ka
Ответ JENNINGS
«Реал» сдал в сравнении с сезоном 21/22. Всю силу «Барселона» в том сезоне показала в еврокубках, где вылетела в первой же стадии ЛЕ. Не умаляю заслуг, но Хави объективно повезло
Всю силу Барсы показал именно чемпионат. Она была лучше конкурентов по итогу 9 месяцев. И надо признать, что финансовые и кадровые проблемы у нее больше, чем у конкурента
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cukken
Ответ BurBon
Барса выиграла ла лигу, потому что выиграла ключевые матчи в сезоне и везла маргарину уже весной 15 очков.
Да и ко всему, Тер Стеген был стеной. То есть защита отыграла по максимуму и вратарь.
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