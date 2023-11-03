Тен Хаг про «МЮ»: «У нас крепкая раздевалка, уверен в игроках. О трансферах не думаю – состав хороший. Когда футболисты вернутся после травм, будем играть лучше»

Эрик тен Хаг считает, что в «Манчестер Юнайтед» собран хороший состав.

«Мы должны соответствовать стандартам каждый день. У нас было два больших поражения, но у нас крепкая раздевалка, крепкий персонал и крепкий тренер.

Футболисты хорошо подготовились к матчу против «Фулхэма». Уверен, что они готовы к реализации нашего плана.

Что касается возможных инвестиций , то я обладаю хорошим составом. Уверен в своих футболистах.

Мы видели, что они могут играть намного лучше. Это зависит от меня, чтобы игроки лучше. Беру на себя ответственность за это и буду делать все возможное.

Не думаю о трансферах, потому что у меня есть хороший состав. У нас есть хорошие игроки.

Когда футболисты вернутся после травм, мы будем играть лучше», – сказал главный тренер « » .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!