«Реал» планирует платить Мбаппе 35 млн евро после уплаты налогов, в «ПСЖ» он зарабатывает 60 млн. В «Мадриде» никто не получает больше 11 млн (El Chiringuito)
«Реал» планирует платить Килиану Мбаппе 35 млн евро в год после уплаты налогов.
Об этом сообщает As со ссылкой на ведущего El Chiringuito Хосепа Педрерола.
В «Реале» при этом никто не зарабатывает более 11 млн евро после уплаты налогов. Больше всех в мадридском клубе зарабатывают Давид Алаба (10,8 млн) и Тони Кроос (10,7 млн). Чистый оклад по 10 млн евро – у Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора.
Стоит также отметить, что в «ПСЖ» Мбаппе зарабатывает 60 млн евро в год после уплаты налогов.
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То-то у нас один Беллингем забивает , или ты , как выразился сам-же ты - «дебил» , думаешь это хорошо ?