«Ливерпуль» может подписать Сане в случае ухода Салаха. «Бавария» хочет продлить контракт с Лероем
Лерой Сане привлек интерес «Ливерпуля».
По информации Sport1, вингер «Баварии» входит в список игроков, которых главный тренер «красных» Юрген Клопп рассматривает в качестве возможной замены Мохамеду Салаху. Трансфер возможен в случае ухода египтянина из английской команды по окончании сезона.
Сане сейчас не особо задумывается о своем будущем и хочет сосредоточиться на игре. Он чувствует себя комфортно в Мюнхене как в профессиональном, так и в личном плане и рассматривает «Баварию» как первый клуб, с которым будет вести переговоры.
Контракт 27-летнего футболиста с немецким клубом действует до 2025 года. Сообщалось, что продление соглашения с Сане является одной из приоритетных целей «Баварии».
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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много кого Ливепуль может подписать, но не вместо Салаха.
так же как никого не подписали вместо Мане или Бобби
это уникальные игроки да и копия всегда хуже оригинала
"Ливерпуль": подписывает Сане.
Так замыкается круг.
если не договорятся о продлении зимой , следующим летом придется продавать .
именно так вынужден был его продать МС Баварии .