Сане интересен «Реалу» и «Барселоне». Вингер «Баварии» определится с будущим летом

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Лерой Сане Футбол

Лерой Сане может перейти в Ла Лигу по окончании сезона.

Контракт футболиста с «Баварией» действует до 2025 года. Следующим летом вингер примет решение о том, продлевать ли ему соглашение или перейти в клуб из другой страны, сообщает Bild.

Интерес к 27-летнему игроку проявляют «Реал» и «Барселона». Сане еще не обсуждал вопрос о своем будущем с представителями мюнхенского клуба. 

Лерой выступает за «Баварию» с 2020 года. В текущем сезоне Бундеслиги он провел 6 матчей и забил 5 голов. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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12 комментариев

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Максим Яблонский
В начале этого сезона просто монстр, неудивителтеые слухи.
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Denziga977
Ответ За Валенсию с 1999
если и переходить в Ла Лигу, то в Валенсию.
А когда не в Валенсию 🔥
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OldCityFan
По флангам Винисиус и Сане это конечно мощно
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Гномович!
Вини-Мбаппе-Сане
------Беллингем------
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vincere
Ответ За Валенсию с 1999
если и переходить в Ла Лигу, то в Валенсию.
В нынешнюю Валенсию ссылают разве что в качестве наказания.
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