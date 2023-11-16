«МЮ» не отпустит Санчо по низкой цене в январе. Возможна аренда вингера – заинтересованный клуб должен будет взять на себя значительную часть зарплаты Джейдона
«Манчестер Юнайтед» не готов отпустить Джейдона Санчо за низкую цену.
23-летний вингер не играет за «Юнайтед» больше двух месяцев – в сентябре он был отстранен от работы с первой командой из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.
Несмотря на это, клуб не отпустит игрока по недорогой цене в январе, сообщает ESPN. Боссы «Юнайтед» знают, что некоторые клубы попытаются взять Санчо в аренду, попросив манкунианцев выплачивать большую часть его зарплаты в размере 300 тысяч фунтов в неделю.
«МЮ» не исключает, что примет предложение об аренде Джейдона, но только на выгодных условиях: арендующий клуб должен взять на себя значительную часть зарплаты игрока, а в лучшем случае – оплатить сам трансфер.
Отмечается, что руководители «Юнайтед», включая директора Джона Мерто, поддержали тен Хага, и нидерландец вряд ли смягчит свою позицию, если его об этом попросит новый акционер Джим Рэтклифф. Тренер продолжить требовать от игрока извинений – как в личном разговоре, так и в публичной среде.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Из этого я делаю вывод, что тренеру пофиг как ты тренируешься или играешь, главное что если извиниться - все хорошо. То есть важен сам факт извинений, который всем покажет что тренер выше игрока.
Для примера: САФ говорил о Паллистере, что он супер ленивый, и постоянно филонил на тренировках, настолько что когда он его выпускал на игру- тот через 10-15 минут уже еле дышал, и при этом он его не отстранил, а нашел к нему подход, и он долго был основным. Хотя на тот момент на него тоже потратили большую сумму по тем временам, как и на Санчо, и САФ тогда был на пороге отставки, как и Тен Хаг сейчас