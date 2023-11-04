«Реал» планирует платить Мбаппе 35 млн евро после уплаты налогов, в «ПСЖ» он зарабатывает 60 млн. В «Мадриде» никто не получает больше 11 млн (El Chiringuito)

«Реал» планирует платить Килиану Мбаппе 35 млн евро в год после уплаты налогов.

Об этом сообщает As со ссылкой на ведущего El Chiringuito Хосепа Педрерола.

В « » при этом никто не зарабатывает более 11 млн евро после уплаты налогов. Больше всех в мадридском клубе зарабатывают (10,8 млн) и (10,7 млн). Чистый оклад по 10 млн евро – у и Винисиуса Жуниора.

Стоит также отметить, что в «ПСЖ» зарабатывает 60 млн евро в год после уплаты налогов.

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