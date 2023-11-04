«Реал» планирует платить Мбаппе 35 млн евро после уплаты налогов, в «ПСЖ» он зарабатывает 60 млн. В «Мадриде» никто не получает больше 11 млн (El Chiringuito)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Тони Кроос Давид Алаба Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор деньги Джуд Беллингем Футбол

«Реал» планирует платить Килиану Мбаппе 35 млн евро в год после уплаты налогов.

Об этом сообщает As со ссылкой на ведущего El Chiringuito Хосепа Педрерола.

В «Реале» при этом никто не зарабатывает более 11 млн евро после уплаты налогов. Больше всех в мадридском клубе зарабатывают Давид Алаба (10,8 млн) и Тони Кроос (10,7 млн). Чистый оклад по 10 млн евро – у Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора.

Стоит также отметить, что в «ПСЖ» Мбаппе зарабатывает 60 млн евро в год после уплаты налогов.

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58 комментариев

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Экспертное мнение
В Реал не зовут в 642 раз, запомните это Реал, тут вам не там
+112
-47
+65
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felixdyadya
Не знаю. Считаю что мбабло не должен быть в РМ .
+68
-9
+59
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Хызыр
Ответ felixdyadya
Не знаю. Считаю что мбабло не должен быть в РМ .
Винисиус резко сдал, погрузился с головой в блм. Надо продавать вини (ценник выше 100) и брать мбаппе, француз сильнее во всех аспектах
+60
-12
+48
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Ебздрогыч
Интересно, а как отреагируют звезды Реала на то, что новый игрок, пусть и очень крутой, будет получать минимум в 3,5 раза больше их?
+23
-1
+22
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Abel Ruiz
А сколько раз его звали? 1 раз, но он продлил контракт с ПСЖ. После этого ни одного предложения от Мадрида не было.
Не обращай внимание. Это ж эксперное мнение, оно само написало, само посмеялось и плюсов себе наставило 😆
+27
-12
+15
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Дядя ТУРА
Ответ Kemal Gul
Причём тут Беллингем, это игрок совершенно другой позиции. Может ещё с Куртуа Мбаппе сравним?
у Мбаппе голов и обводок больше чем у Куртуа. он лучше
+15
-2
+13
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Kemal Gul
Ответ Кино Музыка
Беллингем уже лучше.
Причём тут Беллингем, это игрок совершенно другой позиции. Может ещё с Куртуа Мбаппе сравним?
+9
0
+9
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Abel Ruiz
Ответ Экспертное мнение
В Реал не зовут в 642 раз, запомните это Реал, тут вам не там
А сколько раз его звали? 1 раз, но он продлил контракт с ПСЖ. После этого ни одного предложения от Мадрида не было.
+30
-21
+9
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Поток сознания
Ответ Ебздрогыч
Интересно, а как отреагируют звезды Реала на то, что новый игрок, пусть и очень крутой, будет получать минимум в 3,5 раза больше их?
Также, как на Роналду, например - никак.
+9
0
+9
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Евгений Шазиев
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Ответ Хызыр
Винисиус резко сдал, погрузился с головой в блм. Надо продавать вини (ценник выше 100) и брать мбаппе, француз сильнее во всех аспектах
Согласен
+6
0
+6
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Вячеслав Смирнов
зачем? не стоит он этих денег, да и таксичный он слишком для реала, блмщик, вечно ныть будет и со всеми ругаться. На таккю зарплату логичнее холанда купить или осимихена (он и 8 мил согласится) и вини пока фланг закроет, зотя кукуха поехала у дикаря.
+6
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Артём Толоконников
Ответ Ебздрогыч
Интересно, а как отреагируют звезды Реала на то, что новый игрок, пусть и очень крутой, будет получать минимум в 3,5 раза больше их?
азар же получал
+8
-2
+6
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mr.birik
Реал планируют, а что на уме у Мбаппе ????
+4
0
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Вячеслав Смирнов
Ответ Ебздрогыч
Интересно, а как отреагируют звезды Реала на то, что новый игрок, пусть и очень крутой, будет получать минимум в 3,5 раза больше их?
а крму там реагировать? для зпщитникрв 10 это потолок...для новичков тоже...кросс, модрич уже старые и это тоже зарплата выше даже рынка. Только винни может разныться.
+2
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+2
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corazón blanco
Ответ Вячеслав Смирнов
а крму там реагировать? для зпщитникрв 10 это потолок...для новичков тоже...кросс, модрич уже старые и это тоже зарплата выше даже рынка. Только винни может разныться.
Винисиус только что продлил контракт с Мадридом и будет получать 10 миллионов, до этого он получал 3,2 миллиона.
+2
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Женя Черныш
Очередного эгоиста берут. !!!
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СержМиранэн
Ответ Экспертное мнение
В Реал не зовут в 642 раз, запомните это Реал, тут вам не там
Не зовут. Сами приходят , ты прав
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Артём Толоконников
Ну нееет, только не эти новости опять(
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Экспертное мнение
В Реал не зовут в 642 раз, запомните это Реал, тут вам не там
Джеррард, Тотти и Буффон, ухмыляются.
+1
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Ритка
Ответ Вячеслав Смирнов
Больше вероятность, что он в нюкасл сквозанет на зарплату 80, и кстати почему сити не купит? у них давно не было сверх трат
А зачем Гвардиоле, вечно недовольный, токсичный нытик?
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Владимир Бутин
Ответ Бектур Паизов
Комментарий удален модератором
Ага , нигде не сдал , как и Родриго .
То-то у нас один Беллингем забивает , или ты , как выразился сам-же ты - «дебил» , думаешь это хорошо ?
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ML26
Ответ MrWillSee
Он не пойдет на снижение зарплаты почти в 2 раза. На 60 и перейдет - то есть в 6 раз больше остальных
60 в Мадриде ему никто не даст. Псж платит ему зарплату на уровне саудовской лиги, в Европе это не нормальные деньги даже для звезды его уровня. Он не Роналду и не Месси, в конце то концов
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ApXuMaHqPuT
Сдаётся мне, никуда он не перейдёт, парень явно выбрал бабло, а не футбол. Скорее, он в арабский политпроект отправится, а не в Реал👳
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Назар Игорь
Возможно сегодня Мбаппе несколько превосходит Беллингема, но не в 4 же раза. Посмотрите как Джуд стремительно прогрессирует. Но не это главное - Мбаппе в Реале это бомба замедленного действия, наверняка испортит атмосферу в команде.
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Mirazhik
Ответ Назар Игорь
Возможно сегодня Мбаппе несколько превосходит Беллингема, но не в 4 же раза. Посмотрите как Джуд стремительно прогрессирует. Но не это главное - Мбаппе в Реале это бомба замедленного действия, наверняка испортит атмосферу в команде.
ЧЕРЕПАШКА стоит этих денег. Холланд - бревно. У Беллингема сейчас аномальные показатели, такое не может быть всегда. Мбапе - мировая суперзвезда во всех отношениях. К свои годам он провёл 2 великих ЧМ, один из которых выиграл. Сборная - вот его истинный уровень. ПСЖ - цирк.
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