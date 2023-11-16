«Ман Сити» может вернуть Сане. Вингер «Баварии» интересен и «Ливерпулю» (Bild)

Лерой Сане может вернуться в АПЛ.

В возвращении вингера «Баварии» и сборной Германии заинтересован « », сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Контракт 27-летнего Сане с мюнхенским клубом действует до 2025 года.

Сообщалось, что « » может подписать в случае ухода Мохамеда Салаха, однако « » хочет продлить контракт с игроком.

И «Ливерпуль», и «Сити» рассматривают трансфер следующим летом.

Сане играл за «Ман Сити» с 2016 по 2020 год. Его подробная статистика – здесь.

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