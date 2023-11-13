Боссы «МЮ» отказываются встречаться с агентами, которые хотят предложить тренеров на замену тен Хагу. Клуб доверяет нидерландцу

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия агенты Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказывается обсуждать назначение нового тренера.

Боссы «Манчестер Юнайтед» отказываются встречаться с агентами, если считают, что те пытаются предложить своих клиентов как кандидатов на замену Эрику тен Хагу. 

Нидерландский специалист сохраняет доверие руководителей клуба, несмотря на 9 поражений в 18 матчах сезона, сообщает ESPN. Клуб разочарован попытками агентов подтолкнуть тренеров к выдвижению на пост, который в данный момент занят. 

Боссы «Юнайтед» считают, что в течение недели команда показала признаки прогресса. В то же время ожидается, что приход Джима Рэтклиффа внесет неопределенность на всех уровнях организации. 

Известно, что Рэтклифф и спортивный директор INEOS Дэйв Брейлсфорд негативно относится к подбору игроков «Юнайтед» в последнее десятилетие и стремятся принять меры по улучшению работы клуба на трансферном рынке.

При этом они были впечатлены работой, проделанной тен Хагом во главе «МЮ», хотя спад в текущем сезоне считается тревожным.

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39 комментариев

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Will Turner
Ответ Владимир Владимир
Туда Конте нужно на годик)
чтобы что? увидеть яркую игру в 3-5 матчах сезона, а потом уволить и погрязнуть в ещё больших проблемах?
+29
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S100 Winner
Ответ Алимжан Мендигалиев
Кроме как Зидана на место тренера никого лучше нет
Он по сути провалился в свой второй приход в Реале. В сверхсложной по интенсивности и накалу АПЛ никогда не играл и не тренировал, это не щадящая Ла Лига. Да и на английском он не разговарвает, как уже не раз сообщали в СМИ
+15
-5
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Адам Нинуху
для середняка мю играет нормально зачем им менять тренера
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Алмас Маженов
Такое ощущение, что статью писали без редактуры, один абзац противоречит слудющему и т.д.
Рэдклифу не нравится подбор игроков, но нравится т.х. Так ведь для него и покупались игроки (100 млн за Антони, 50 за Она и т.д.)
+3
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snekker
Ответ Will Turner
чтобы что? увидеть яркую игру в 3-5 матчах сезона, а потом уволить и погрязнуть в ещё больших проблемах?
нуууу, тогда Феликса Магата
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Quintin07
Ответ Jeicob Harlon
дайте время,всё равно свободного топ тренера пока нет!!разве что парик
правильно будет этот сезон докатать с Хагом а летом уже смотреть на итоговое место и все остальное.
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Michael Boldyrev
Мне постоянно названивают Сбер и Альфа-банк с кредитами, какие-то стоматологии и какие-то застройщики с квартирами... Я отказываюсь с ними встречаться) Даже трубку стараюсь не брать, но они все равно просачиваются.
+3
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S100 Winner
МЮ в АПЛ еле отскакивают против аутсайдеров и середняков, забивая лишь по одному голу. И в ЛЧ занимают унизительное последнее место. Дайте Хагу ещё миллиард - тогда, быть может, смогут иногда забивать более одного гола (но это не точно)
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OldRedWhite
Ответ Алимжан Мендигалиев
Кроме как Зидана на место тренера никого лучше нет
Зидан никого не тренирует скоро 10 лет )))
Думаете почему ?
Он даже в Саудовскую Аравию не поедет, поскольку этот тренерский цикл будет для него последним !
Понимает , что лучше сохранить миф о Зидане-Транере
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Today I feel Qatari
Боятся не устоять и согласиться? :)
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Семён Жуйло
В таких случаях возникают теории заговора: "А чё это они так"? Мне, вот, тоже любопытно, как будет выглядеть Аякс в АПЛ. Но пока процесс идет с большой болью.
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Today I feel Qatari
Ответ Максим Черкашин
После Конте, обычно пепелище остаётся.
То-то Постекоглу на пепелище три раза тренера месяца получить умудрился
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Xabi Alonso78
Ответ S100 Winner
Он по сути провалился в свой второй приход в Реале. В сверхсложной по интенсивности и накалу АПЛ никогда не играл и не тренировал, это не щадящая Ла Лига. Да и на английском он не разговарвает, как уже не раз сообщали в СМИ
Почему провалился? В первый сезон выиграл Ла лигу. Во втором сезоне 60 травм не позволили выиграть Ла лигу + до полуфинала ЛЧ дошел
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Артём Толоконников
Ответ Алимжан Мендигалиев
Кроме как Зидана на место тренера никого лучше нет
Де Дзерби уж тогда
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Сергей Бодякин
Я думаю его всё равно уволят, это дело времени, Тен Хаг явно не тянет АПЛ, так что запасается поп корном, будет интересно, только ещё один сезон мурзику под хвост.
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Will Turner
чтобы что? увидеть яркую игру в 3-5 матчах сезона, а потом уволить и погрязнуть в ещё больших проблемах?
Не попробуешь не узнаешь, в кубки они не попадут, а если вылетят с ЛЧ вообще, то нечего его держать, так как даже середины сезона не прошло, с новым тренером многое может изменится до конца сезона
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Booligan
Ответ snekker
нуууу, тогда Феликса Магата
Отличный вариант;)))
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Максим Черкашин
Ответ Will Turner
чтобы что? увидеть яркую игру в 3-5 матчах сезона, а потом уволить и погрязнуть в ещё больших проблемах?
После Конте, обычно пепелище остаётся.
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Pertinax Gandi
Неужто даже с Агузаровым отказались встретиться?
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0:4 на спотифай камп ноу
9 мать его поражений 😑 это же просто тьма тьмушая
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Jeicob Harlon
дайте время,всё равно свободного топ тренера пока нет!!разве что парик
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rumba.bit
Тен Хааг реально не тянет, причина в огромном количестве "типо" топ-игроков, а химию создавать не может. это проблема великих клубов
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a2wai
Ну на фоне того, что МЮ в АПЛ пусть и со скрипом, но берет очки (взгляните сами, в последних 5 матчах в АПЛ они только Сити проиграли), менять тренера будет глупым поступком со стороны клуба как сейчас, так и сразу после прихода Ретклиффа.

Если, конечно, не случится чего-нибудь такого, из-за чего от Тен Хага действительно придется отказаться. Но скорее всего даже вылет из еврокубков таким катализатором не будет, на первых порах тому же Ретклиффу придется много чего сделать еще до отставки текущего тренера.
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KMR
Так он же топ за первые 50 матчей. Даже САФ такого не достиг
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Алимжан Мендигалиев
Кроме как Зидана на место тренера никого лучше нет
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