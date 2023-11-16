«Ман Сити» может вернуть Сане. Вингер «Баварии» интересен и «Ливерпулю» (Bild)

Теги Бавария Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Лерой Сане Футбол

Лерой Сане может вернуться в АПЛ.

В возвращении вингера «Баварии» и сборной Германии заинтересован «Манчестер Сити», сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Контракт 27-летнего Сане с мюнхенским клубом действует до 2025 года.

Сообщалось, что «Ливерпуль» может подписать Лероя в случае ухода Мохамеда Салаха, однако «Бавария» хочет продлить контракт с игроком.

И «Ливерпуль», и «Сити» рассматривают трансфер следующим летом.

Сане играл за «Ман Сити» с 2016 по 2020 год. Его подробная статистика – здесь.

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23 комментария

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Lavinka
Нужно ли это самому Сане ? Ему и в Баварии не плохо .
+15
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Артур Мкртычян
Ответ Lavinka
Нужно ли это самому Сане ? Ему и в Баварии не плохо .
есть такие слухи что он жалеет, что Сити покинул.
+9
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kellhus
Ответ Rio de Janeiro
Если бесполезное полено мудрик стоит сотку то сколько нынешний Сане?
Сане дешевле. У него паспорт не тот и его нет в списке уклонистов.
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Артур Мкртычян
Ответ Ильяс
лучше в Ливерпуль все выиграют если он туда перейдёт
они его зарплату не потянут. он сейчас просит от баварии контракт, который больше чем у салаха. и от нового клуба будет просить.
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Артур Мкртычян
Ответ Lavinka
Нужно ли это самому Сане ? Ему и в Баварии не плохо .
романо только что написал что у сане и Сити походу есть контакты.
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Bayern Munich
В принципе Сане готов продлить контракт с Баварией, но кто знает что ещё произойдёт
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Артур Мкртычян
Ответ ta-tosha
ага, его жена не хочет жить в Ливерпуле, но будет в восторге от унылой дыры Манчестера :) Дыры по меркам Англии, гражданам РФ можно не обольщаться по этому поводу :)
его жена за сити топит. так в твиттере пишут. и дело в зарплате а не городе. Ливерпуль не заплатит сколько он хочет.
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Артур Мкртычян
вполне возможно что это агенты сане выкидывают конечно, так как он хочет от Баварии хороший новый контакт. но в принципе в такой ситуации уход вполне возможен.
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typical passion
Не может
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Madhamish
Собственно говоря, Пеп уже Грилиша и Доку купил на его место! Кто этот бред выдумывает? Какой МанСити?
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S H A R K
Ответ Артур Мкртычян
они его зарплату не потянут. он сейчас просит от баварии контракт, который больше чем у салаха. и от нового клуба будет просить.
Какая у него зарплата? У Салаха самая большая в АПЛ
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superduper
Прям таки может
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SergFed71
Вообще не понял как он ушёл из мансити? Зачем?
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Lavinka
Ответ Артур Мкртычян
романо только что написал что у сане и Сити походу есть контакты.
Романо тот ещё балабол . А так посмотрим .
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Branson
Ответ Артур Мкртычян
романо только что написал что у сане и Сити походу есть контакты.
я только ,что написал,что у Романо и сити, и сане нет ⛔ никаких контактов , достоверная инфа , не благодарите
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Biggus Dickus
Ответ Rio de Janeiro
Если бесполезное полено мудрик стоит сотку то сколько нынешний Сане?
Мудрик lives rent free
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Артур Мкртычян
Ответ Санжар Уразбаев
Я конечно не против но вроде у Сане должно образоваться обида на Сити , ну мы же помним как он уходил , а так ничего не имею против если игрок вернется
скорее это Пеп должен на него обижаться. он сам вел себя не профессионально
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ta-tosha
Ответ Артур Мкртычян
его жена за сити топит. так в твиттере пишут. и дело в зарплате а не городе. Ливерпуль не заплатит сколько он хочет.
может и так. Но Пеп Лероя не вернёт никогда, после того, как они расставались.
Вообще считаю, что ему лучше остаться в Баварии
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