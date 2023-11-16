«ПСЖ» постарается отговорить Килиана Мбаппе от перехода в «Реал».

Ранее стало известно, что парижский клуб не планирует предлагать нападающему новый контракт и хочет, чтобы он сам активировал опцию продления действующего соглашения до 2025 года.

По информации As, « » хочет построить вокруг будущий проект клуба в краткосрочной перспективе. Чтобы убедить игрока продлить контракт, боссы клуба постараются убедить его в том, что в « » он не сможет играть на своей любимой позиции.

Парижане хотят напомнить Мбаппе, что он играл центрального нападающего, когда позицию левого вингера занимал . По их мнению, эта ситуация может повториться в «Мадриде» – там на левом фланге атаки играет .

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