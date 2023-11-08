Жерар Пике: «Победы «Барсы» запоминают навсегда. Когда выигрывает «Реал», это просто еще одна победа. Их последнюю ЛЧ никто не запомнит»

Жерар Пике считает, что трофеи «Барсы» запоминают больше, чем титулы «Реала».

«Мы находимся в стране, где больше людей за «Мадрид», чем за «Барсу». И это столица. Нас всегда будут считать кем-то со стороны, кто пытается досаждать.

При этом мы не должны ввязываться в эти войны. Нужно идти своим путем, который тесно связан с их дорогой – из-за соперничества. Но я бы постарался сосредоточиться на том, кто мы есть.

Нынешний «Реал» более-менее такой же, как всегда: играет не очень, но добивается результата. В феврале они будут биться во всех турнирах, а в Лиге чемпионов мы еще посмотрим.

Когда побеждаем мы, нас запоминают навсегда, когда побеждают они, это просто еще одна победа. Последнюю [выигранную «Реалом»] Лигу чемпионов, которая была чудом, потому что они уступали по разу в каждой стадии плей-офф, все равно никто не запомнит», – сказал экс-игрок «Барсы».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!