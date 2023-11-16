«МЮ» не отпустит Санчо по низкой цене в январе. Возможна аренда вингера – заинтересованный клуб должен будет взять на себя значительную часть зарплаты Джейдона

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Джон Мерто Джим Рэтклифф Футбол

«Манчестер Юнайтед» не готов отпустить Джейдона Санчо за низкую цену.

23-летний вингер не играет за «Юнайтед» больше двух месяцев – в сентябре он был отстранен от работы с первой командой из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом

Несмотря на это, клуб не отпустит игрока по недорогой цене в январе, сообщает ESPN. Боссы «Юнайтед» знают, что некоторые клубы попытаются взять Санчо в аренду, попросив манкунианцев выплачивать большую часть его зарплаты в размере 300 тысяч фунтов в неделю.

«МЮ» не исключает, что примет предложение об аренде Джейдона, но только на выгодных условиях: арендующий клуб должен взять на себя значительную часть зарплаты игрока, а в лучшем случае – оплатить сам трансфер. 

Отмечается, что руководители «Юнайтед», включая директора Джона Мерто, поддержали тен Хага, и нидерландец вряд ли смягчит свою позицию, если его об этом попросит новый акционер Джим Рэтклифф. Тренер продолжить требовать от игрока извинений – как в личном разговоре, так и в публичной среде. 

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20 комментариев

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Случайно заскочил
Отдать в аренду в Ахмат, там его научат извиняться, а потом вернуть обратно
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red hikkikomori
Заявление Тен Хага снизило цену, тут только его вина, можно было просто сказать что Санчо не играет по тактическим соображениям, как сейчас он говорит про Варана, и потом спокойно продавать. Но видимо ему надо было спровоцировать Санчо, чтобы самоутвердиться. Так что пусть продают за 20-30 млн, а разницу до суммы на которую рассчитывают взыскать с Тен Хага, как и разницу между продажей и покупкой Антони, когда его продадут
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Случайно заскочил
Нехай сгниëт, но дома
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Josep
ага, вон уже очередь желающих набежала. кто там последний занимал?
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ApXuMaHqPuT
Выгнать лысого шарлатана будет проще и дешевле😐
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diger499
Ага, сейчас прям толпы покупателей конечно придут. Большим командам не нужен растренированый игрок с огромной личкой. А небольшие команды таких денег и не имеют. Это уже не тот парень, который двухзначные цифры ассистов и голов выдавал
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ta-tosha
Ответ diger499
Ага, сейчас прям толпы покупателей конечно придут. Большим командам не нужен растренированый игрок с огромной личкой. А небольшие команды таких денег и не имеют. Это уже не тот парень, который двухзначные цифры ассистов и голов выдавал
Придут, за 20-30 могут купить легко. Больше никто не даст, благодаря Тен хагу
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Cearvm
Ответ red hikkikomori
Заявление Тен Хага снизило цену, тут только его вина, можно было просто сказать что Санчо не играет по тактическим соображениям, как сейчас он говорит про Варана, и потом спокойно продавать. Но видимо ему надо было спровоцировать Санчо, чтобы самоутвердиться. Так что пусть продают за 20-30 млн, а разницу до суммы на которую рассчитывают взыскать с Тен Хага, как и разницу между продажей и покупкой Антони, когда его продадут
Зачем выдумывать про самоутверждение и т.д.? Статистика цены в общем доступе, уже в июне этого года (до скандала) Санчо стоил 45 миллионов - падение со 130 целых 85 миллионов. Заявление тренера повлияло минимально, стоимость Джейдона постоянно падала вниз из-за слабой игры, а теперь уже ее отсутствия.
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Чёрный тюльпан
Ответ red hikkikomori
Заявление Тен Хага снизило цену, тут только его вина, можно было просто сказать что Санчо не играет по тактическим соображениям, как сейчас он говорит про Варана, и потом спокойно продавать. Но видимо ему надо было спровоцировать Санчо, чтобы самоутвердиться. Так что пусть продают за 20-30 млн, а разницу до суммы на которую рассчитывают взыскать с Тен Хага, как и разницу между продажей и покупкой Антони, когда его продадут
Разницу помимо тен Хага ещё и Мёрто пусть докладывает, потому что без него там явно не обошлось.
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
с такими условиями маловероятно, что уйдет. Скорее всего аренда, но только не со значительной частью выплаты ЗП
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a2wai
Ну значит остается только вариант с саудитами.
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Cearvm
А там уже любая цена низкая, на Transfermarkt 32 миллиона евро стоит. Все идет к последнему крупному контракту в карьере Санчо, он сам не уйдет.
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Waititi
МЮ не отпустит дешево, а дорого он Накой не нужен
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Mardon Umirov
Тренер МЮ зря Санчо не даёт играть.
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Vatikan
Санчо нужен мю!
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red hikkikomori
Ответ Cearvm
Зачем выдумывать про самоутверждение и т.д.? Статистика цены в общем доступе, уже в июне этого года (до скандала) Санчо стоил 45 миллионов - падение со 130 целых 85 миллионов. Заявление тренера повлияло минимально, стоимость Джейдона постоянно падала вниз из-за слабой игры, а теперь уже ее отсутствия.
Про самоутверждение я основываюсь на следующем: Санчо плохо тренировался, и ответил на публичную критику Тен Хага - тренер его отстранил и отказывается вернуть в команду пока Санчо не извиниться перед ним лично. Рашфорд - пошёл тусить после игры в ночной клуб, когда на следующее утро назначена тренеровка (как думаешь на полную он выложился на тренировке если мало спал, а возможно и пил алкоголь?) , но он извинился - и вуаля, снова в основе, хотя игра не лучше Санчо. Санчо извинись - будешь играть и пофиг что ты плохо тренировался.
Из этого я делаю вывод, что тренеру пофиг как ты тренируешься или играешь, главное что если извиниться - все хорошо. То есть важен сам факт извинений, который всем покажет что тренер выше игрока.
Для примера: САФ говорил о Паллистере, что он супер ленивый, и постоянно филонил на тренировках, настолько что когда он его выпускал на игру- тот через 10-15 минут уже еле дышал, и при этом он его не отстранил, а нашел к нему подход, и он долго был основным. Хотя на тот момент на него тоже потратили большую сумму по тем временам, как и на Санчо, и САФ тогда был на пороге отставки, как и Тен Хаг сейчас
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Мукунку хороший
“Свободу Юрию Деточкину!"
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