«Ман Сити» может вернуть Сане. Вингер «Баварии» интересен и «Ливерпулю» (Bild)
Лерой Сане может вернуться в АПЛ.
В возвращении вингера «Баварии» и сборной Германии заинтересован «Манчестер Сити», сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
Контракт 27-летнего Сане с мюнхенским клубом действует до 2025 года.
Сообщалось, что «Ливерпуль» может подписать Лероя в случае ухода Мохамеда Салаха, однако «Бавария» хочет продлить контракт с игроком.
И «Ливерпуль», и «Сити» рассматривают трансфер следующим летом.
Сане играл за «Ман Сити» с 2016 по 2020 год. Его подробная статистика – здесь.
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Вообще считаю, что ему лучше остаться в Баварии