Тен Хаг про «МЮ»: «У нас крепкая раздевалка, уверен в игроках. О трансферах не думаю – состав хороший. Когда футболисты вернутся после травм, будем играть лучше»
Эрик тен Хаг считает, что в «Манчестер Юнайтед» собран хороший состав.
«Мы должны соответствовать стандартам каждый день. У нас было два больших поражения, но у нас крепкая раздевалка, крепкий персонал и крепкий тренер.
Футболисты хорошо подготовились к матчу против «Фулхэма». Уверен, что они готовы к реализации нашего плана.
Что касается возможных инвестиций Джима Рэтклиффа, то я обладаю хорошим составом. Уверен в своих футболистах.
Мы видели, что они могут играть намного лучше. Это зависит от меня, чтобы игроки лучше. Беру на себя ответственность за это и буду делать все возможное.
Не думаю о трансферах, потому что у меня есть хороший состав. У нас есть хорошие игроки.
Когда футболисты вернутся после травм, мы будем играть лучше», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Или при нём в Барселоне еще дела шли хорошо и в подобную демагогию вдаваться еще смысла не было?