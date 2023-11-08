Жерар Пике: «Победы «Барсы» запоминают навсегда. Когда выигрывает «Реал», это просто еще одна победа. Их последнюю ЛЧ никто не запомнит»

Теги Барселона Реал Мадрид Жерар Пике Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Жерар Пике считает, что трофеи «Барсы» запоминают больше, чем титулы «Реала».

«Мы находимся в стране, где больше людей за «Мадрид», чем за «Барсу». И это столица. Нас всегда будут считать кем-то со стороны, кто пытается досаждать.

При этом мы не должны ввязываться в эти войны. Нужно идти своим путем, который тесно связан с их дорогой – из-за соперничества. Но я бы постарался сосредоточиться на том, кто мы есть.

Нынешний «Реал» более-менее такой же, как всегда: играет не очень, но добивается результата. В феврале они будут биться во всех турнирах, а в Лиге чемпионов мы еще посмотрим.

Когда побеждаем мы, нас запоминают навсегда, когда побеждают они, это просто еще одна победа. Последнюю [выигранную «Реалом»] Лигу чемпионов, которая была чудом, потому что они уступали по разу в каждой стадии плей-офф, все равно никто не запомнит», – сказал экс-игрок «Барсы».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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104 комментария

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Роман
«Поражения «Барсы» запоминают навсегда. Когда проигрывает «Реал» – никто не запомнит»

Бавария, Рома, Ливерпуль не дадут соврать.
+138
-15
+123
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Arthurino
Ответ Роман
«Поражения «Барсы» запоминают навсегда. Когда проигрывает «Реал» – никто не запомнит» Бавария, Рома, Ливерпуль не дадут соврать.
Победу Реала в ЛЧ 21/22 настолько не помнят, что глоры БЧК до сих пор под каждой новостью, косвенно связанной с той ЛЧ, плачут и пишут, как Реалу тогда «повезло»
+93
-10
+83
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А. Мостовой
Думать это явно не для Пуке
+80
-6
+74
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Роман
Пике явно в комедийном шоу участвует. Иначе не объяснить его бред.
+60
-9
+51
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Данил Садыков
Хахаха, да не бомбит его!
+36
-1
+35
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deadjoker
Т.е. он сравнил Барсу с бестрофейником, для которого каждая чашка это событие? :)) сильно…
+35
-4
+31
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ZA.RMA
Ответ Роман
Пике явно в комедийном шоу участвует. Иначе не объяснить его бред.
«Их последнюю победу ЛЧ никто не запомнит»

- при этом сам говорит об этой победе…
+29
-2
+27
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Groondler
По сути, он наоборот Барсу унизил..

заявив, что для Реала - победы нечто привычное, а для барки - прям событие-событие
+26
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Slava Vestiaz
Из побед Барсы я помю как Баллак бегал за Эвребе, а Дрогба орал в камеру что "это позор". А также как судьи помогли им пройти ПСЖ во втором матче в плей-офф. Собственно это всё что я помню)) Пике точно имеет в виду такие воспоминания?
+30
-5
+25
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Карен Григорян
У Реала самая запоминающаяся победа в лч за последние 10 лет так точно
+24
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+20
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headmaster
Даже если так, то ведь можно другой смысл увидеть: что у Реала так много побед, что все и не упомнить)
+16
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Aleksey001
Ага, болельщики Рубина тоже до сих пор вспоминают победу над Барсой в 2009м. Если Пике буквально так выразился - то он унизил свой клуб, опустив его на несколько ступенек ниже Реала :)
+12
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Роман
Кстати, кто помнит последнюю победу в Лигу Чемпионов от Барселоны? 😂
Это было слишком давно. Реал с тех пор 4 раза выиграл этот трофей.
+15
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Аскер Ногганыч
Подумав о барсе в лч, что вы вспоминаете? Я лично не одной победы. А вот позор судей с челси, арсеналом, псж сразу. Отлёт от Баварии, Ромы, Ливерпуля как пить дать. Но победы? Нет
+14
-4
+10
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Алан Мисиков
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
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и это говорит человек который болеет за сити😂и какая,история у сити? где вы были до арабских денег? кто о вас знал вообще,а везет сильнейшим , запомни,не бывает побед без везения..
+10
-1
+9
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А.В. Бубнов
Ну ещё помнить будут - УГЛОВОЙ)
Вечно!
+8
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Данил Садыков
Вообще смешно подобное самохвальство читать, когда Барселона сейчас даже не первый клуб в своём регионе
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Игорёк
Шакира, забери своего придурка обратно, видно же с ума сходит без тебя)
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corazón blanco
Последнюю победу Мадрида в Лиге Чемпионов уж точно запомнят многие, такой путь до финала достоит экранизации, столько камбэков.
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Сергей Лимонников
Ответ deadjoker
Т.е. он сравнил Барсу с бестрофейником, для которого каждая чашка это событие? :)) сильно…
вот у меня такая же мысль возникла)) вроде хотел обосрать Реал, но в итоге обосрал БЧК
+5
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larissa
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
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Да, красивую игру с участием Эвребе забыть неможно.
+7
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Igor Shalamov
Ответ Slava Vestiaz
Из побед Барсы я помю как Баллак бегал за Эвребе, а Дрогба орал в камеру что "это позор". А также как судьи помогли им пройти ПСЖ во втором матче в плей-офф. Собственно это всё что я помню)) Пике точно имеет в виду такие воспоминания?
ты забыл про отмененный гол Ван Перси и симуляцию Алвеса
+5
0
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Rio de Janeiro
А он не предполагает что это связано с тем, что победы Реала, даже в ЛЧ, воспринимаются буднично, и в этом собственно причина его статуса величайшего клуба в истории футбола, а вот победы Барсы могут восприниматься исторически и памятно не столько из-за тотального стиля и уникальной ДНК, а сколько из-за ощущения "как в последний раз"?) Ну правда, Реал доминировал в Европе что в 50-е прошлого века, что сейчас, а вся история Барсы уместилась в четверть века между тренерством Кройфом и карьерой Месси, как-будто не до не после никакой Бырсы не было и нет)
+6
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TheFrosty
Да уж, 8-2 не забыть уже никогда...
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Syndycate
Пике недавно упал со сцены, видимо головой всё таки ударился
+4
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