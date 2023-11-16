«ПСЖ» не планирует предлагать Мбаппе новый контракт и хочет, чтобы игрок активировал опцию продления до 2025-го (As)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» не хочет предлагать Килиану Мбаппе новый контракт.

Действующее соглашение 24-летнего форварда с парижским клубом рассчитано до конца этого сезона. По информации As, «ПСЖ» в данный момент исключает возможность подписания нового контракта с игроком. 

Намерения парижан состоят в том, чтобы Килиан выполнил прежние договоренности и сам активировал пункт об автоматическом продлении договора до 2025 года. «Невозможно платить ему больше», – неофициально признали в клубе. 

«Реал» сохраняет спокойствие в отношении этой ситуации и не будет предпринимать никаких действий как минимум до 1 января – тогда, согласно правилам ФИФА, у всех заинтересованных клубов появится право вести переговоры с игроком. 

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 11 матчей и забил 13 голов. Подробную статистику футболиста можно найти здесь

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18 комментариев

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xxx-xxx
Ему только 24 года, а такое впечатление что это сага длится лет 10 не меньше)
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Дмитрий Письменский
Сериал «Путеводный свет», вышедший в 1952 году, длился 57 сезонов – рекордная цифра. Мбаппе имеет все шансы переплюнуть.
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TAGAY
Со сборной повезло, величие на уровне сборной можно получить, как Клозе.. но на клубном уровне этот проигрывает Холанду в одну калитку! У Холанда уже комплект всех престижных трофеев, кроме ЗМ, но и тут он уже приходил как один из главных фаворитов.. у Киллиана... он на ЗМ приходит как один из пассажиров) в 2018 году, после того как ему дали голденбоя, говорили "вот, эпоха Киллиана начинается" а в итоге у него все еще пусто.. ему надо переходить в Реал, или в клуб АПЛ, 25 скоро а всерьез ни на одну норм инд.награду не претендовал, в то время когда даже деревяшка Имобиле брал ЗБ..
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Montenegro Serbian
Ответ GuruFutbola
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Это про эталонный комментарий на "мерзко-сленговом" языке 🤣
+6
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Vatikan
надо продлевать
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jqzn88xn6n
Никогда не было такого
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Сикарио
Деклассированный Беллингемом и ноунеймом из Шахтера гура футбола появился в комментах. Я вижу его лицо - оно красное, но не такое красное, как жопа)))
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андрей кольцов
Ответ mr kovalsky
Санта барбара 58, не иначе
Не, у него серий в 9 раз больше, чем в Санта Барбара
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CopaAmerica
Ответ xxx-xxx
Ему только 24 года, а такое впечатление что это сага длится лет 10 не меньше)
уже 25, в след году будет 26
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GuruFutbola
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Константин Кирчанов
Неужто, хотел написать французы, парижане поняли, что это уже ни в какие ворота не лезет
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13ыйРычагЛапорты
Ответ GuruFutbola
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mr kovalsky
Ответ Дмитрий Письменский
Сериал «Путеводный свет», вышедший в 1952 году, длился 57 сезонов – рекордная цифра. Мбаппе имеет все шансы переплюнуть.
Санта барбара 58, не иначе
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MrWillSee
Ответ Дмитрий Письменский
Сериал «Путеводный свет», вышедший в 1952 году, длился 57 сезонов – рекордная цифра. Мбаппе имеет все шансы переплюнуть.
Смотрел?
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гилберт
Ответ xxx-xxx
Ему только 24 года, а такое впечатление что это сага длится лет 10 не меньше)
Так она и длится десять лет. Примерно тогда Реал и пробовал его забрать.
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TAGAY
Ответ xxx-xxx
Ему только 24 года, а такое впечатление что это сага длится лет 10 не меньше)
Он зажег рано, в 18 он уже был топом, правда в том что к 25 годам он все еще на том же уровне..
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