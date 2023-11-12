«Мы народ Израиля, мы не боимся. У нас есть шанс подарить немного счастья нашему народу». Даса о матче с Косово на фоне конфликта

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва сборная Израиля по футболу сборная Косово по футболу квалификация Евро-2024 Эли Даса Политика Футбол

Эли Даса высказался о проведении матча сборной Израиля на фоне конфликта.

Сегодня сборная Израиля встретится с командой Косово в рамках отбора Евро-2024.

Игра должна была пройти 15 октября, но была перенесена из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной. 

«Мы не боимся, мы народ Израиля. В данный момент у нас есть возможность достичь важной цели, что подарит немного счастья нашему народу», – сказал защитник «Динамо» и капитан сборной Израиля. 

Обострение палестино-израильского конфликта произошло после атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Боевые действия продолжаются.

Защитник «Динамо» Даса и другие игроки сборной Израиля прятались в канаве во время воздушной тревоги

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

86 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Какой же кринж этот матч, одна страна устроила геноцид, вторая непризнана половиной стран мира и отжата территория у Сербии, но все нормально:) А стоило России сказать, что мы не хотим базы Нато возле границ и будем защищать свои интересы, так паскудный западный мир сразу же нас отменил, что это если не фашизм:))
+110
-45
+65
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
Вы убийцы детей и женщин! Израиль не должен вообще принимать участие ни в каких соревнованиях
+44
-15
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оригинальный Ник
Ответ rigobersong
Какой же кринж этот матч, одна страна устроила геноцид, вторая непризнана половиной стран мира и отжата территория у Сербии, но все нормально:) А стоило России сказать, что мы не хотим базы Нато возле границ и будем защищать свои интересы, так паскудный западный мир сразу же нас отменил, что это если не фашизм:))
Самое смешное, что Косово признало меньше государств, чем Палестину
+29
-4
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hong Kil
Народ Израиля не боится вдалеке от Израиля. ахах
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
В конце тридцатых годов евреи из Германии целыми пароходами прибывали в Палестину и умоляли спасти их от уничтожения. Им помогли, приютили. Потом слепили для них государство, но и этого им показалось мало...
Почему на протяжении тысячелетий этот народ гоняют отовсюду, где они ни появятся? В чём причина? Ну не может же быть так, чтобы умные, работящие, миролюбивые люди никому не нравились! Что с ними не так?!
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wolkov
Ответ kazus
Так назащищались, что НАТО теперь стоит на границе с Финляндией
как будто без этого они не стояли бы там
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Х и Израиль обсуждают возможное освобождение 80 заложников в обмен на то, что еврейское государство выпустит из тюрем палестинских женщин и подростков, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена.

-----
Не в первый раз такие новости. Интересно по мнению местных любителей переиначить слова и риторики "можно всё, те первые начали/ой, а народ танцевал" - откуда же у Израиля в тюрьмах палестинские дети и женщины? А то когда давал ссылки на доклады ООН, что до октября и ковровых бомбёжек Израиль тоже детей и женщин подвергал насилию - тут спорили

P. S. Х - террористы и сотворили 7 октября дичайший акт, это бесспорно. Но Израильское правительство с 10к+ убитыми и десятками тысяч раненных - тоже террористы и нелюди. И почему же этих же заложников и иностранцев, о которых так переживают - под бомбёжками поубивали эти лицемеры? (в т. ч представителей международных дип. миссий и гум организаций)
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
holdenkolfielddd
Ответ rigobersong
Какой же кринж этот матч, одна страна устроила геноцид, вторая непризнана половиной стран мира и отжата территория у Сербии, но все нормально:) А стоило России сказать, что мы не хотим базы Нато возле границ и будем защищать свои интересы, так паскудный западный мир сразу же нас отменил, что это если не фашизм:))
Странно, что «нас» отменили те, кого «мы» называем своими главными врагами, систематически грозимся ядерной дубиной и говорим о том, что мы вообще-то с «ними» воюем, а не с соседом
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FilinMD
Ответ Timur Sh
странные "страны"
Одна из них вообще де-юре и не страна)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Путятин
Ну если народ Израиля такой смелый и ничего не боится, отправьте этих два сраных американских авианосца домой.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрия Волк
Израиль-страна террорист косово-это Сербия. Слава России!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
юджин младший
Сейчас в мире много военных столкновений. Разных: белых, красных, черных, голубых.... И все только зацикленны на малюсенькой стране, про которую ничего плохого нельзя сказать. . Каждый может критиковать: Россию, Украину, Афганистан, Армению с Азербайджаном.... И только одну страну мы не имеем критиковать, всего лишь одну!!!! Потому что ты сразу антисемит. Пипец. Полный пипец !!!!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
75 лет Израиль ведет геноцид Палестины! 75 лет отбирают метр за метром их землю, а сейчас вообще решили сравнять с землей Газу и разровнять местность бульдозерами, потом заселят туда евреев и будут жить на костях детей и женщин Палестины, в истории это они назовут борьбой Израиля с ХАМАС! Это ли не главное зло на нашей планете?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Ответ ColonelKurtz
Комментарий удален модератором
Не удивительно, что он фанат такого тренера как Анчелотти, который выпрашивал гол из офсайда. Разумеется он будет защищать евреев))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deadjoker
Народ Израиля даже религию свою сделал на базе вавилонских мифов и легенд :)) а еще мнят себя главными на востоке.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Ответ rigobersong
Какой же кринж этот матч, одна страна устроила геноцид, вторая непризнана половиной стран мира и отжата территория у Сербии, но все нормально:) А стоило России сказать, что мы не хотим базы Нато возле границ и будем защищать свои интересы, так паскудный западный мир сразу же нас отменил, что это если не фашизм:))
А все сделали за 2 года чтобы Баз прибавилось )) Финляндия))))
+12
-8
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
riverman1980
"Мы не боимся, мы народ Израиля."- подал голос из канавы Эли Даса.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
поэтому бесстрашные прятались в канаве?)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валера, настало твое время...
Просто интересно, а что есть у народа Палестины, точнее жителей Газы. У них хоть что-то есть? Я против этой войны, но Израиль всегда выставляет себя в качестве жертвы. А другие не страдают, не умирают получается
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lexx2
Польша отказалась с нами играть в схожей ситуации, а эти косовские мусульмане сделают вид, что палестинские женщины ещё нарожают, а в футбол играть надо, и никаких политических заявлений!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ Доктор Верховцев
В конце тридцатых годов евреи из Германии целыми пароходами прибывали в Палестину и умоляли спасти их от уничтожения. Им помогли, приютили. Потом слепили для них государство, но и этого им показалось мало... Почему на протяжении тысячелетий этот народ гоняют отовсюду, где они ни появятся? В чём причина? Ну не может же быть так, чтобы умные, работящие, миролюбивые люди никому не нравились! Что с ними не так?!
сионисты везде разводят войны и прочие беспорядки в угоду своих интересов, а как только их начинают ставить на место, везде орут что их обижают...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Павлов
Ответ rigobersong
Какой же кринж этот матч, одна страна устроила геноцид, вторая непризнана половиной стран мира и отжата территория у Сербии, но все нормально:) А стоило России сказать, что мы не хотим базы Нато возле границ и будем защищать свои интересы, так паскудный западный мир сразу же нас отменил, что это если не фашизм:))
Это дермократия
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
qiqe
как так совпало, что их столетиями гнали везде где они жили
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DVS1
Ответ Доктор Верховцев
В конце тридцатых годов евреи из Германии целыми пароходами прибывали в Палестину и умоляли спасти их от уничтожения. Им помогли, приютили. Потом слепили для них государство, но и этого им показалось мало... Почему на протяжении тысячелетий этот народ гоняют отовсюду, где они ни появятся? В чём причина? Ну не может же быть так, чтобы умные, работящие, миролюбивые люди никому не нравились! Что с ними не так?!
Давно, этими же тысячелетиями, очень многим понятно что с ними не так. Только это озвучивать сейчас нельзя - банят везде
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Путятин
Израиль сам намеренно спровоцировал этот конфликт и подставил своих граждан под смерть. Израиль устроил фестиваль рок-музыки на пятидесятилетие войны судного дня? Они прекрасно знали что атака на этот фестиваль будет 100%. не было развернуто никаких быстрых групп реагирования от Израиля никакой сигнализации, никаких блокпостов которые должны были охранять этот рок-фестиваль не было. Специально пригласили побольше представителей ид разных стран мира, особенно западных. для чего? Для их поддержки и молчания когда будет ракетная зачистка Палестины. это намеренное провоцирование террористов, против граждан ЕС, США и Израиля с целью решить палестинский вопрос.

Подумайте головой, евреи, не будьте овощами.
вместе с Хамас в Израиль вошли представители практически всех центральных западных газет и нью-йорк таймс в том числе. Что они там делали в 6 утра? с каких пор ХАМАС так сильно полюбил западную прессу? пресса работала без шлемов пресса без бронежилетов и не пострадала 7 октября
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий