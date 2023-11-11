Вальдано о словах Пике про 14-ю ЛЧ «Реала»: «Я попытался представить, что у клуба всего 13 титулов. Но на ум пришли сэйвы Куртуа, хет-трик Бензема, пас Модрича. Незабываемо»

Хорхе Вальдано ответил на слова Жерара Пике о победе «Реала» в Лиге чемпионов.

Бывший защитник «Барселоны» заявил: «Победы «Барсы» запоминают навсегда. Когда выигрывает «Реал», это просто еще одна победа. Их последнюю ЛЧ никто не запомнит».

«Мы ходим на футбол, чтобы забыть, что на следующий день нам нужно работать. Этого достаточно. Но Пике хочет пойти дальше и просит нас забыть четырнадцатую победу в ЛЧ.

Я пытался. Я попытался представить, что мадридский «Реал» завоевал всего тринадцать титулов , пытаясь освободиться от чувства вины, которое породил 14-й титул.

Но на ум пришли сэйвы [в матче с «Ливерпулем»], пас Модрича [в игре с «Челси»], хет-трик [в ворота «ПСЖ»], победа над «Сити» в дополнительное время, когда логика игры уже казалась окончательно извращенной. И прежде всего я помню, как 80 000 зрителей перестали быть людьми и превратились в заряженных фанатов.

У каждого клуба чувства накапливаются с течением времени, после чего укрепляются, и люди начинают понимать, чем они могут гордиться и чего стыдиться. Звездные эпизоды вносят большой вклад, и те дни были незабываемыми для «Мадрида».

Итак, несмотря на попытку забыть, я снова вспомнил про 14-й титул», – сказал бывший игрок « » в интервью El Pais.

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