«ПСЖ» хочет убедить Мбаппе, что в «Реале» он не будет играть на левом фланге из-за Винисиуса – может повториться ситуация с Неймаром (As)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Неймар Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Футбол

«ПСЖ» постарается отговорить Килиана Мбаппе от перехода в «Реал».

Ранее стало известно, что парижский клуб не планирует предлагать нападающему новый контракт и хочет, чтобы он сам активировал опцию продления действующего соглашения до 2025 года.

По информации As, «ПСЖ» хочет построить вокруг Килиана будущий проект клуба в краткосрочной перспективе. Чтобы убедить игрока продлить контракт, боссы клуба постараются убедить его в том, что в «Реале» он не сможет играть на своей любимой позиции.

Парижане хотят напомнить Мбаппе, что он играл центрального нападающего, когда позицию левого вингера занимал Неймар. По их мнению, эта ситуация может повториться в «Мадриде» – там на левом фланге атаки играет Винисиус Жуниор

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64 комментария

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DanielCarvalho
вот это конечно предлог дак предлог) можно ещё сказать что белая форма Реала, очень плохо отстирывается, или что размеры поля Бернабеу больше, а значит больше бегать-больше уставать
+78
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Panurge From hell
Ответ DanielCarvalho
вот это конечно предлог дак предлог) можно ещё сказать что белая форма Реала, очень плохо отстирывается, или что размеры поля Бернабеу больше, а значит больше бегать-больше уставать
так Мбаппе истерику устроил,когда в прошлом году его Гальте ставил форвардом.Для такой капризной рептилии это реально будет аргументом.
+45
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Ханс Ланда
Ответ Кокич
Не получится убедить — подключится Э.Макрон.
Не получится у Макрона - подключится Лукашенко
+28
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Mazarella
А я вот сам не понимаю, как могут ужиться Винисиус и Мбаппе в одной команде. Я пока не натыкался на какую-то аналитику по этому вопросу. Оба чувствуют себя не очень комфортно на отличной от левого нападающего позиции. Оба буйные и авторитетные. Если кого-то двигать, то будет море недовольств, плюс все таки потеря эффективности от игрока такого калибра.
+22
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Надоело париться в бане
Вини в последнее время больше с болельщиками соперников воюет, чем играет. Сдается мне, если купят Мбаппе, Вини просто сольют с лёгким сердцем
+11
-1
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Beast
ты туда не ходи, ты сюда ходи
+10
-2
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Andrey77
Ответ Ханс Ланда
Не получится у Макрона - подключится Лукашенко
не получится у Лукашенко - у Лукашенко получится
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vladosthebest
Ответ Mazarella
А я вот сам не понимаю, как могут ужиться Винисиус и Мбаппе в одной команде. Я пока не натыкался на какую-то аналитику по этому вопросу. Оба чувствуют себя не очень комфортно на отличной от левого нападающего позиции. Оба буйные и авторитетные. Если кого-то двигать, то будет море недовольств, плюс все таки потеря эффективности от игрока такого калибра.
Блестящий ЧМ-2018 Мбаппе играл правого форварда, и было норм
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Cearvm
Ответ Mazarella
А я вот сам не понимаю, как могут ужиться Винисиус и Мбаппе в одной команде. Я пока не натыкался на какую-то аналитику по этому вопросу. Оба чувствуют себя не очень комфортно на отличной от левого нападающего позиции. Оба буйные и авторитетные. Если кого-то двигать, то будет море недовольств, плюс все таки потеря эффективности от игрока такого калибра.
Что значит "не очень комфортно"? Допустим, Винисиус играет только слева, но Мбаппе стал звездой на правом фланге, а большую часть карьеры играл (и продолжает играть) в центре. Какая тут потеря эффективности? Неймара нет с лета, но на левый фланг он почему-то не переместился.
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Brigande
Ответ Mazarella
А я вот сам не понимаю, как могут ужиться Винисиус и Мбаппе в одной команде. Я пока не натыкался на какую-то аналитику по этому вопросу. Оба чувствуют себя не очень комфортно на отличной от левого нападающего позиции. Оба буйные и авторитетные. Если кого-то двигать, то будет море недовольств, плюс все таки потеря эффективности от игрока такого калибра.
Мбаппе сделал себе имя в Монако справа , потом перешел в ПСЖ и играл справа , потом выиграл ЧМ будучи правым вингером . То что он играет любит играть слева , не значит , что он не может играть справа . Вот Винисиус именно что не может .
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Potapson
Не понимаю, сколько можно мусолить эту тему. Вроде с Реалом вопрос уже закрыт.
До августа ещё сам можешь посчитать сколько месяцев, а вопрос закрыт?) У тебя это первый год знакомства с футболом и трансферами?
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Сикарио
Ответ Potapson
Да вроде здесь же, на Спорт.ру несколько дней назад писали, что Реал не подпишет летом Мбаппе по целому ряду причин. И в принципе правильно сделает. И ещё, тыкать и хамить, мальчик, не надо.
Здесь тебе 10 раз напишут одно, а потом 20 раз другое)
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Panurge From hell
Ответ Mazarella
А я вот сам не понимаю, как могут ужиться Винисиус и Мбаппе в одной команде. Я пока не натыкался на какую-то аналитику по этому вопросу. Оба чувствуют себя не очень комфортно на отличной от левого нападающего позиции. Оба буйные и авторитетные. Если кого-то двигать, то будет море недовольств, плюс все таки потеря эффективности от игрока такого калибра.
положение спасает что Винисиуса можно продать за огромные деньги.
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Jon han
Реал прекрати! все ок у вас!
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Геннадий Тимченко
Ответ DanielCarvalho
вот это конечно предлог дак предлог) можно ещё сказать что белая форма Реала, очень плохо отстирывается, или что размеры поля Бернабеу больше, а значит больше бегать-больше уставать
выдумки журналистов в погоне за цитируемостью и не более того☝️
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Кокич
Не получится убедить — подключится Э.Макрон.
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Ena Therapy
Ну есть доля правды в этом ,лучшие качества они показывают на левом фланге . Для реала вообще лучший для варианта был Кейн , но по каким причинам его не взяли (по финансовым или потому что 5 год ждем Бампе) не понятно.
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ArnoNeputevy
Маму убедите. Но словами её не убедить: накиньте ещё 30-34 млн.
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Potapson
Не понимаю, сколько можно мусолить эту тему. Вроде с Реалом вопрос уже закрыт.
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Рашпель793
Лучше взять профильного топового центр.форварда (в идеале Холанд, но это очень сложно), чем приглашать токсика Черепашку. Два токсика вряд ли уживутся в команде и к хорошему это не приведёт.
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Andrey Maximkin
Ответ Tun
Хз нужен ли он Реалу?
если согласится, то конечно
если нет, то "в Мадрид 10 раз не зовут"
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Rio (BLR)
Ответ Mazarella
А я вот сам не понимаю, как могут ужиться Винисиус и Мбаппе в одной команде. Я пока не натыкался на какую-то аналитику по этому вопросу. Оба чувствуют себя не очень комфортно на отличной от левого нападающего позиции. Оба буйные и авторитетные. Если кого-то двигать, то будет море недовольств, плюс все таки потеря эффективности от игрока такого калибра.
Мбапе норм центрнапа играл порой. Скила там вполне достаточно. Вопрос в мотивации игрока.
Винни точно может играть на топовом уровне только слева в атаке. Киллиан более универсален.

А вот в мотивации не уверен. ИМХО там только бабки в голове.
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Бронислав Каминский
А что,"лучший" игрок мира может только на одном фланге играть,что ли?
Нет, он может играть на 4 позициях на высоком уровне, просто максимум выдаёт на левом
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ApXuMaHqPuT
Ответ Надоело париться в бане
Вини в последнее время больше с болельщиками соперников воюет, чем играет. Сдается мне, если купят Мбаппе, Вини просто сольют с лёгким сердцем
И правильно сделают, уж слишком он токсичный игрок - одно сплошное нытьё😭
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Рашпель793
Ответ Надоело париться в бане
Вини в последнее время больше с болельщиками соперников воюет, чем играет. Сдается мне, если купят Мбаппе, Вини просто сольют с лёгким сердцем
Вини вроде в любимчиках у дедушки Фло, так что не сольют.
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Pavlo Pedko
Ответ &_Bishep_&
Проблема напоминает, ту что была у нас в сборной в 1990-ые, когда на правом фланге были две звезды : Карпин и Кончельскис.
Канчельскис
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&_Bishep_&
Ответ Pavlo Pedko
Канчельскис
В паспортном столе ошиблись наверное.
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Rio (BLR)
Ответ Ena Therapy
Ну есть доля правды в этом ,лучшие качества они показывают на левом фланге . Для реала вообще лучший для варианта был Кейн , но по каким причинам его не взяли (по финансовым или потому что 5 год ждем Бампе) не понятно.
Тупо возраст. Возрастные игроки сейчас приходят в Реал только свободными агентами.
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АмонРа
Ответ Rio (BLR)
Тупо возраст. Возрастные игроки сейчас приходят в Реал только свободными агентами.
кеин мог бы играть на высоком уровне 5-6 лет.
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Rio (BLR)
Ответ АмонРа
кеин мог бы играть на высоком уровне 5-6 лет.
Согласен.
Но такова политика партии. Бабок сейчас в Испании не много. Перес старается выстраивать стратегию не только из чисто футбольных соображений. Что б не было как у полосатых друзей с их рычагами.
Возрастных ребят типа Рона, Каземиро и Варана готовы отпустить за хорошие деньги без вопросов.
Азар был последним трансфером такого типа. Дальше за деньги только молодежь.
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Ola BP
Ответ Любезный Коссутий
решение: обмен Мбаппе на Рэшфорда
Можно не надо?
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Дмитрий Рабко
Ответ Любезный Коссутий
вариант же! Париж когда-то хотел Рэшфорда, и вот он шанс поднас рать Реалу: продажа черепахена в МЮ + включение Рэшфорда в сделку. все довольны, каждый на своем фланге.
Не выйдет с Кили нового Райна. Не выйдет.
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KataDiaz
Ответ Любезный Коссутий
вариант же! Париж когда-то хотел Рэшфорда, и вот он шанс поднас рать Реалу: продажа черепахена в МЮ + включение Рэшфорда в сделку. все довольны, каждый на своем фланге.
а черепахен доволен? идти в нынешний мю рискованно, -ЛЧ
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Любезный Коссутий
Ответ KataDiaz
а черепахен доволен? идти в нынешний мю рискованно, -ЛЧ
если черепахен перейдет в МЮ, ЛЧ им практически гарантировано. это как 10х буст, по сравнению с малохольным Рэшем.
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wshnmn
С этим персонажем всё уже понятно, кроме денег него ничего не интересует. Так и останце в графе с 0 в ЛЧ и ЗМ.
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Бронислав Каминский
А что,"лучший" игрок мира может только на одном фланге играть,что ли?
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Жора где ты был?
Так я кстати тоже всегда об этом думал, Мбаппе нигде ,кроме как слева, играть не хочет, а там у Реала по сути их главная звезда играет. Как они собираются решать этот вопрос, если действительно нацелены на подписание француза?
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Oleg Olegov
На левом фланге Жирков будет играть, куда им обоим.
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ВРвпопа оапоапо
Ответ wshnmn
С этим персонажем всё уже понятно, кроме денег него ничего не интересует. Так и останце в графе с 0 в ЛЧ и ЗМ.
Поэтому не стал брать у ПСЖ 100 лямов за лояльность? Ок
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Bavarec-Art
У псж так много проектов и так мало трофеев
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&_Bishep_&
Я об этом давно писал. Это они мои мысли выдают за свои. Вывод : Спортс.ру в Катаре читают.
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&_Bishep_&
Проблема напоминает, ту что была у нас в сборной в 1990-ые, когда на правом фланге были две звезды : Карпин и Кончельскис.
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Любезный Коссутий
решение: обмен Мбаппе на Рэшфорда
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Panurge From hell
Ответ ВРвпопа оапоапо
Можно пруф на истерику? Или сказать, что удобнее играть слева = истерить?
псж в октябре прошлого года нашёл идеальный баланс,когда Мбаппе играет форвардом и почти всех разносил.Вдруг стали появляться многочисленные сообщения о том что Мбаппе недоволен тем,что играет форвардом.Вскоре схему перестроили,Мбаппе вернулся на родную позицию,и ПСЖ стал ощутимо слабее.Врял ли это было одно замечание от Мбаппе о том где ему удобней,а не многочисленные жалобы.
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hiper74
Аль-Хелаифи:"Оставайся, мальчик, с нами
Будешь нашим королём, будешь нашим королём".
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liv6
из-за попсовика Мбаппе может пострадать Беллингем
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Дмитрий Рабко
Так Киля, оказывается, левый уклонист ?
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Y/ K
Мы с тобой так поступили, но не позволяй им так поступать с тобой)
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Алексей Алекс
ПСЖ хочет убить Мбаппе🤯🤯🤯
Слово убедить ещё не прошли?
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Биомеханоид
Ответ Beast
ты туда не ходи, ты сюда ходи
Деньги счёт упадёт, совсем бодрый будешь.
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