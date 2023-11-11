Вальдано о словах Пике про 14-ю ЛЧ «Реала»: «Я попытался представить, что у клуба всего 13 титулов. Но на ум пришли сэйвы Куртуа, хет-трик Бензема, пас Модрича. Незабываемо»

Теги Карим Бензема Барселона Реал Мадрид Жерар Пике Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Хорхе Вальдано Тибо Куртуа Родриго ахахаха Футбол

Хорхе Вальдано ответил на слова Жерара Пике о победе «Реала» в Лиге чемпионов.

Бывший защитник «Барселоны» заявил: «Победы «Барсы» запоминают навсегда. Когда выигрывает «Реал», это просто еще одна победа. Их последнюю ЛЧ никто не запомнит».

«Мы ходим на футбол, чтобы забыть, что на следующий день нам нужно работать. Этого достаточно. Но Пике хочет пойти дальше и просит нас забыть четырнадцатую победу в ЛЧ.

Я пытался. Я попытался представить, что мадридский «Реал» завоевал всего тринадцать титулов Лиги чемпионов, пытаясь освободиться от чувства вины, которое породил 14-й титул.

Но на ум пришли сэйвы Куртуа [в матче с «Ливерпулем»], пас Модрича [в игре с «Челси»], хет-трик Бензема [в ворота «ПСЖ»], победа над «Сити» в дополнительное время, когда логика игры уже казалась окончательно извращенной. И прежде всего я помню, как 80 000 зрителей перестали быть людьми и превратились в заряженных фанатов. 

У каждого клуба чувства накапливаются с течением времени, после чего укрепляются, и люди начинают понимать, чем они могут гордиться и чего стыдиться. Звездные эпизоды вносят большой вклад, и те дни были незабываемыми для «Мадрида».

Итак, несмотря на попытку забыть, я снова вспомнил про 14-й титул», – сказал бывший игрок «Реала» в интервью El Pais. 

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34 комментария

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Бенисио Дель Пьеро
О чем вообще речь ? Тот путь Реала был эпохальным. Ещё в начале сезона никто не верил в Анчелотти, а состав Реала считался уже выдохшимся. Винисиус был объктом насмешек из-за своей реализации. Никто и представить не мог их связку с Бензема того сезона. Да и на каждой стадии считалось, что соперник сильнее Реала. Никогда не забуду пас Модрича на Родриго против Челси, голы того же бразильца Ман Сити на последних секундах, когда Черданцев уже отправлял голубых в финал ЛЧ. Или как Модрич обокрал Месси и разогнал атаку. Чтоб такое забыть надо очень сильно постараться или намеренно вычеркнуть из памяти
+50
-2
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Док163
У пике просто дымится , вот и все. Зависть она такая.
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ZamoRano
Ответ заблокированному пользователю
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На уровне 8-2 от Баварии?
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Serkan_Ballboy
Ответ rigobersong
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Извините. Я недавно на этом сайте. А можете пояснить, почему вы и еще несколько персонажей всегда возникаете под новостями про Реал и Роналду, а когда новость о том, как Барселона проигрывает Шахтеру по всем статья, то вы сразу пропадаете, как будто в песок прячете голову? Это у вас постоянно такое? Я просто может что-то не понимаю и вы объясните мне.
+16
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Шариф Азиззода
Ответ Бенисио Дель Пьеро
О чем вообще речь ? Тот путь Реала был эпохальным. Ещё в начале сезона никто не верил в Анчелотти, а состав Реала считался уже выдохшимся. Винисиус был объктом насмешек из-за своей реализации. Никто и представить не мог их связку с Бензема того сезона. Да и на каждой стадии считалось, что соперник сильнее Реала. Никогда не забуду пас Модрича на Родриго против Челси, голы того же бразильца Ман Сити на последних секундах, когда Черданцев уже отправлял голубых в финал ЛЧ. Или как Модрич обокрал Месси и разогнал атаку. Чтоб такое забыть надо очень сильно постараться или намеренно вычеркнуть из памяти
Ещё тот пенальти каторый взял Куртуа
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ZamoRano
Победа Реала в лч 2022 - самая эпичная победа в Лч в истории, круче Аякса-95, Боруссии-98, Реала-2000, Ливерпуля-2005 и Челси-2012, ИМХО!!!!
+10
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Hi Hi
Ответ заблокированному пользователю
Барса 2015 самая эпичная! побеждены чемпионы своих стран! ИМХО!!!!
у барсы 2015 не было лютых камбеков
+8
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Роман
Ответ Hi Hi
у барсы 2015 не было лютых камбеков
Барсу по кругу камбекали. Рома, Бавария, Ливерпуль.
+6
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f0rmoceft
Ответ Tristan...
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Комплексы у вас по отношению к Реалу, когда вы все достижения игрока Барселоны здесь выложили.
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Hi Hi
Та ЛЧ реала это вообще сказка, чего там только не было: камбек в 3 мяча с ПСЖ, 2 хет трика Бензема, промах Месси с пенки, камбек реала после камбека челси, пас модрича на родриго, сольный гол винисиуса в полуфинале, камбек в 2 мяча за 2 минуты, матч жизни куртуа в финале
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Сикарио
Ответ Tristan...
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Потому что Пуки при всех этих разгромах остался деревенским закомплексованным дурачком со свербящим анусом. Потому что он понимает, что Реал Мадрид - это вершина футбольной вселенной, а Барселона лишь локальный клубец, оказавшийся еще и судейским.
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JENNINGS
Любые нападки в адрес 14-й победы «Реала» можно описать только одним словом: ЗАВИСТЬ!
Это самый эпичный и легендарный путь к трофею! На 90-й минуте ответного матча с «Сити» шанс на выход в финал у «Мадрида» был 1%, а «Реал» не просто в очередной раз перевернул всё и вышел в финал, но и выиграл его!
Эти эмоции, как и эмоции на 92:48 в 2014-м, не отнимет у нас никто и никогда!
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БЕКБЕРГАН
Ответ Tristan...
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Потому что Пике всегда завидуют Реалу. Это можно понять от его слов. И он сам признавался в 2014 во время просмотра финала ЛЧ в Америке после гола Рамоса он сломал телевизор. Это и есть зависть.
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Владимир Плотников
Ответ Бенисио Дель Пьеро
О чем вообще речь ? Тот путь Реала был эпохальным. Ещё в начале сезона никто не верил в Анчелотти, а состав Реала считался уже выдохшимся. Винисиус был объктом насмешек из-за своей реализации. Никто и представить не мог их связку с Бензема того сезона. Да и на каждой стадии считалось, что соперник сильнее Реала. Никогда не забуду пас Модрича на Родриго против Челси, голы того же бразильца Ман Сити на последних секундах, когда Черданцев уже отправлял голубых в финал ЛЧ. Или как Модрич обокрал Месси и разогнал атаку. Чтоб такое забыть надо очень сильно постараться или намеренно вычеркнуть из памяти
Да это Пике , скидку надо сделать. Не самый умный парень)
+4
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БЕКБЕРГАН
Ответ Роман
Победа Барселоны в 2009 г. эпохальней. Фактос.
Да ты прав победа барси в 2009 году эпохалный Эвребе не даст сорвать.
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corazón blanco
Да тот поход за ушастым смело можно записывать в анналы истории. Столько камбэков, эмоций. Такой путь до победы достоин экранизации.
+2
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AlexZhano__
Ответ ZamoRano
Победа Реала в лч 2022 - самая эпичная победа в Лч в истории, круче Аякса-95, Боруссии-98, Реала-2000, Ливерпуля-2005 и Челси-2012, ИМХО!!!!
И вратарское влияние очень напомнило игру Чеха в 2012-м. Никогда не ценил Куртуа, но он выдал лучший вратарский перфоманс лет за 10 как минимум.
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Extrim
ПиКЕ как был дешевым балаболом так им и остался,кто и что будет помнить это не ему выбирать
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mastadon
А как же те потрясающие голы Роналду из оффсайда?
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FootballFan
"Победы «Барсы» запоминают навсегда"
Особенно победу в Лондоне над Челси в 2009.
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Гномович!
14 сломанных телевизоров
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БЕКБЕРГАН
Пике прав победи Реала забивает у завтрашнего дня и ждут новых потому что Реал всегда настроин побеждать и ещё победи Реала в ЛЧ так много и все их не запомнить. А победу барсу все помнить потому что у них этих побед так мало даже не все пальцы понадобится считать.
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Роман
А мне сразу вспомнилась игра рукой Пике, беспредел Негрейры и Айтекина.
Эх, были времена.
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TheFrosty
Через 10 лет будут с улыбкой вспоминать как катарский физрук почти одолел Айнтрахт в 1/4 ЛЕ. Мол великие были времена.
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БЕКБЕРГАН
Ответ Tristan...
Так это просто соперничество. Он фанат
Вот это не соперничество а именно зависть. Соперник не сломает телевизор из-за гола соперника а то партнёра по сборная. Пике должен был радоваться что кубок лч едет в Испании а не сломать телевизор из-за зависти.
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