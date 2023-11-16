«Манчестер Юнайтед» не готов отпустить Джейдона Санчо за низкую цену.

23-летний вингер не играет за «Юнайтед» больше двух месяцев – в сентябре он был отстранен от работы с первой командой из-за конфликта с главным тренером Эриком тен .

Несмотря на это, клуб не отпустит игрока по недорогой цене в январе, сообщает ESPN. Боссы «Юнайтед» знают, что некоторые клубы попытаются взять в аренду, попросив манкунианцев выплачивать большую часть его зарплаты в размере 300 тысяч фунтов в неделю.

« » не исключает, что примет предложение об аренде Джейдона, но только на выгодных условиях: арендующий клуб должен взять на себя значительную часть зарплаты игрока, а в лучшем случае – оплатить сам трансфер.

Отмечается, что руководители «Юнайтед», включая директора Джона Мерто, поддержали тен Хага, и нидерландец вряд ли смягчит свою позицию, если его об этом попросит новый акционер . Тренер продолжить требовать от игрока извинений – как в личном разговоре, так и в публичной среде.

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