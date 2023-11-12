«Мы народ Израиля, мы не боимся. У нас есть шанс подарить немного счастья нашему народу». Даса о матче с Косово на фоне конфликта
Эли Даса высказался о проведении матча сборной Израиля на фоне конфликта.
Сегодня сборная Израиля встретится с командой Косово в рамках отбора Евро-2024.
Игра должна была пройти 15 октября, но была перенесена из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной.
«Мы не боимся, мы народ Израиля. В данный момент у нас есть возможность достичь важной цели, что подарит немного счастья нашему народу», – сказал защитник «Динамо» и капитан сборной Израиля.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло после атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Боевые действия продолжаются.
Защитник «Динамо» Даса и другие игроки сборной Израиля прятались в канаве во время воздушной тревоги
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Почему на протяжении тысячелетий этот народ гоняют отовсюду, где они ни появятся? В чём причина? Ну не может же быть так, чтобы умные, работящие, миролюбивые люди никому не нравились! Что с ними не так?!
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Не в первый раз такие новости. Интересно по мнению местных любителей переиначить слова и риторики "можно всё, те первые начали/ой, а народ танцевал" - откуда же у Израиля в тюрьмах палестинские дети и женщины? А то когда давал ссылки на доклады ООН, что до октября и ковровых бомбёжек Израиль тоже детей и женщин подвергал насилию - тут спорили
P. S. Х - террористы и сотворили 7 октября дичайший акт, это бесспорно. Но Израильское правительство с 10к+ убитыми и десятками тысяч раненных - тоже террористы и нелюди. И почему же этих же заложников и иностранцев, о которых так переживают - под бомбёжками поубивали эти лицемеры? (в т. ч представителей международных дип. миссий и гум организаций)
Подумайте головой, евреи, не будьте овощами.
вместе с Хамас в Израиль вошли представители практически всех центральных западных газет и нью-йорк таймс в том числе. Что они там делали в 6 утра? с каких пор ХАМАС так сильно полюбил западную прессу? пресса работала без шлемов пресса без бронежилетов и не пострадала 7 октября