Сане интересен «Реалу» и «Барселоне». Вингер «Баварии» определится с будущим летом

Лерой Сане может перейти в Ла Лигу по окончании сезона.

Контракт футболиста с «Баварией» действует до 2025 года. Следующим летом вингер примет решение о том, продлевать ли ему соглашение или перейти в клуб из другой страны, сообщает Bild.

Интерес к 27-летнему игроку проявляют « » и « ». Сане еще не обсуждал вопрос о своем будущем с представителями мюнхенского клуба.

выступает за «Баварию» с 2020 года. В текущем сезоне Бундеслиги он провел 6 матчей и забил 5 голов. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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