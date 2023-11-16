«ПСЖ» хочет убедить Мбаппе, что в «Реале» он не будет играть на левом фланге из-за Винисиуса – может повториться ситуация с Неймаром (As)
«ПСЖ» постарается отговорить Килиана Мбаппе от перехода в «Реал».
Ранее стало известно, что парижский клуб не планирует предлагать нападающему новый контракт и хочет, чтобы он сам активировал опцию продления действующего соглашения до 2025 года.
По информации As, «ПСЖ» хочет построить вокруг Килиана будущий проект клуба в краткосрочной перспективе. Чтобы убедить игрока продлить контракт, боссы клуба постараются убедить его в том, что в «Реале» он не сможет играть на своей любимой позиции.
Парижане хотят напомнить Мбаппе, что он играл центрального нападающего, когда позицию левого вингера занимал Неймар. По их мнению, эта ситуация может повториться в «Мадриде» – там на левом фланге атаки играет Винисиус Жуниор.
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Винни точно может играть на топовом уровне только слева в атаке. Киллиан более универсален.
А вот в мотивации не уверен. ИМХО там только бабки в голове.
Но такова политика партии. Бабок сейчас в Испании не много. Перес старается выстраивать стратегию не только из чисто футбольных соображений. Что б не было как у полосатых друзей с их рычагами.
Возрастных ребят типа Рона, Каземиро и Варана готовы отпустить за хорошие деньги без вопросов.
Азар был последним трансфером такого типа. Дальше за деньги только молодежь.
Будешь нашим королём, будешь нашим королём".