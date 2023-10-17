«Ливерпуль» может подписать Сане в случае ухода Салаха. «Бавария» хочет продлить контракт с Лероем

Лерой Сане привлек интерес «Ливерпуля».

По информации Sport1, вингер «Баварии» входит в список игроков, которых главный тренер «красных» рассматривает в качестве возможной замены . Трансфер возможен в случае ухода египтянина из английской команды по окончании сезона.

сейчас не особо задумывается о своем будущем и хочет сосредоточиться на игре. Он чувствует себя комфортно в Мюнхене как в профессиональном, так и в личном плане и рассматривает «Баварию» как первый клуб, с которым будет вести переговоры.

Контракт 27-летнего футболиста с немецким клубом действует до 2025 года. Сообщалось, что продление соглашения с Сане является одной из приоритетных целей «Баварии».

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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