Сане хочет подписать контракт на 5 лет – с «Баварией» или другим клубом. Вингер интересен «Ливерпулю»

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Лерой Сане Футбол

Лерой Сане намерен заключить долгосрочный контракт в будущем.

Действующее соглашение вингера с «Баварией» рассчитано до 2025 года. По информации Sport1, в данный момент футболист сосредоточен на игре и может принять решение относительно своего будущего только предстоящим летом. Вероятно, это произойдет после завершения чемпионата Европы. 

Отмечается, что немец хочет подписать контракт на 5 лет – с «Баварией» или другим клубом. При этом Сане не будет требовать значительного повышения зарплаты – сейчас он зарабатывает около 19 миллионов евро в год, а лимит, установленный мюнхенским клубом, составляет 25 млн. 

Переговоров между игроком и «Баварией» еще нет, но Сане комфортно себя чувствует в команде. Если это не изменится в дальнейшем, вероятность продления соглашения будет достаточно высокой. 

Ранее сообщалось, что интерес к 27-летнему футболисту проявляет «Ливерпуль» – англичане могут попытаться подписать его в случае ухода Мохамеда Салаха.

В текущем сезоне Бундеслиги Сане провел 9 матчей, в которых отличился 8 голами и 2 результативными передачами. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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13 комментариев

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alexis2020
Возможно проводит лучший сезон в карьере
+6
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+6
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alexis2020
Очень хорошо сыгрались с Кейном, надеюсь останется в Баварии
+4
0
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Рита Ктинидина
Ответ alexis2020
При всём уважении к Ливерпулю, Бавария сейчас более стабильный и перспективный проект. Мерсисайдцы держатся на Клоппе и Салахе, которые через пару лет уже наверное покинут клуб
А новая молодая полузащита? Особенно Собослаи
+4
0
+4
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Sergey Kuznetsov
Ответ alexis2020
При всём уважении к Ливерпулю, Бавария сейчас более стабильный и перспективный проект. Мерсисайдцы держатся на Клоппе и Салахе, которые через пару лет уже наверное покинут клуб
болельщики Ливерпуля ценят ваше уважение к их клубу, но прекратите говорить глупости
+4
0
+4
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Rio de Janeiro
Сане и Мусиала слишком хороши для немецкой водокачки и конечно заслуживают нормального конкурентного чемпионата
’посмотрите как мне пох на бундеслигу ррррряяяяяя’
+3
0
+3
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alexis2020
При всём уважении к Ливерпулю, Бавария сейчас более стабильный и перспективный проект. Мерсисайдцы держатся на Клоппе и Салахе, которые через пару лет уже наверное покинут клуб
+6
-4
+2
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Владимир Владимирович
Ответ alexis2020
Было 8 голов в 32 играх, а теперь за 9 матчей такой результат. Всё же Тухель умеет раскрывать игроков. Как это было с Мхитаряном в Боруссии, или с Маунтом в Челси
Маунта Лэмпард раскрыл, Генрих и без Тухеля был силён
+2
0
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alexis2020
Было 8 голов в 32 играх, а теперь за 9 матчей такой результат. Всё же Тухель умеет раскрывать игроков. Как это было с Мхитаряном в Боруссии, или с Маунтом в Челси
+3
-2
+1
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Александр Гущин
Ответ alexis2020
При всём уважении к Ливерпулю, Бавария сейчас более стабильный и перспективный проект. Мерсисайдцы держатся на Клоппе и Салахе, которые через пару лет уже наверное покинут клуб
как можно эти команды называть проектами ?
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Kranmeister
Ответ xQcoW
Надеюсь, перейдет в Ливерпуль и будет унижать лысого физрука Пепа
Или его будет унижать Пьер Вудман
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