Боссы «МЮ» отказываются встречаться с агентами, которые хотят предложить тренеров на замену тен Хагу. Клуб доверяет нидерландцу

«Манчестер Юнайтед» отказывается обсуждать назначение нового тренера.

Боссы « » отказываются встречаться с агентами, если считают, что те пытаются предложить своих клиентов как кандидатов на замену тен Хагу.

Нидерландский специалист сохраняет доверие руководителей клуба, несмотря на 9 поражений в 18 матчах сезона, сообщает ESPN. Клуб разочарован попытками агентов подтолкнуть тренеров к выдвижению на пост, который в данный момент занят.

Боссы «Юнайтед» считают, что в течение недели команда показала признаки прогресса. В то же время ожидается, что приход внесет неопределенность на всех уровнях организации.

Известно, что Рэтклифф и спортивный директор INEOS Дэйв Брейлсфорд негативно относится к подбору игроков «Юнайтед» в последнее десятилетие и стремятся принять меры по улучшению работы клуба на трансферном рынке.

При этом они были впечатлены работой, проделанной тен Хагом во главе «МЮ», хотя спад в текущем сезоне считается тревожным.

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