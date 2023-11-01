Сане хочет подписать контракт на 5 лет – с «Баварией» или другим клубом. Вингер интересен «Ливерпулю»

Лерой Сане намерен заключить долгосрочный контракт в будущем.

Действующее соглашение вингера с «Баварией» рассчитано до 2025 года. По информации Sport1, в данный момент футболист сосредоточен на игре и может принять решение относительно своего будущего только предстоящим летом. Вероятно, это произойдет после завершения чемпионата Европы.

Отмечается, что немец хочет подписать контракт на 5 лет – с «Баварией» или другим клубом. При этом Сане не будет требовать значительного повышения зарплаты – сейчас он зарабатывает около 19 миллионов евро в год, а лимит, установленный мюнхенским клубом, составляет 25 млн.

Переговоров между игроком и «Баварией» еще нет, но Сане комфортно себя чувствует в команде. Если это не изменится в дальнейшем, вероятность продления соглашения будет достаточно высокой.

Ранее сообщалось, что интерес к 27-летнему футболисту проявляет « » – англичане могут попытаться подписать его в случае ухода Мохамеда Салаха.

В текущем сезоне Бундеслиги Сане провел 9 матчей, в которых отличился 8 голами и 2 результативными передачами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!