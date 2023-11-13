Боссы «МЮ» отказываются встречаться с агентами, которые хотят предложить тренеров на замену тен Хагу. Клуб доверяет нидерландцу
«Манчестер Юнайтед» отказывается обсуждать назначение нового тренера.
Боссы «Манчестер Юнайтед» отказываются встречаться с агентами, если считают, что те пытаются предложить своих клиентов как кандидатов на замену Эрику тен Хагу.
Нидерландский специалист сохраняет доверие руководителей клуба, несмотря на 9 поражений в 18 матчах сезона, сообщает ESPN. Клуб разочарован попытками агентов подтолкнуть тренеров к выдвижению на пост, который в данный момент занят.
Боссы «Юнайтед» считают, что в течение недели команда показала признаки прогресса. В то же время ожидается, что приход Джима Рэтклиффа внесет неопределенность на всех уровнях организации.
Известно, что Рэтклифф и спортивный директор INEOS Дэйв Брейлсфорд негативно относится к подбору игроков «Юнайтед» в последнее десятилетие и стремятся принять меры по улучшению работы клуба на трансферном рынке.
При этом они были впечатлены работой, проделанной тен Хагом во главе «МЮ», хотя спад в текущем сезоне считается тревожным.
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Рэдклифу не нравится подбор игроков, но нравится т.х. Так ведь для него и покупались игроки (100 млн за Антони, 50 за Она и т.д.)
Думаете почему ?
Он даже в Саудовскую Аравию не поедет, поскольку этот тренерский цикл будет для него последним !
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Если, конечно, не случится чего-нибудь такого, из-за чего от Тен Хага действительно придется отказаться. Но скорее всего даже вылет из еврокубков таким катализатором не будет, на первых порах тому же Ретклиффу придется много чего сделать еще до отставки текущего тренера.