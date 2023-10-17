«Ливерпуль» может подписать Сане в случае ухода Салаха. «Бавария» хочет продлить контракт с Лероем

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп возможные трансферы Мохамед Салах Лерой Сане Футбол

Лерой Сане привлек интерес «Ливерпуля».

По информации Sport1, вингер «Баварии» входит в список игроков, которых главный тренер «красных» Юрген Клопп рассматривает в качестве возможной замены Мохамеду Салаху. Трансфер возможен в случае ухода египтянина из английской команды по окончании сезона. 

Сане сейчас не особо задумывается о своем будущем и хочет сосредоточиться на игре. Он чувствует себя комфортно в Мюнхене как в профессиональном, так и в личном плане и рассматривает «Баварию» как первый клуб, с которым будет вести переговоры. 

Контракт 27-летнего футболиста с немецким клубом действует до 2025 года. Сообщалось, что продление соглашения с Сане является одной из приоритетных целей «Баварии». 

Подробную статистику игрока можно найти здесь

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19 комментариев

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Fona
А Бавария так и спешит его продать, особенно когда форму набрал, ага)
+16
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+16
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Funny lepka
Ну сезон он хорошо начал
+7
0
+7
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sLp
Вряд ли он в Англию вернется,на мой взгляд )
+4
0
+4
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alexmixer9
Ответ Замкнул В-Пустые
Неравнозначная замена. Египтянин лютый топ
Ну прям равнозначную замену нереально найти, таких игроков так просто не отпускают
+3
0
+3
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Замкнул В-Пустые
Неравнозначная замена. Египтянин лютый топ
+2
0
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ПавелАвер
могут купить 😄, а кто его продаст....
+3
-1
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Консервативный глор
Не нужно воспринимать всерьёз новости о том, как кто-то кому-то интересен. Потому что эти новости ничего не значат. Даже если кто-то действительно кому-то интересен.
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Mahomes
Сане на данный момент один из лучших игроков не то что в команде, но и в лиге, не нужно продавать его на пике
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Sergey Kuznetsov
Каким бы он ни был скилловым, но слухи касательно него я всерьез не воспринимаю. На мой взгляд типы вроде него, Дембеле, Санчо итд Ливерпулю не подходят по психотипу.
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al
полагаю, чушь собачья
много кого Ливепуль может подписать, но не вместо Салаха.
так же как никого не подписали вместо Мане или Бобби
это уникальные игроки да и копия всегда хуже оригинала
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j30
сане беспонтовый какая еще замена салаха
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DSL
Мане: уходит из "Ливерпуля", потому что не хочет играть за зарплату, меньшую, чем у Салаха, а затем уходит из "Баварии" потому что конфликтует с Сане.

"Ливерпуль": подписывает Сане.

Так замыкается круг.
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Николай Дягель
серьезно, сане заменит салаха.
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A.G
и Ливерпуля наверно каждый правый вингер из топ 10 клубов в топ 5 лигах в листе на замену Салаху
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Ya glor
Скорее Ливерпуль хочет подписать, а не может 🤔
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Anton Fedorov
Сане, мане, коне..
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Abu Ibrahim
Ответ Fona
А Бавария так и спешит его продать, особенно когда форму набрал, ага)
до конца контракта почти 1.5 года .
если не договорятся о продлении зимой , следующим летом придется продавать .
именно так вынужден был его продать МС Баварии .
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