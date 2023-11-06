«Безобразное решение Безбородова. Как ВАР подтвердил? Я в ступоре». Экс-судья Лапочкин о пенальти «Сочи» в игре с «Динамо»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Владислав Безбородов Сергей Лапочкин Лука Джорджевич видеоповторы Эли Даса Матч ТВ Сочи Футбол

Сергей Лапочкин считает, что пенальти в ворота «Динамо» назначен ошибочно.

Главный судья Владислав Безбородов усмотрел нарушение в борьбе защитника Эли Дасы и форварда «Сочи» Луки Джорджевича в матче 14-го тура Мир РПЛ.

«Я давно такого не видел, какое-то безобразное решение. Во-первых, оно было с огромной паузой. Что там произошло...

Сначала показалось, что какое-то касание рукой лица было. Потом мы видим, что есть небольшой контакт в ногах, ступнях, но оба, защитник и нападающий, смотрят на мяч. Если там происходит минимальный контакт, то, конечно, это не нарушение.

Мы видим, что с чудовищной паузой Безбородов назначает этот пенальти. То ли додумывал – не знаю, какие мысли у него были, что он там увидел. Бог с ним, он там что-то увидел. Но как ВАР этот пенальти подтвердил? Честно, до сих пор я в ступоре.

Мне кажется, в чемпионате России никто никогда не хочет видеть такие 11-метровые удары. Очень плохое решение всей судейской бригады», – сказал в эфире «Матч Премьер» экс-арбитр.

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25 комментариев

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Блуждающий странник
Когда ошибается судья в динамике я ещё могу понять, но есть ВАР. Как такой левак можно назначить имея видеопросмотр это невероятно, всю бригаду ВАР на полиграф
+36
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+36
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ДМ-1чемпион
Это конечно позорище. Как такой пеналь можно было назначать!? Там за симуляцию жёлтую можно было сочинцу выписать, но пенальти не было это 100%! Очередное позорное судейское решение.
+16
-3
+13
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Безбородова крышуют очень серьёзные силы, так что и дальше будет в строю...
+13
-1
+12
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Dmitry Boltachev
Безбородое решение Безобразова.
+7
0
+7
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Vinnipukh Vinni
Ответ Блуждающий странник
Когда ошибается судья в динамике я ещё могу понять, но есть ВАР. Как такой левак можно назначить имея видеопросмотр это невероятно, всю бригаду ВАР на полиграф
Лучше на кол )
+4
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Kit244098
Еврей своим чутким носом чует ветер перемен. Очень хочет на место Мажича))
+8
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Karma Police
не будет легковесных пенальти , говорили они…
+3
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Футбольная колесница
ему смска пришла от Бориса Р. - угадай правильный ответ, получишь миллион)
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Честный контроль
А Безбородов еще и арбитр чтоль? Не знал. Думал обычный коррупционер.
+2
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Igorrr
Ответ Evgenarius x
Безбородов самый или бездарный или ангажированный судья в лиге за последние 10 лет, он просто или тупой или продажный до безобразия, т.е. безбородости)
Ангажированный. Был бы тупой невозможно было бы угадать результаты при его судействе. А при нем легко угадывается, что пи одна команда не приблизится к зениту
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redwhiteteam
Ответ ДМ-1чемпион
Это конечно позорище. Как такой пеналь можно было назначать!? Там за симуляцию жёлтую можно было сочинцу выписать, но пенальти не было это 100%! Очередное позорное судейское решение.
И снова Сочи. Спасают
+2
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lus
Ответ Блуждающий странник
Когда ошибается судья в динамике я ещё могу понять, но есть ВАР. Как такой левак можно назначить имея видеопросмотр это невероятно, всю бригаду ВАР на полиграф
"...всю бригаду ВАР на полиграф".
Б. Ротенберг: "Я ваш полиграф!"
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Evgenarius x
Безбородов самый или бездарный или ангажированный судья в лиге за последние 10 лет, он просто или тупой или продажный до безобразия, т.е. безбородости)
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grishaffrfr
На трибуне Ротенберг старший вот он его и хотел порадовать
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TheSportNik
Все просто- надо спасать некоторые команды, отсюда и странные судейские решения, а потом удивляемся неожиданным результатам.
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ezheloko
Я так и не понял что они даже в теории там увидели, за что можно поставить пенальти))
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Tigris
Забавно было как он кричал ВАРу в микрофон "Я видел... я видел" прикрывая рот ладошкой :o)
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Igorrr
То, что Безбородов не даст подойти в Зениту не вызывало сомнений
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Denis
«Я давно такого не видел, какое-то безобразное решение» Приходите на матчи Зенита в этом сезоне, будете наблюдать какие-то безобразные решения на регулярной основе
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pav11k
ЖК Карраскаля пропустил за фол на Батыреве (вроде)
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валя_стакан
Все делал чтобы вытащить Сочи
Кто на ВАРе был сегодня?
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