Тен Хаг про «МЮ»: «У нас крепкая раздевалка, уверен в игроках. О трансферах не думаю – состав хороший. Когда футболисты вернутся после травм, будем играть лучше»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Эрик тен Хаг считает, что в «Манчестер Юнайтед» собран хороший состав.

«Мы должны соответствовать стандартам каждый день. У нас было два больших поражения, но у нас крепкая раздевалка, крепкий персонал и крепкий тренер.

Футболисты хорошо подготовились к матчу против «Фулхэма». Уверен, что они готовы к реализации нашего плана.

Что касается возможных инвестиций Джима Рэтклиффа, то я обладаю хорошим составом. Уверен в своих футболистах.

Мы видели, что они могут играть намного лучше. Это зависит от меня, чтобы игроки лучше. Беру на себя ответственность за это и буду делать все возможное.

Не думаю о трансферах, потому что у меня есть хороший состав. У нас есть хорошие игроки.

Когда футболисты вернутся после травм, мы будем играть лучше», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

30 комментариев

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abrbal
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никогда не видел разгооров про менталитет у гвардиолы
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Today I feel Qatari
Он так о себе и сказал в третьем лице? Быстро у него шиза прогрессирует
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Nurbek Jarylkhanov
В рофлах лысому нет конкурентов. Лучший, каждый его комментарий жду после таких вот матчей слитых.
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LPav
Болтун-конъюнктурщик, вцепился в кресло. После своего краха в МЮ теперь долго будешь никому не нужен
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Саша Пушкин
Ответ abrbal
никогда не видел разгооров про менталитет у гвардиолы
А про ДНК?
Или при нём в Барселоне еще дела шли хорошо и в подобную демагогию вдаваться еще смысла не было?
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abrbal
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Ответ Эксперт Спортс
У нас хороший электрик звать его Семён. Есть хороший вахтер
ну это другое. я говорю когда приходят тренера типа конте маура итп. мотивирующие. горозда интенсивнее футбрл чем раньше все фигнюшки про фергюсона в утиль он с 75 в неконкурентном чемпионате чемпионом становился
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Эксперт Спортс
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Раздевалка настолько крепкая, что 10 раз в день там раздеваемся, убеждаясь в ее прочности!
У нас хороший электрик звать его Семён. Есть хороший вахтер
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Эксперт Спортс
А инфраструктура просто топовая Журналист: я спрашивал про команду Тен хаг: а где команда ? Я про них ничего не знаю, я даже не знаю где Санчо
Раздевалка настолько крепкая, что 10 раз в день там раздеваемся, убеждаясь в ее прочности!
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Владислав Горшенин
Ответ Today I feel Qatari
Он так о себе и сказал в третьем лице? Быстро у него шиза прогрессирует
Так вот о каком прогрессе мне толдычили сектанты Хага. Теперь я все понял
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moscow_scouser
Тен Хаг говорит правильные вещи, но если не будет побед- не досидеть ему до января на посту тренера МЮ.
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Роман
Почему-то я верю лысому физручело.
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Igor Krupkin
редкостный
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abrbal
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на максимуме ни один человек не может выкладываться постолянно
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abrbal
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раньше можно было из игроков выжимать потому что они не всегда играли на максимуме
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abrbal
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ваш фергюсон при таком ман сити 3 или 4 воткнул бцы
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abrbal
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игроки сейчас гораздо мастеровитей чем раньше, и на них гораздо большее давление чем раньше. какие фергюсоны?
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Мукунку хороший
Мягко стелет, да жёстко спать
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Andrey Yaroslavtsev
Так они хорошие игроки? Или будут играть лучше?
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abrbal
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при чем тут дух вообще? если люди идеи они не будут выпендриваться. на кону их карьера как бы
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abrbal
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вся эта фигня про дух, от недостатка скилла, имхо
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Т Марк
Из крепких сортов древесины..
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abrbal
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че там качать, ты скажи как играть а не воспитывай
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Someone from Internet
Крепкий тренер или крепкий орешек?
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abrbal
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нужно показать как а не менталитет взрвщивать, если люди понимают как им и не нужно менталитет качать
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abrbal
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если тип говорит как играть, и люди понимают, то есть результат. все фигнюшки про менталитет спотыкаются ою идеи тренера. я не верю что профи все лентяи. они просто не понимают что требуется
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