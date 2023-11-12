«Мы народ Израиля, мы не боимся. У нас есть шанс подарить немного счастья нашему народу». Даса о матче с Косово на фоне конфликта

Эли Даса высказался о проведении матча сборной Израиля на фоне конфликта.

Сегодня сборная Израиля встретится с командой в рамках отбора .

Игра должна была пройти 15 октября, но была перенесена из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной.

«Мы не боимся, мы народ Израиля. В данный момент у нас есть возможность достичь важной цели, что подарит немного счастья нашему народу», – сказал защитник « » и капитан сборной Израиля.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло после атаки движения ХАМАС на 7 октября. Боевые действия продолжаются.

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