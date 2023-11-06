«Безобразное решение Безбородова. Как ВАР подтвердил? Я в ступоре». Экс-судья Лапочкин о пенальти «Сочи» в игре с «Динамо»

Сергей Лапочкин считает, что пенальти в ворота «Динамо» назначен ошибочно.

Главный судья Владислав Безбородов усмотрел нарушение в борьбе защитника Эли Дасы и форварда «Сочи» Луки Джорджевича в матче 14-го тура Мир РПЛ.

«Я давно такого не видел, какое-то безобразное решение. Во-первых, оно было с огромной паузой. Что там произошло...

Сначала показалось, что какое-то касание рукой лица было. Потом мы видим, что есть небольшой контакт в ногах, ступнях, но оба, защитник и нападающий, смотрят на мяч. Если там происходит минимальный контакт, то, конечно, это не нарушение.

Мы видим, что с чудовищной паузой Безбородов назначает этот пенальти. То ли додумывал – не знаю, какие мысли у него были, что он там увидел. Бог с ним, он там что-то увидел. Но как ВАР этот пенальти подтвердил? Честно, до сих пор я в ступоре.

Мне кажется, в чемпионате России никто никогда не хочет видеть такие 11-метровые удары. Очень плохое решение всей судейской бригады», – сказал в эфире «Матч Премьер» экс-арбитр.

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